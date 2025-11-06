Каждая вторая DDoS-атака на веб-ресурсы сибирских компаний пришлась на Красноярск

МТС при помощи аналитиков RED Security представила результаты исследования DDoS-атак за III квартал 2025 г. В Сибири впервые зафиксирован рост числа инцидентов в организациях гостиничной сферы, в особенности на Алтае, а Красноярск по-прежнему возглавляет топ самых атакуемых городов СФО. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С июля по сентябрь 2025 г. сервис RED Security Anti-DDoS выявил и заблокировал почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 г. Согласно данным исследования, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. При этом 13% от общего объема инцидентов в регионах пришлись на сибирский бизнес.

В тройке лидеров по количеству DDoS-атак в Сибири оказались Красноярск (64%), Новосибирск (16%) и Томск (7%). Ключевыми мишенями киберпреступников стали сферы ИТ, телекоммуникаций и промышленности. Совокупно на них пришлось более 80% от общего объема инцидентов. Кроме того, специалисты отметили рост атак на организации финансового, а также впервые — гостиничного сектора. Последнее особенно характерно для республики Алтай и связано с быстрым развитием туризма в этом регионе.

Самая мощная DDoS-атака в Сибирском федеральном округе в пике достигла 39 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 72 часов подряд, что является одним из самых высоких показателей по всей России.