Санкт-Петербург стал лидером на Северо-Западе по числу кибератак в 2025 году

МТС и входящая в нее компания RED Security представили результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. СЗФО занял третье место среди самых атакуемых регионов страны. При этом больше всего киберугроз на Северо-Западе пришлось на петербургские организации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. в Северо-западном федеральном округе отразили почти 7,5 тыс. (13% от общего числа инцидентов в стране) DDoS-атак, что в 2,2 раза больше, чем в 2024 г. Лидером по числу кибератак стал Санкт-Петербург, за ним следуют Великий Новгород и Калининград.

Чаще всего мишенями злоумышленников на Северо-Западе становились ИТ, государственный сектор и машиностроение. Как подчеркивают эксперты RED Security, причина большого числа атак на государственные интернет-ресурсы связана с желанием хакеров достичь общественного резонанса и медийного эффекта.

Самая мощная кибератака в регионе была отражена в июне 2025 г., она достигала 505,5 Гбит/с, а самая долгая — в августе 2025 г., она длилась более 49 часов. Однако активнее всего компании Северо-Запада атаковали в мае, что может говорить о политической мотивации хакеров, которые часто проявляют активность в преддверии крупнейших государственных праздников России.

За 2025 г. с помощью сервиса RED Security Anti-DDoS было отражено более 186 тыс. атак. Таким образом, активность хакеров возросла в 2,7 раза год к году. При этом количество DDoS-атак на регионы за то же время увеличилось в два раза.

