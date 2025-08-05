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Иванченко Роман
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|Red Security запускает сервис защиты веб-приложений по модели SaaS 1
|05.12.2024
|На российском рынке появился новый сервис защиты от ботов RED Security Antibot 1
Иванченко Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС RED Security NGFW - МТС RED Security WAF 3 2
|МТС RED Security Antibot 1 1
|МТС RED Security Anti-DDoS 10 1
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 78 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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