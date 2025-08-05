RED Security WAF защищает веб-приложения компаний от действий злоумышленников, обеспечивая выявление и отражение целевых и массовых кибератак на уровне L7. Для этого сервис анализирует поток запросов к защищаемым сервисам и блокирует те из них, которые являются нелегитимными. RED Security WAF поддерживает высоконагруженные приложения, обрабатывая свыше 1000 запросов в секунду, и позволяет реализовывать выделенные инсталляции для крупных заказчиков.