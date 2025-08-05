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МТС RED Security NGFW МТС RED Security WAF


RED Security WAF защищает веб-приложения компаний от действий злоумышленников, обеспечивая выявление и отражение целевых и массовых кибератак на уровне L7. Для этого сервис анализирует поток запросов к защищаемым сервисам и блокирует те из них, которые являются нелегитимными. RED Security WAF поддерживает высоконагруженные приложения, обрабатывая свыше 1000 запросов в секунду, и позволяет реализовывать выделенные инсталляции для крупных заказчиков. 

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Red Security запускает сервис защиты веб-приложений по модели SaaS 1
05.12.2024 На российском рынке появился новый сервис защиты от ботов RED Security Antibot 1
29.08.2024 МТС RED впервые продемонстрировал прототип МТС RED NGFW 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

МТС RED Security NGFW и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1721 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3204 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 550 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29912 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16630 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  699 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2191 1
Web-client - Веб-клиент 224 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11789 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4111 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13219 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 639 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4930 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5513 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3331 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4332 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16485 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 182 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1228 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 854 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3864 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21391 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1356 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 678 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 392 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1351 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 67 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7603 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 70 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 679 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26398 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22197 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2707 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2901 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 358 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12559 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 533 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21402 1
Website URL - Uniform Resource Locator 927 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4326 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 78 2
МТС RED Security Anti-DDoS 10 1
МТС RED Security Antibot 1 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 294 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 478 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 157 1
Иванченко Роман 2 2
Петренко Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10302 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9514 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6612 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 1
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