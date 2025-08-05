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МТС RED Security NGFW МТС RED Security WAF
RED Security WAF защищает веб-приложения компаний от действий злоумышленников, обеспечивая выявление и отражение целевых и массовых кибератак на уровне L7. Для этого сервис анализирует поток запросов к защищаемым сервисам и блокирует те из них, которые являются нелегитимными. RED Security WAF поддерживает высоконагруженные приложения, обрабатывая свыше 1000 запросов в секунду, и позволяет реализовывать выделенные инсталляции для крупных заказчиков.
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|Red Security запускает сервис защиты веб-приложений по модели SaaS 1
|05.12.2024
|На российском рынке появился новый сервис защиты от ботов RED Security Antibot 1
|29.08.2024
|МТС RED впервые продемонстрировал прототип МТС RED NGFW 1
МТС RED Security NGFW и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1721 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3204 1
|Иванченко Роман 2 2
|Петренко Сергей 25 1
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