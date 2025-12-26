Разделы

Петренко Сергей


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Российские исследователи разработали инструменты для создания квантово-устойчивых национальных блокчейн-систем 1
20.08.2025 В Ozon логистический коллапс. Склады перегружены, фуры не разгружаются сутками, заказы задерживаются. Ozon частично признает проблему 1
10.12.2024 Как выбрать межсетевой экран нового поколения: мнение экспертов 1
25.11.2024 Российских безопасников начнут массово сажать. В законопроекте об утечках персональных данных найден опасный изъян, который не спешат устранять 1
25.11.2024 В UserGate назначен директор по работе с государственными структурами 2
29.08.2024 МТС RED впервые продемонстрировал прототип МТС RED NGFW 1
13.08.2024 Госсектор России массово нанимает специалистов по ИБ 1
13.08.2024 Организации критической информационной инфраструктуры наращивают спрос на специалистов по кибербезопасности 1
10.07.2024 Бизнес разочаровался в российских файерволах. Они неспособны заменить иностранные аналоги 1
10.07.2024 МТС RED: свыше 60% заказчиков не видят достойных отечественных аналогов зарубежным NGFW 1
13.04.2023 МТС RED запустил сервис шифрования каналов связи 1
12.08.2022 Treolan объявила о сотрудничестве с «Аладдин Р.Д.» 1
02.06.2022 Импортозамещать нельзя отложить 1
02.06.2022 Импортозамещение и санкции в сфере ИТ: не повторить прошлых ошибок 1
18.12.2019 Университет Иннополис получит 50 млн рублей на внедрение искусственного интеллекта в системы информационной безопасности 1
09.08.2017 Замглавы Минкосвязи впервые выступит на конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: новые задачи» 1
21.07.2017 5 причин посетить конференцию CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи» 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
20.10.2011 Новая версия Searchengines.ru реализована на «1С-Битрикс: Управление сайтом» 1
03.11.2010 «Яндекс» назвал нового представителя в Белоруссии 1
09.02.2010 Что требовать от аутсорсера документооборота 1
01.02.2010 Оборот «Яндекса» на Украине за год вырос на 34,5% 1
20.08.2008 «Яндекс» расширяет каналы на Украину 1
16.04.2007 ИТ-рынок Украины страдает от политиков 1
31.10.2006 16 ноября откроется конференция в области поисковой оптимизации 1
22.02.2006 "Комстар" откупился от Чубайса 1
07.09.2005 "Яндекс" открывает представительство на Украине 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Петренко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8530 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14392 7
Яндекс Украина 17 5
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 4
Google LLC 12298 3
Microsoft Corporation 25285 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 401 3
Intel Corporation 12561 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 511 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9216 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 2
Adobe Systems 1573 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Код Безопасности 708 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1381 2
Masterhost - Мастерхост 54 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 199 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
АМИ 77 1
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
AdLook.me - Эдлук 3 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 34 1
AdLabs - Адлабс.Ру 14 1
Ростелеком 10364 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3136 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 1
SAP SE 5446 1
Dell EMC 5101 1
Cisco Systems 5229 1
Lenovo Group 2369 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
IBM - International Business Machines Corp 9560 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5743 1
HP Inc. 5766 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1048 3
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 683 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 116 1
Экономикс-Банк КБ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8251 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1800 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1126 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1668 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Интерпрогрессбанк 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12936 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4973 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 767 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4572 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8768 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6170 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3967 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 319 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  739 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 901 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 665 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1112 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2998 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2489 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1014 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 449 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 367 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 180 6
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 111 3
Microsoft Windows 16384 3
Linux OS 10962 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Aladdin Secret Disk 88 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 15 1
Aladdin Liveoffice 12 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Google Trends 23 1
FreePik 1462 1
Pexels 80 1
МТС RED Security NGFW - МТС RED Security WAF 3 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1157 1
Google Android 14749 1
Apple iOS 8286 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1338 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1177 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 184 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 314 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 552 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 56 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 326 1
NVision Барьер 734 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 134 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 75 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 58 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 1
Хайретдинов Рустэм 89 2
Липич Григорий 65 2
Фомина Татьяна 9 2
Пономарев Евгений 12 2
Соколов Алексей 135 2
Борисов Илья 27 2
Ревяшко Андрей 20 2
Черноволенко Сергей 34 1
Курьянов Сергей 162 1
Безбогов Сергей 61 1
Ашманов Игорь 42 1
Козлова Ирина 20 1
Федорова Анна 3 1
Августон Иван 15 1
Афанасьев Денис 75 1
Архипова Мария 21 1
Корюкин Юрий 29 1
Мушаков Игорь 36 1
Юрганов Константин 5 1
Житнюк Павел 33 1
Смирнов Вячеслав 43 1
Исаев Камиль 20 1
Пинчев Алекс 13 1
Третьяков Алексей 16 1
Заварзин Андрей 10 1
Доброхотов Денис 7 1
Овчинников Василий 18 1
Корчагин Игорь 8 1
Кадулин Сергей 1 1
Приходько Юрий 2 1
Аветисян Лариса 1 1
Гипш Сергей 1 1
Мазов Сергей 4 1
Истомин Игорь 1 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 1
Сергеева Елена 5 1
Готовцев Кирилл 5 1
Симаков Константин 1 1
Трофименко Евгений 1 1
Севостьянов Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 6
Украина 7802 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 3
Украина - Одесса 196 2
Беларусь - Белоруссия 6051 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3228 1
Армения - Республика 2375 1
Ирландия - Республика 1026 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Украина - Киев 1141 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6265 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 2
Приватизация - форма преобразования собственности 536 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1062 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2177 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
AVentures Group 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1059 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
ФСО РФ - Академия 7 1
