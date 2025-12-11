Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187193
ИКТ 14495
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26490
Персоны 80871
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Козлова Ирина


СОБЫТИЯ


11.12.2025 «Лаборатории Касперского: каждый третий россиянин боится остаться без связи во время путешествия 1
02.12.2025 Россияне готовятся путешествовать на Новый год 1
27.11.2025 Венчурный фонд Iskra Ventures инвестирует в ИИ-платформу для повышения продаж на маркетплейсах Pixorion.ai 1
14.11.2025 Исследование «Родной Речи»: как поисковые системы формируют новые правила видимости брендов в эпоху ИИ-поиска 1
23.01.2025 В RoRe Group назначен директор по электронной коммерции 1
06.06.2019 ABB внедрит цифровые разработки в Калининградской области 1
10.04.2019 ABB открыла инжиниринговый центр в Калининграде 1
10.09.2018 ABB и «Совкомфлот» открыли центр с тренажером Azipod 1
31.07.2015 В российском Microsoft сменился главный по госзаказу 3
31.07.2015 В Microsoft в России произошли новые назначения в руководстве 2
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
06.03.2015 В конференции «ИКТ в госсекторе» примут участие Минкомсвязи, ПФР, Казначейство, ФССП и другие 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 2
11.07.2013 Глава представительства Adobe в России перешел в Microsoft 1
11.07.2013 В Microsoft в России произошли новые назначения в совете директоров 1
16.06.2009 Microsoft в России представила стратегию развития бизнеса на три года 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Козлова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 3
Adobe Systems 1571 3
CodeInside - Кодинсайд 18 2
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 2
АйТи 1439 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 2
Brocade Communications Systems 244 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9196 2
Cisco Systems 5223 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 2
ЕС-лизинг 22 1
Яндекс Украина 17 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Yandex - Яндекс 8440 1
Intel Corporation 12541 1
Dell EMC 5093 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5278 1
Lenovo Group 2362 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4529 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Check Point Software Technologies 800 1
Acronis - Акронис 459 1
Telegram Group 2576 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Trend Micro 629 1
Experian 81 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 4
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe 9 1
СКФ - Совкомфлот - Современный коммерческий флот 27 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 3
Федеральное казначейство России 1879 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21999 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2469 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2855 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 729 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 460 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1489 1
Стандартизация - Standardization 2241 1
Управляемость - Manageability 1955 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
RESIBLOC - Трансформаторы с литой изоляцией 2 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4903 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1140 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11324 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7285 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5871 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5149 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 2
ABB Azipod 4 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
ABB Ability 25 1
Apple iOS 8243 1
Google Android 14686 1
Прянишников Николай 311 3
Тарасов Арсений 44 3
Кулашова Анна 60 3
Дьяков Петр 12 2
Деянышев Вадим 19 2
Сиваков Руслан 5 2
Гуральников Сергей 164 2
Гаттаров Руслан 144 2
Шмид Александр 17 2
Бетсис Павел 100 2
Рыбчинский Михаил 27 2
Балуев Евгений 31 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Щербаков Сергей 31 2
Кононов Виктор 5 2
Зайцев Максим 7 2
Рудаковский Артем 3 2
Алиханов Антон 32 2
Елистратов Николай 90 2
Козырев Алексей 326 2
Шадаев Максут 1148 2
Лысенко Эдуард 312 2
Никуличев Андрей 43 2
Разумовский Дмитрий 124 2
Авербах Владимир 127 2
Соколов Олег 51 2
Халин Дмитрий 56 2
Колесова Ксения 2 1
Громов Иван 102 1
Архипова Мария 21 1
Липич Григорий 65 1
Корюкин Юрий 29 1
Мушаков Игорь 36 1
Юрганов Константин 5 1
Смирнов Вячеслав 43 1
Исаев Камиль 20 1
Пинчев Алекс 13 1
Алексеев Матвей 12 1
Заварзин Андрей 10 1
Доброхотов Денис 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 3
Казахстан - Республика 5796 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 2
Европа Восточная 3121 2
Украина 7796 2
Европа Западная 1492 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 2
Россия - УФО - Челябинская область 1388 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 543 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 2
Ближний Восток 3031 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 2
Турция - Турецкая республика 2490 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Чехия - Острава 3 1
Беларусь - Белоруссия 6030 1
Индия - Bharat 5698 1
Индия - Карнатака - Бангалор 207 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Европа 24638 1
Европа Центральная 276 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 746 1
Армения - Республика 2369 1
Грузия 1284 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1072 1
Туркмения - Туркменистан 446 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2948 1
Ирландия - Республика 1025 1
Испания - Королевство 3760 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ЮФО - Севастополь 581 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3382 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1018 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Английский язык 6878 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
Энергетика - Energy - Energetically 5527 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 214 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще