Получите все материалы CNews по ключевому слову
Козлова Ирина
СОБЫТИЯ
Козлова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 316 2
|ABB Azipod 4 1
|ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
|ABB Ability 25 1
|Apple iOS 8243 1
|Google Android 14686 1
|Прянишников Николай 311 3
|Тарасов Арсений 44 3
|Кулашова Анна 60 3
|Дьяков Петр 12 2
|Деянышев Вадим 19 2
|Сиваков Руслан 5 2
|Гуральников Сергей 164 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Шмид Александр 17 2
|Бетсис Павел 100 2
|Рыбчинский Михаил 27 2
|Балуев Евгений 31 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Щербаков Сергей 31 2
|Кононов Виктор 5 2
|Зайцев Максим 7 2
|Рудаковский Артем 3 2
|Алиханов Антон 32 2
|Елистратов Николай 90 2
|Козырев Алексей 326 2
|Шадаев Максут 1148 2
|Лысенко Эдуард 312 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Разумовский Дмитрий 124 2
|Авербах Владимир 127 2
|Соколов Олег 51 2
|Халин Дмитрий 56 2
|Колесова Ксения 2 1
|Громов Иван 102 1
|Архипова Мария 21 1
|Липич Григорий 65 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Мушаков Игорь 36 1
|Юрганов Константин 5 1
|Смирнов Вячеслав 43 1
|Исаев Камиль 20 1
|Пинчев Алекс 13 1
|Алексеев Матвей 12 1
|Заварзин Андрей 10 1
|Доброхотов Денис 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406798, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.