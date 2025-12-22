Разделы

В Новый год со здоровыми привычками: ямальцы выбирают места отдыха на праздники

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа стали чаще выбирать SPA-отдых, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие. Согласно данным совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился почти на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди ямальцев набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом. Жители округа всё активнее совмещают отдых с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, а также выбирают для поездок тихие места, где можно качественно выспаться.

По данным аналитиков, число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Комфортный сон становится одним их ключевых факторов при выборе места отдыха на время каникул. Туристы обращают внимание на такие детали, как ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения. По информации оператора, в ноябре среднедневной трафик на сайты отелей с такими условиями вырос в 3,8 раза по сравнению с октябрем.

Наличие стабильной и высокоскоростной связи становится неотъемлемой частью инфраструктуры гостеприимства. Особенно это актуально для регионов с экстремальными климатическими условиями, таких как Ямало-Ненецкий автономный округ, где дистанции велики, а природная изоляция может усугублять ощущение оторванности от внешнего мира. Для того чтобы ямальцы могли оперативно забронировать понравившийся отель и оставаться на связи в различных велнес-локациях, МегаФон планомерно завивает сеть на всей территории региона — в частности, новые базовые станции в этом году появились в Сургуте, Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске и других городах. В общей сложности специалисты компании построили и провели апгрейд более 110 телеком-объектов в округе.

Отметим, что «сонным» туризмом на Ямале чаще интересуются женщины — на них приходится 63% данных. Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 35-44 лет, на них приходится 52% аудитории. Далее следуют люди 45-54 лет и 25-34 лет с долей 16% и 14% соответственно.

«Российских туристов ждут 12 праздничных дней подряд — это достаточно долгий период, чтобы запланировать полноценное путешествие. Пока одни туристы выбирают приключенческие и экскурсионные направления, немало путешественников планируют провести каникулы с пользой для здоровья. Чаще всего за оздоровительными программами они отправляются на курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Крыма, Республики Алтай, а также ищут такие варианты ближе к дому — в соседних областях», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

В целом в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург. Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7,7 тыс. руб. – на 8% выше, чем в 2024 г.

