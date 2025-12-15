В новогодние каникулы свердловчане выбирают сон

Жители Свердловской области стали чаще выбирать оздоровительный отдых, чтобы улучшить физическое и ментальное самочувствие. Согласно данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди свердловчан набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом. Жители региона всё активнее совмещают отдых с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, а также выбирают для поездок тихие места, где можно качественно выспаться.

По данным аналитиков, число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

Комфортный сон становится одним их ключевых факторов при выборе места отдыха на время каникул. Туристы обращают внимание на такие детали, как ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения. По данным «МегаФона», в ноябре среднедневной трафик на сайты отелей с такими условиями вырос сразу на 55% по сравнению с сентябрём.

«Cонным» туризмом чаще интересуются женщины — на них приходится 61% данных. Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 45-54 лет, на них приходится 34% аудитории. Далее следуют люди 35-44 лет и 25-34 лет с долей 26% и 18% соответственно.

Качество сна существенно влияет на общее впечатление от отдыха. Это заметно по отзывам путешественников в 2025 г. — в каждой десятой рецензии о российских отелях и апартаментах на «Островке» упоминается высокое качество подушек и матрасов. Аналитики также выяснили, в каких городах России самая высокая доля положительных отзывов о качестве сна в объектах размещения. Лидером стал Омск: в 12% отзывов гости отметили, что им удалось хорошо выспаться. Сразу за ним — Калининград, Владимир, Смоленск, Светлогорск, Тверь, Калуга, Коломна, Кисловодск и Зеленоградск (доля таких отзывов — 11%). Каждый десятый положительный отзыв о качественном сне — у отелей и апартаментов в Костроме, Перми, Вологде, Туле, Новосибирске, Пятигорске и Нижнем Новгороде.

«Российских туристов ждут 12 праздничных дней подряд — это достаточно долгий период, чтобы запланировать полноценное путешествие. Пока одни туристы выбирают приключенческие и экскурсионные направления, немало путешественников планируют провести каникулы с пользой для здоровья. Чаще всего за оздоровительными программами они отправляются на курорты Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края, Крыма, Республики Алтай, а также ищут такие варианты ближе к дому — в соседних областях», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

В целом в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург. Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7,7 тыс. руб. – на 8% выше, чем в 2024 г.