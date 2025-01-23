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В RoRe Group назначен директор по электронной коммерции

Ольга Балабоня возглавила направление электронной коммерции (e-commerce) в группе компаний «Родная речь». Под руководством Ольги будут направления аналитики, ритейл-медиа рекламы и еком-контента. Перед ней стоит несколько ключевых задач: развитие рекламных инструментов и стратегий для клиентов группы, усиление коллаборации между ритейл-медиа и другими медийными каналами, запуск и развитие собственных технологических продуктов компании и популяризация ритейл-медиа в индустрии.

Ольга построила свою карьеру в группе компаний «Родная речь», где работает с 2008 г. За это время она занимала ключевые роли в различных направлениях и работала с топ-рекламодателями, среди которых «Билайн», Dr Reddy's, «Сбер» и другие — отвечала за комплексный диджитал-маркетинг для клиентов категорий телекоммуникаций, фармацевтики, финансов, банков и проч.

Последние годы топ-менеджер руководила ecom-направлением для крупного клиента FMCG-категории. Её опыт также включает разработку продуктовых решений для ритейл-медиа, таких как Serpent — инструмента для мониторинга размещений конкурентов на маркетплейсах.

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Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции группы компаний «Родная речь», сказала: «Есть амбиции реализовать свои идеи в екоммерсе, тем самым укрепить его позиции в маркетинговом миксе. Крайне признательна «Родной Речи» за возможность это сделать».

Ирина Козлова, директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции группы компаний «Родная речь», отметила: «Оля — сильный лидер как с экспертизой в диджитал и ритейл-медиа маркетинге, так и в создании продуктовых решений. На рынке «Родная речь» является значимым игроком, который растит не только собственную экспертность и продукты в екоммерс, но делает много и для развития рынка. В наших совместных с Олей планах делать еще больше для наших клиентов и для индустрии».

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