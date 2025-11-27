Венчурный фонд Iskra Ventures инвестирует в ИИ-платформу для повышения продаж на маркетплейсах Pixorion.ai

Iskra Ventures объявила об инвестициях в проект Pixorion.ai — это SaaS-платформа на базе ИИ для автоматизации создания контента в карточках товаров и повышения продаж на маркетплейсах.

Сделка реализована в формате venture building — комплексной модели запуска стартапов, которая строится на синергии трех участников. Технологический партнер (ООО «Комплексные системы») обеспечивает разработку и техническую реализацию продукта. Индустриальный партнер — группа компаний «Родная Речь», эксперт в области электронной коммерции, определяет функциональные требования к решению. Iskra Ventures выполняет роль интегратора: находит партнеров, финансирует первый этап прототипирования и привлечения пользователей, а также предоставляет корпоративные сервисы — продуктовую экспертизу, маркетинговую упаковку, юридическое сопровождение и инфраструктуру для выхода на рынок.

Фонд использует гибкую модель финансирования: объем инвестиций определяется не фиксированной суммой, а конкретными бизнес-целями проекта. На первом этапе уже вложено около 12 млн руб., средства направлены на доработку MVP на основе обратной связи первых клиентов, получение первой выручки, дальнейшее развитие функционала, маркетинговую упаковку продукта.

Задача фонда — подготовить проект к следующему раунду финансирования от фондов, специализирующихся на более поздних стадиях, подтвердив востребованность продукта и выручкой от клиентов, и готовностью инвестировать от игроков венчурной индустрии.

Иван Сезонов, управляющий партнер венчурного фонда Iskra Ventures, сказал: «Мы применяем venture building, когда в перспективной нише нет подходящего стартапа для инвестиций либо оценки существующих проектов слишком высокие. Потенциал направления огромный, и мы открыты к сотрудничеству с индустриальными партнерами, которые заинтересованы в создании продуктов для широкого рынка на базе собственных компетенций. Открывая новое направление и развивая проекты в формате venture building, Iskra Ventures сохраняет как основной классический венчурный формат инвестиций в стартапы на ранней стадии и стадии роста».

В сделке участвует группа компаний «Родная Речь», эксперты которой составили программу для обучения нейросетей платформы.

«Для нас участие в проекте Pixorion.ai — это инвестиция в развитие ИИ-компетенций, которая позволяет нам тестировать гипотезы по применению ИИ в рекламной индустрии. Мы передаем проекту наш опыт работы с маркетплейсами, а взамен нарабатываем практический опыт интеграции искусственного интеллекта в специфические процессы агентств — это важно для будущего всей отрасли», — сказала Ирина Козлова, директор практик performance, programmatic, commerce группы компаний «Родная Речь».