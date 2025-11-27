Разделы

Сезонов Иван


СОБЫТИЯ


27.11.2025 Венчурный фонд Iskra Ventures инвестирует в ИИ-платформу для повышения продаж на маркетплейсах Pixorion.ai 1
14.11.2024 Платформа для подбора и онлайн-бронирования социальных объектов для пожилых людей «Долгожитель» привлечет 52 млн руб. от венчурного фонда Iskra Ventures Rus и бизнес-ангелов 1
01.11.2024 Фонд Iskra Ventures анонсирует запуск фонда для инвестиций в российские проекты на ранней стадии, инвестирует до $450 тыс. в AI-first маркетплейс аудиотуров WeGoTrip и продает долю в сервисе для динамического ценообразования в отелях Hotellab 1
27.04.2024 Фонд Iskra Ventures инвестирует 54 млн руб. в электробайки для курьеров, разработанные КБ им. Теслы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сезонов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Carlypso 1 1
Hotellab 2 1
WeGoTrip 2 1
Tough Commerce 1 1
Ростелеком - Рестрим - Restream 13 1
Iskra Ventures - Искра Венчурс Рус - Фонд посевных инвестиций 5 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 621 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1473 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3093 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1845 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7688 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5660 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12963 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4651 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1875 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 231 1
Бронирование - Booking 797 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 335 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17885 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57036 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9739 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22994 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2800 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8093 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 155 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10211 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4011 1
Data monetization - Монетизация данных 1826 1
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
Анико Алексей 1 1
Неталиев Денис 1 1
Головатый Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156300 3
Европа 24615 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45595 1
Азия - Азиатский регион 5736 1
Америка Латинская 1880 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17367 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5499 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1432 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - электрический мотоцикл - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 159 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 316 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6935 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20307 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5825 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5376 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8081 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2480 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10508 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1652 1
