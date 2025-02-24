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WeGoTrip



24.02.2025 Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы 1
01.11.2024 Фонд Iskra Ventures анонсирует запуск фонда для инвестиций в российские проекты на ранней стадии, инвестирует до $450 тыс. в AI-first маркетплейс аудиотуров WeGoTrip и продает долю в сервисе для динамического ценообразования в отелях Hotellab 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

WeGoTrip и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Рестрим - Restream 11 1
Tough Commerce 1 1
Hotellab 2 1
Carlypso 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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