Глобальный фонд Iskra Ventures c 2015 года вкладывается в стартапы на ранней стадии в сфере видео (в том числе видеоконтент, стриминг, VR, AR), городской мобильности, e-commerce (offline-to-online). В портфеле фонда глобальные компании (Restream, Agently, Tough Commerce и др.), совершено несколько экзитов (Carlypso, Hotellab), организовано привлечение будущих раундов инвестиций для портфельных проектов.