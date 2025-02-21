Iskra Ventures Искра Венчурс Рус Фонд посевных инвестиций
Глобальный фонд Iskra Ventures c 2015 года вкладывается в стартапы на ранней стадии в сфере видео (в том числе видеоконтент, стриминг, VR, AR), городской мобильности, e-commerce (offline-to-online). В портфеле фонда глобальные компании (Restream, Agently, Tough Commerce и др.), совершено несколько экзитов (Carlypso, Hotellab), организовано привлечение будущих раундов инвестиций для портфельных проектов.
Iskra Ventures и организации, системы, технологии, персоны:
|WeGoTrip 1 1
|Tough Commerce 1 1
|Carlypso 1 1
|Hotellab 2 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 393 1
|Ростелеком - Рестрим - Restream 11 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 1
|Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 11 1
|Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 95 1
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