Фонд Iskra Ventures инвестирует 54 млн руб. в электробайки для курьеров, разработанные КБ им. Теслы

Фонд посевных инвестиций Iskra Ventures инвестирует в российские электровелосипеды, разработанные КБ имени Теслы Дениса Неталиева. Суммарный объем инвестиций в проект в течение года составит 54 млн руб. Об этом CNews сообщили представители Iskra Ventures.

Электробайки от российского конструкторского бюро разработаны с учетом новых требований Дептранса Москвы и отвечают запросам всех участников рынка экспресс-доставки.



Средства, полученные от Iskra Ventures, компания потратит на отлаживание массового производства и расширение флота до тысячи велосипедов, брендинг сервиса аренды велосипедов по подписке и проведение пилотов в зарубежных географиях. Комплекс усилий фонда и КБ позволит захватить заметную долю рынка курьерского транспорта для экспресс-доставки в Москве и регионах и подготовит компанию к выходу в другие страны.

Конструкторское бюро им. Теслы разрабатывает и производит электровелосипеды для курьеров, специализирующихся на быстрой доставке. В сфере разработки и проектирования транспорта команда Дениса Неталиева работает с 2018 г.

Модели байков от КБ имени Теслы разработаны с учетом опыта эксплуатации импортных моделей и с поправкой на российские реалии и погодные условия: эти электровелосипеды отличаются повышенной грузоподъемностью (три стандартные сумки курьера), минимальным затратами на обслуживание, увеличенным пробегом на одной зарядке, которой хватает на полную смену работы даже зимой.

Более мощные электродвигатели, надежные тормоза и возможность удаленного контроля скорости помогут курьерам держаться в городском транспортном потоке на разрешенной скорости и не создавать помех другим участникам движения.

Все это позволяет и курьерам, и сервисам доставки возить быстрее и чаще и зарабатывать больше. Кроме того, ускорение доставки позволит частично решить проблему нехватки курьеров.

Уже сейчас электровелосипедами от КБ им. Тесла регулярно пользуются курьеры всех крупных сервисов доставки продуктов и готовой еды.

Иван Сезонов, управляющий партнер фонда: «Россия — один из лидеров быстрой доставки, и этот рынок уверенно растет: потенциал и в Москве, и в регионах еще не раскрыт полностью. Конкуренция обостряется, но мы верим, что опыт конструкторского бюро им. Тесла сможет и дальше совершенствовать конструкцию велосипеда, создавая идеальный курьерский транспорт. Отечественные разработки, в которые мы инвестируем, могут иметь стабильный спрос в мире, и мы продолжаем поиск таких перспективных российских стартапов с локальным и глобальным потенциалом».

Денис Неталиев, основатель «Карго Байк» и конструкторского бюро им. Теслы: «На всех этапах согласования сделки коллеги из фонда Iskra Ventures погружались в детали нашего бизнеса, изучали внутренние процессы и привносили ценную экспертизу. И главное, что это тесное взаимодействие продолжается. Мы рады, что получили такого стратегического партнера, как фонд Iskra Ventures, который поможет нам реализовать наши самые передовые разработки. Рынок курьерской экспресс-доставки развивается и оформляется, и наши решения максимально подходят под те локальные особенности и требования, которые есть, и будут быстро адаптироваться под те требования, которые появятся у российского регулятора и всех участников рынка».

***

Iskra Ventures c 2015 г. вкладывается в стартапы на ранней стадии в сфере видео (в том числе видеоконтент, стриминг, VR, AR), городской мобильности, e-commerce (offline-to-online) и из игровой индустрии. Фонду интересны проекты на pre seed стадии, у которых есть mvp и трекшн, подтверждающий жизнеспособность продукта. Проект вкладывается в российские стартапы с глобальным потенциалом и сильной командой, способной реализовать этот потенциал. Размер инвестиций составляет от шести до 50 млн руб. в зависимости от стадии развития проекта.