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Липич Григорий


05.04.2017 В ABBYY Россия новый гендиректор. Прежний предпочел работать в Австралии 1
21.11.2014 Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование 3
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
25.03.2014 В Abbyy Россия назначен новый гендиректор 2
05.03.2014 Григорий Липич: «С текущей властью в России мне будет сложно сработаться» 3
04.03.2014 Гендиректор Abbyy Россия может покинуть компанию из-за конфликта на Украине 3
31.10.2013 Cognitive Technologies вложила в разработку технологии понимания сложных типов документов 70 млн руб. 1
24.10.2013 Cognitive Technologies вложила в разработку технологии понимания сложных типов документов 70 млн руб. 1
26.09.2013 Abbyy выпустила PDF Transformer+ для работы с любыми типами PDF-документов 1
06.09.2013 Технологии Abbyy помогли в оцифровке 90-томника Л.Н. Толстого 1
09.08.2013 Мобильные гаджеты заменят сканеры 1
19.06.2013 Стартовал краудсорсинговый проект «Весь Толстой в один клик» по созданию эталонной электронной версии 90-томника писателя 1
04.06.2013 Российский рынок ИТ поддержат мобильные и облачные технологии 1
04.06.2013 Российский ИТ-рынок замедляет темпы роста 1
15.05.2013 Вышла новая версия Abbyy FineScanner для iOS 1
23.04.2013 ИТ-компании России думают о переносе бизнеса в соседние страны. Причины 1
13.03.2013 Григорий Липич: На рынке потокового ввода данных в России – динамичный рост 10
20.02.2013 Abbyy в 2012 г. увеличила продажи систем массового ввода и обработки документов на 93% 1
12.02.2013 Как вырастить ИТ-специалиста в России? 3
08.02.2013 Разработка Windows 8-приложений: опыт ABBYY 1
21.06.2012 Abbyy запустила облачный сервис Abbyy Cloud OCR SDK 1
19.03.2012 ABBYY: Спрос на Data Capture в России удовлетворен лишь наполовину 11
14.03.2012 В 2011 г. доходы Abbyy в мире выросли на 35%, а в России — на 46% 1
13.03.2012 Microsoft предлагает СМБ-компаниям 15% скидку на ПО 1
16.12.2011 ИТ-руководители могут стать инициаторами мобилизации бизнеса 2
24.06.2011 Google научил свои "очки" русскому языку 1
16.06.2011 Panasonic оптимизировал свои сканеры под российское ПО 1
14.04.2011 Cognitive придумал технологию, которая облегчит подделку документов 1
01.03.2011 Google запустил онлайн-убийцу FineReader. Разработчики FineReader не испугались 2
23.12.2010 Станет ли 2011-й "годом CMIS" для рынка СЭД? 1
02.12.2010 Аналитики отговаривают бизнес от самописных WCM-решений 1
13.09.2010 Рамки ECM расширяются 1
03.09.2010 Эксперты "похоронили" традиционный поиск в СЭД 1
09.02.2010 Что требовать от аутсорсера документооборота 2
02.11.2009 Безбумажный документооборот признан утопией 1
23.09.2009 Обучающий курс AIIM ECM Practitioner теперь доступен на русском языке 1
08.07.2009 Enterprise 2.0 наращивает популярность 2
02.07.2009 DOCFLOW и AIIM научат российских менеджеров управлять информационными ресурсами 1
16.06.2009 Унаследованные СЭД определяют ИТ-бюджеты 1
28.05.2009 Сделан первый шаг к "облачной" СЭД 1

Публикаций - 49, упоминаний - 85

Липич Григорий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy 797 42
Microsoft Corporation 11143 10
Docsvision - ДоксВижн 779 9
TerraLink - ТерраЛинк 183 8
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 7
Google LLC 7168 6
InterTrust - ИнтерТраст 232 6
ЭОС - Электронные офисные системы 989 5
АйТи 752 4
Facebook 3767 4
Армада 277 3
IBM 3554 3
Корус Консалтинг ГК 808 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Dell EMC 2418 3
McKinsey & Company 121 2
Directum - Директум 646 2
1С-Битрикс 349 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
АФК Система ПАО 997 2
Ланит ГК 1160 2
Oracle Corporation 3360 2
Nokia Corporation 2450 2
3770 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 2
NortonLifeLock (Symantec) 784 2
ICC AOKpass 16 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
SAP SE 3218 1
Experian 57 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 1
Trend Micro 344 1
HP - Hewlett-Packard 898 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Cisco Systems 2054 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 2
Альфа-Банк 1127 2
Строительный двор 5 1
РОСНО СК 69 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Lockheed Martin 47 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 84 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 599 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Qiwi 783 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
BMW 252 1
Росгосстрах 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1577 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
Руссофт - Russoft 251 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 12
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 8
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 3
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 2
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 2
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 68 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 91 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 221 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Web API 6 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
EPUB - Electronic Publication 102 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 190 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Big Data - Большие данные 1136 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
МФУ - Многофункциональное устройство 594 1
WCM - Web Content Management System 25 1
Abbyy FineReader 98 9
Abbyy FlexiCapture 127 5
Apple iOS 5742 5
Abbyy Recognition Server 45 5
Google Android 10751 4
Microsoft Windows 10 6670 4
Microsoft Office 1948 4
Abbyy Lingvo 109 4
Microsoft Word 348 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 989 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
Google Gmail 606 2
Microsoft Outlook 650 2
SQL - Язык программирования 434 2
Microsoft PowerPoint 400 2
Dropbox - Файловый хостинг 390 2
Alfresco 114 2
Symbian OS 781 2
Abbyy PDF Transformer 11 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Apache OpenOffice 265 1
Google Maps - Карты Google 401 1
Ruby - Язык программирования 92 1
Apple iPod Touch 658 1
Joomla CMS 73 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Adobe Photoshop 287 1
Drupal - CMS-система 68 1
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 1
Abbyy TextGrabber 14 1
Microsoft Office OneNote 137 1
Apple iPad mini 375 1
Microsoft Xbox Live 177 1
Microsoft Lync 272 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Abbyy FineScanner 12 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Курьянов Сергей 147 8
Трещук Андрей 21 5
Ипатов Вадим 80 4
Путин Владимир 1828 3
Ускова Ольга 128 3
Иванова Елена 69 3
Потапенко Михаил 42 3
Арлазаров Владимир 118 3
Демидов Михаил 131 3
Романов Дмитрий 53 2
Шушкин Дмитрий 92 2
Толстая Фекла 7 2
Макаров Валентин 112 2
Рыжиков Сергей 99 2
Петренко Сергей 9 2
Никифоров Николай 1126 2
Прянишников Николай 210 2
Дуров Павел 216 2
Свердлов Денис 163 2
Нуралиев Борис 205 2
Черноволенко Сергей 18 1
Любимов Юрий 2 1
Вышлов Андрей 20 1
Тараба Дмитрий 23 1
Сушкевич Антон 56 1
Горностаев Владимир 7 1
Храмцовская Наталья 38 1
Гребенников Николай 4 1
Яцеленко Николай 12 1
Дуров Николай 17 1
Безбогов Сергей 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Козлова Ирина 9 1
Монэгэн Татьяна 2 1
Рыжов Алексей 18 1
Ян Давид 40 1
Толстой Лев 15 1
Рудычева Наталья 81 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Архипова Мария 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
Украина 3389 9
Германия - Федеративная Республика 3664 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
Австралия - Австралийский Союз 1129 5
Новая Зеландия 293 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Испания - Королевство 1258 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Бразилия - Федеративная Республика 1131 3
Специальный административный район Гонконг 554 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Канада 1309 2
Восточная Европа 1688 2
Индия - Республика 2181 2
Европа 3781 2
Япония 2808 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Казахстан - Республика 2646 2
Европа Западная 618 1
Нидерланды 977 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Таджикистан - Республика 439 1
Таиланд - Королевство 362 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Перу - Республика 96 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Югория - страховая компания 11 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Латинская Америка 725 1
Россия - Севастополь 420 1
Чехия - Чешская Республика 499 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Китай - Тайвань 595 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 4
Русский язык 991 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Forbes - Форбс 442 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
IDC - International Data Corporation 2728 4
CNews Analytics 1991 4
Forrester Research 387 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Harris Interactive 27 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Avaya Online University 3 1
Docflow 59 5
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 292 1
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