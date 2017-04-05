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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Липич Григорий
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Публикаций - 49, упоминаний - 85
Липич Григорий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курьянов Сергей 147 8
|Трещук Андрей 21 5
|Ипатов Вадим 80 4
|Путин Владимир 1828 3
|Ускова Ольга 128 3
|Иванова Елена 69 3
|Потапенко Михаил 42 3
|Арлазаров Владимир 118 3
|Демидов Михаил 131 3
|Романов Дмитрий 53 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Толстая Фекла 7 2
|Макаров Валентин 112 2
|Рыжиков Сергей 99 2
|Петренко Сергей 9 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Прянишников Николай 210 2
|Дуров Павел 216 2
|Свердлов Денис 163 2
|Нуралиев Борис 205 2
|Черноволенко Сергей 18 1
|Любимов Юрий 2 1
|Вышлов Андрей 20 1
|Тараба Дмитрий 23 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Горностаев Владимир 7 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Гребенников Николай 4 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Дуров Николай 17 1
|Безбогов Сергей 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Козлова Ирина 9 1
|Монэгэн Татьяна 2 1
|Рыжов Алексей 18 1
|Ян Давид 40 1
|Толстой Лев 15 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
|Архипова Мария 18 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Roem.ru - Роем.ру 32 1
|IDC - International Data Corporation 2728 4
|CNews Analytics 1991 4
|Forrester Research 387 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Harris Interactive 27 1
|НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|Avaya Online University 3 1
|Docflow 59 5
|Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
|CNews AWARDS 292 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767788, в очереди разбора - 671473.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru