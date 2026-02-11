Разделы

Житнюк Павел


СОБЫТИЯ


11.02.2026 Рост зарплат в ИТ остановился, поиск работы занимает до 3 месяцев, резюме больше не работают: исследование iTrend и ЦАМТ 1
23.04.2013 ИТ-компании России думают о переносе бизнеса в соседние страны. Причины 1
20.07.2012 Рынок СЭД не намерен гнаться за MS Office 2013 1
26.03.2012 СМБ начали выигрывать битву за эффективный документооборот 1
24.10.2011 Безбумажный офис обречен 1
30.09.2011 Аналитики "выгнали" Google Docs с ECM-рынка 1
30.09.2011 Бизнесу не нужна совместная работа в Enterprise 2.0 1
21.09.2011 В России появился первый системный интегратор Apple 1
08.08.2011 Какому отделу нужнее СЭД? В России все иначе 1
21.06.2011 Почему "не работает" СЭД? Выявлены 5 основных причин 1
21.04.2011 Эксперты обнаружили на рынке ECM перспективы роста 1
31.03.2011 Аналитики оценили бизнес-ценность видео в ЭДО 1
11.03.2011 Как блоги помогают работе с СЭД? 1
01.03.2011 Бухгалтеры оценили конкурентоспособность через СЭД 1
25.02.2011 Эксперты оценили эффект Enterpise 2.0 для СЭД 1
18.02.2011 Портальные системы "застряли" в России? 1
09.02.2011 Выбраны пять трендов развития СЭД в 2011 году 1
29.12.2010 Эксперты назвали тренды ECM-2011 1
16.12.2010 Бизнес дал крен в сторону безбумажного документооборота 1
22.11.2010 Электронная почта уходит в прошлое? 1
29.10.2010 Проблемы СЭД в эпоху Веб 2.0 актуальными еще не стали 1
25.10.2010 Актуальны ли социальные СЭД для российского бизнеса? 1
15.10.2010 СМБ готов платить за СЭД 1
21.09.2010 Xerox решил податься в разработчики СЭД и BPM 1
13.09.2010 Рамки ECM расширяются 1
24.06.2010 Enterprise 2.0 наносит вред управлению контентом? 1
18.06.2010 Cisco составит конкуренцию Microsoft на ECM-рынке? 1
17.05.2010 Названы 8 факторов, которые изменят рынок ECM 1
17.03.2010 Гибкость бизнес-процессов: новый тренд в развитии ECM 2
09.02.2010 Что требовать от аутсорсера документооборота 1
06.06.2006 В Петербурге прошла конференция "Интернет и реклама" 1
03.06.2002 В Санкт-Петербурге состоялся семинар "Интернет и журналистика" 1
24.05.2002 Неделя в Сети: Вредоносное "печенье", тухлый спам и онлайн-реклама по-питерски 1
18.05.2002 В Санкт-Петербурге прошел круглый стол по проблемам интернет-рекламы 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Житнюк Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1368 28
Docsvision - ДоксВижн 1035 24
TerraLink - ТерраЛинк 289 18
Directum - Директум 1185 17
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 16
InterTrust - ИнтерТраст 335 14
Microsoft Corporation 25332 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 6
IBM - International Business Machines Corp 9565 6
1С-Битрикс - Bitrix 629 6
X Corp - Twitter 2913 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 5
Paybot 68 5
АйТи 1440 4
Google LLC 12338 4
Meta Platforms - Facebook 4552 3
Oracle Corporation 6902 3
Dropbox 515 3
SAP SE 5463 2
Dell EMC 5106 2
Apple Inc 12741 2
Xerox - The Haloid Company 1156 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 972 2
OpenText 215 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 2
Jive Software 22 2
Alfresco Software 148 2
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
OSIsoft - ОСИсофт 14 1
TRINET - Тринет 13 1
Alcoa Fastening Systems 1 1
Xerox Global Services 9 1
Системы документооборота 511 1
Интегрум 12 1
Шорткат 2 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
Cisco Systems 5237 1
Amazon Inc - Amazon.com 3162 1
Yandex - Яндекс 8596 1
9111 1
Quo Vadis - интернет-клуб 5 2
Новый век 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8305 1
Альфа-Банк 1889 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
Enron - Enrongate 122 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3417 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3149 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2094 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13391 28
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1416 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 9
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 8
Web 2.0 - Веб 2.0 398 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8147 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 8
Электронный документ - Electronic document 1531 7
Оцифровка - Digitization 4936 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7341 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3480 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Wiki - Вики - режим Википедии 256 5
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 4
Управляемость - Manageability 1955 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8204 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 4
WCM - Web Content Management System - система управления веб-содержимым 75 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 3
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 84 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1194 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 9
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 3
Google YouTube - Видеохостинг 2917 2
Apple iPad 3944 2
Microsoft Office 3997 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 112 1
Microsoft Office 2013 63 1
Xerox DocuShare 20 1
Microsoft FAST 7 1
IBM iSeries 26 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 1
Apple iOS 8320 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 509 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2382 1
Microsoft Office 365 989 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 885 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 343 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 312 1
SAP NetWeaver 156 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 255 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
Microsoft Office 2010 143 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Docsvision СЭД - ECM-система 244 1
Dropbox Paper 79 1
Cisco Quad 4 1
Курьянов Сергей 162 25
Бушмелев Сергей 44 15
Иванова Елена 82 13
Ипатов Вадим 84 13
Бейдер Александр 75 11
Кубликова Ирина 28 6
Рыжиков Сергей 112 5
Потапенко Михаил 45 5
Сенкевич Виктор 30 5
Полтев Сергей 17 3
Стаханов Евгений 21 3
Липич Григорий 65 3
Пахчанян Арам 17 2
Юлов Антон 4 2
Mancini John - Манчини Джон 14 2
Львова Наталья 5 2
Романов Дмитрий 67 2
Куприянов Алексей 11 2
Носик Антон 106 2
Кочуров Евгений 15 1
Айгистов Александр 9 1
Рябых Андрей 9 1
Лубенец Андрей 7 1
Афанасьев Георгий 11 1
Овчинников Василий 19 1
Лесников Алексей 25 1
Соколова Соня 5 1
Ляпин Михаил 5 1
Сотниченко Виктор 2 1
Рущин Дмитрий 2 1
Тупицын Дмитрий 1 1
Воронин Кирилл 1 1
Скалецкая Надежда 1 1
Адасинский Даниил 1 1
Берегулина Светлана 5 1
Житнюк Ася 3 1
Атамасов Артем 2 1
Свистунова Алена 1 1
Михайлюкова Анастасия 1 1
Семиноженко Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 12
Европа 24681 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 4
Индия - Bharat 5730 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 2
Канада 4997 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 1
Казахстан - Республика 5841 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1164 1
Земля - планета Солнечной системы 10693 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Беларусь - Белоруссия 6077 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 1
Польша - Республика 2004 1
Сингапур - Республика 1916 1
Европа Восточная 3124 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3315 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4323 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3052 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2713 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Турция - Турецкая республика 2505 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 509 1
Украина 7815 1
Саудовская Аравия - Королевство 639 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3386 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1441 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1591 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1254 1
Новая Зеландия 732 1
Европа Западная 1492 1
США - Техас 1015 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1656 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 141 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3675 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3223 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1366 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2561 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 2
Экономический эффект 1215 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Росбалт ИА 60 4
Петербург Online 7 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 125 2
Times 644 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
Forbes - Форбс 929 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1166 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11447 1
Деловой Петербург 34 1
Фонтанка 35 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 7
Gartner - Гартнер 3621 4
Forrester Research 830 2
Aberdeen Group 48 1
Real Story Group 15 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
Technavio 28 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
Docflow 147 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День молодёжи - 27 июня 1003 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
