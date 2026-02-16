Разделы

Куприянов Алексей


СОБЫТИЯ


16.02.2026 «1С» купила контроль долю в разработчике платформы для управления страховками 1
22.03.2016 Венчурный фонд «Ростелекома» инвестировал в российского разработчика ПО Brain4Net 1
28.11.2014 Безопасность интернет-банкинга требует зрелых подходов 1
09.03.2011 Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров 1
21.02.2011 Аналитики обозначили СХД-тренды 2011 1
30.09.2008 Андрей Рябых купил 26% интернет-издательства «Медиа Картель» 1
20.05.2008 Петербург: рынок интернет-рекламы растет на 50% в год 2
27.12.2007 Сайт «Зенита» рекламщики выкупили целиком 1
05.03.2007 Интернет: Андрей Рябых стал хозяином "Медиа Картеля" 1
05.06.2002 Подведены итоги церемонии награждения премии AdVerso Awards 1
24.05.2002 Неделя в Сети: Вредоносное "печенье", тухлый спам и онлайн-реклама по-питерски 1
18.05.2002 В Санкт-Петербурге прошел круглый стол по проблемам интернет-рекламы 1

VK - Mail.ru Group 3537 3
Ростелеком 10420 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 972 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 290 1
eHouse 68 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 29 1
PDG - Portal Design Group 2 1
Broadcom - VMware 2512 1
Dell EMC 5107 1
Cisco Systems 5238 1
Yandex - Яндекс 8618 1
HP Inc. 5773 1
9115 1
Крок - Croc 1820 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
Питерская группа связистов 437 1
AdWatch Isobar 44 1
ДваСолнца 4 1
Promo.ru 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
JTI - Донской табак 8 1
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова - Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова 5 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Quo Vadis - интернет-клуб 5 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  25 1
Citi - Citibank - Ситибанк 321 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Aspring Capital - Эспринг Капитал 8 1
RusProfile - Руспрофайл 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5331 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3576 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11486 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6706 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3089 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5794 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 498 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 396 1
Web development - Веб-разработка 306 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1000 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 119 1
Управляемость - Manageability 1959 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2184 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1170 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1288 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
AST - Automated Storage Tiering - FAST - Fully Automated Storage Tiering - Automated Storage Management 6 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10149 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4964 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4697 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8983 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6280 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12082 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32053 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3575 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17189 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3590 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 943 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5344 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1152 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16683 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 230 1
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Citi - Citibank Online 10 1
Avito - Internest - ADRiver 35 1
1C - Адепт - Adept - AIINS InsurTech-платформа 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5202 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
HPE 3PAR 103 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 169 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
MasterCard SecureCode 79 1
S8 Capital - Price.ru 59 1
Рябых Андрей 9 3
Житнюк Павел 34 2
Бровин Андрей 2 2
Юлов Антон 4 2
Пономарев Александр 8 1
Шевчук Александр 17 1
Макаров Станислав 117 1
Носик Антон 106 1
Ревазов Арсен 17 1
Бокарев Тимофей 36 1
Глейзер Лев 28 1
Новицкий Сергей 25 1
Горшков Александр 16 1
Столповский Евгений 8 1
Можаев Дмитрий 9 1
Спивак Сергей 11 1
Голубицкий Богдан 12 1
Агеев Дмитрий 10 1
Гуркин Вячеслав 10 1
Кобищанов Михаил 10 1
Крицкий Михаил 6 1
Кузин Андрей 9 1
Добрый Андрей 3 1
Ищенко Сергей 2 1
Чужанов Павел 1 1
Павлов Федор 3 1
Готовцев Кирилл 5 1
Скалецкая Надежда 1 1
Житнюк Ася 3 1
Феоктистова Наталия 8 1
Костко Екатерина 1 1
Атамасов Артем 2 1
Шуленин Михаил 1 1
Зимицкая Ирина 1 1
Мелешко Алексей 1 1
Желонкина Татьяна 6 1
Калистратова Татьяна 2 1
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 1
Головкин Владислав 3 1
Рейман Леонид 1059 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18820 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46139 4
Европа 24686 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 1
Земля - планета Солнечной системы 10696 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8230 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Турция - Турецкая республика 2506 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1593 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51350 5
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1657 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17439 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2704 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3677 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11454 2
Английский язык 6893 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7300 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2071 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6375 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 192 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6513 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Интернет-кафе 310 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5830 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3803 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7362 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7811 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6264 1
Webmaster - Вебмастер 133 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2257 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5978 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 766 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3404 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6344 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2806 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 1
Росбалт ИА 60 2
Медиа Картель 5 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 125 2
РБК Вклады - РБК Кредиты 2 1
Петербург Online 7 1
iXBT.com 24 1
Forbes - Форбс 932 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 1
Деловой Петербург 34 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Фонтанка 35 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
IMARC Group 7 1
University of Strathclyde - Университет Стратклайда 7 1
