Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Инвестиционный фонд имени А.С. Попова Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.04.2026 Экс-глава «Связьинвеста» собрал акции ВТБ на 66 миллиардов 1
17.12.2013 Топ-менеджер «Энвижн» стал вице-губернатором Воронежской области 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
18.05.2011 Арбитражный суд отклонил иск к Евгению Юрченко 1
09.03.2011 Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров 1
26.01.2011 Экс-глава «Связьинвеста» решил объединить акционеров «Ростелекома» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Инвестиционный фонд имени А.С. Попова и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Ростелеком 10948 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 1
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
АСВТ 96 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
ИНФРА Инжиниринг 16 1
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
Юрченко Евгений 133 5
Малофеев Константин 118 4
Провоторов Александр 158 3
Щеголев Игорь 699 2
Семенов Вадим 65 2
Колпаков Антон 57 2
Феоктистова Наталия 8 1
Костко Екатерина 1 1
Лавренюк Антон 4 1
Шевкунов Тихон 4 1
Милюков Александр 1 1
Кузнецов Сергей 163 1
Костин Андрей 68 1
Гусев Александр 46 1
Виноградов Александр 65 1
Гордеев Алексей 16 1
Сушкевич Антон 67 1
Златопольский Антон 21 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Керимов Сулейман 28 1
Родионов Иван 73 1
Перцовский Александр 13 1
Куприянов Алексей 13 1
Шевчук Александр 17 1
Приданцев Сергей 149 1
Прохоров Михаил 41 1
Бондарик Владимир 22 1
Савченко Виктор 30 1
Куликов Денис 27 1
Кудимов Юрий 21 1
Ревков Андрей 11 1
Голубицкий Богдан 12 1
Гуркин Вячеслав 10 1
Кобищанов Михаил 10 1
Оситис Анастасия 12 1
Крицкий Михаил 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 1
Конституция Российской Федерации 74 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 82 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще