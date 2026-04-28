Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова Фонда содействия инвестициям имени А.С. Попова
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Инвестиционный фонд имени А.С. Попова и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|Юрченко Евгений 133 5
|Малофеев Константин 118 4
|Провоторов Александр 158 3
|Щеголев Игорь 699 2
|Семенов Вадим 65 2
|Колпаков Антон 57 2
|Феоктистова Наталия 8 1
|Костко Екатерина 1 1
|Лавренюк Антон 4 1
|Шевкунов Тихон 4 1
|Милюков Александр 1 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Костин Андрей 68 1
|Гусев Александр 46 1
|Виноградов Александр 65 1
|Гордеев Алексей 16 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Златопольский Антон 21 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Керимов Сулейман 28 1
|Родионов Иван 73 1
|Перцовский Александр 13 1
|Куприянов Алексей 13 1
|Шевчук Александр 17 1
|Приданцев Сергей 149 1
|Прохоров Михаил 41 1
|Бондарик Владимир 22 1
|Савченко Виктор 30 1
|Куликов Денис 27 1
|Кудимов Юрий 21 1
|Ревков Андрей 11 1
|Голубицкий Богдан 12 1
|Гуркин Вячеслав 10 1
|Кобищанов Михаил 10 1
|Оситис Анастасия 12 1
|Крицкий Михаил 6 1
|Ведомости 1466 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.