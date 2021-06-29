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Семенов Вадим


29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
10.08.2020 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и выбрали новый совет директоров 1
12.12.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G 1
14.06.2019 «Ростелеком» объявил итоги годового собрания акционеров по результатам за 2018 год 1
27.02.2019 «Ростелеком» и «Мегафон» создадут совместное предприятие для развития сетей 5G 1
24.12.2018 «Ростелеком» объявил итоги внеочередного общего собрания акционеров 1
29.11.2018 Совет директоров «Ростелекома» утвердил кандидатов в новый совет директоров 2
02.11.2018 Экс-министр связи Николай Никифоров возвращается: Он станет директором «Ростелекома» 1
25.03.2016 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома» 2
15.06.2015 «Ростелеком» выплатит более 9,4 млрд руб. дивидендов по итогам 2014 г. 1
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 1
03.04.2014 Совет директоров «Ростелекома» обновился более чем наполовину 1
02.04.2014 Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров 1
07.03.2014 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
25.06.2013 Вадим Семенов избран председателем совета директоров «Ростелекома» 3
12.03.2013 Экс-руководители «Билайна», Tele2 и Минсвязи вступили в борьбу за «Ростелеком» 1
11.03.2013 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
01.03.2013 Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию «Ростелекома» 1
20.02.2013 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил список кандидатов в новый состав совета 1
18.02.2013 «Сбербанк» покидает один из ключевых ИТ-менеджеров 1
13.12.2012 Родион Левочка назначен гендиректором «Центрального телеграфа» 1
18.09.2012 Директоров «Ростелекома» оставляют без бонусов на 1,8 млрд руб. 1
11.07.2012 «Связьинвест» направит на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 1
14.06.2012 Акционеры «Ростелекома» избрали новый совет директоров 1
05.04.2012 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил положение о системе ключевых показателей эффективности компании 1
06.03.2012 Сформирован список кандидатов в новый совет директоров «Ростелекома» 1
21.02.2012 Подведены итоги совета директоров «Связьинвеста» 1
21.02.2012 Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится 1
09.08.2011 Совет директоров «Ростелекома» определил состав своих комитетов 3
26.07.2011 Избраны новые составы советов директоров дочерних компаний «Скай Линка» в Москве и Санкт-Петербурге 2
30.06.2011 Акционеры «Связьинвеста» избрали новый состав совета директоров 1
28.06.2011 В «Скай Линке» избран новый состав совета директоров 3
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 2
01.06.2011 Заместитель генерального директора «Связьинвеста» Надежда Филиппова покидает компанию 1
25.05.2011 Совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал направить на выплату дивидендов 669,5 млн руб. 1
05.04.2011 Протяженность магистральных сетей объединенного «Ростелекома» составила почти 500 тыс. км, местных сетей превысила 2,5 млн км 1
09.03.2011 Акционеры «Дальсвязи» избрали новый состав совета директоров 2
24.02.2011 «Связьинвест» утвердил 11 кандидатур для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров 1
16.02.2011 Чиновники не исполнили поручение Путина по «Связьинвесту» 1

Публикаций - 51, упоминаний - 68

Семенов Вадим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 44
Ростелеком Связьинвест 706 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 2
Freshtel 49 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Yandex - Яндекс 4103 1
АФК Система ПАО 998 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
Синтерра - Synterra 570 1
Дигинавис - Diginavis 4 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Газпромбанк - ГПБ 693 8
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Развитие Иннополиса 3 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
АвтоВАЗ 119 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Администрация Президента РФ 269 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Златопольский Антон 18 9
Иванов Сергей 173 9
Дмитриев Кирилл 93 9
Аганбегян Рубен 18 7
Аузан Александр 9 7
Осеевский Михаил 221 6
Полубояринов Михаил 12 6
Яковицкий Алексей 12 6
Юрченко Евгений 75 5
Никифоров Николай 1126 4
Калугин Сергей 162 4
Пчелинцев Александр 8 4
Краснов Михаил 4 4
Носков Константин 202 4
Веремьянина Валентина 10 4
Медведев Дмитрий 1434 3
Канцуров Андрей 8 3
Понькин Александр 26 2
Шевчук Александр 7 2
Карпов Илья 27 2
Беликов Игорь 3 2
Чижикова Анна 2 2
Иванченко Алексей 8 2
Костин Андрей 45 2
Щеголев Игорь 676 2
Комиссаров Алексей 17 1
Приданцев Сергей 82 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Васильченко Александр 1 1
Лацанич Василь 92 1
Флорентьева Мария 17 1
Козлов Игорь 36 1
Иванов Олег 124 1
Комаров Игорь 6 1
Лесин Михаил 9 1
Недосеков Андрей 23 1
Гурко Александр 129 1
Соколов Максим 15 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Шмелева Елена 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 26 2
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 18 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
CNews Analytics 1991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
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