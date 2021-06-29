Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Семенов Вадим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 68
Семенов Вадим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
|ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
|ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
|Златопольский Антон 18 9
|Иванов Сергей 173 9
|Дмитриев Кирилл 93 9
|Аганбегян Рубен 18 7
|Аузан Александр 9 7
|Осеевский Михаил 221 6
|Полубояринов Михаил 12 6
|Яковицкий Алексей 12 6
|Юрченко Евгений 75 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Калугин Сергей 162 4
|Пчелинцев Александр 8 4
|Краснов Михаил 4 4
|Носков Константин 202 4
|Веремьянина Валентина 10 4
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Канцуров Андрей 8 3
|Понькин Александр 26 2
|Шевчук Александр 7 2
|Карпов Илья 27 2
|Беликов Игорь 3 2
|Чижикова Анна 2 2
|Иванченко Алексей 8 2
|Костин Андрей 45 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Комиссаров Алексей 17 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Васильченко Александр 1 1
|Лацанич Василь 92 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Козлов Игорь 36 1
|Иванов Олег 124 1
|Комаров Игорь 6 1
|Лесин Михаил 9 1
|Недосеков Андрей 23 1
|Гурко Александр 129 1
|Соколов Максим 15 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Шмелева Елена 5 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru