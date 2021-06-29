Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров

«Ростелеком» сообщает о том, что на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 28 июня 2021 года в заочной форме, акционеры приняли следующие решения.

Утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2020 финансовый год. Утвердили выплату дивидендов по результатам 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока за 2020 год). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 5 рублей на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 5 рублей на одну акцию.

По состоянию на 12 июля 2021 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год.

Избрали следующий состав совета директоров и ревизионной комиссии.

Совет директоров: Дмитриев Кирилл Александрович; Златопольский Антон Андреевич; Иванов Сергей Борисович; Костин Андрей Леонидович; Осеевский Михаил Эдуардович; Семенов Вадим Викторович; Устинов Антон Алексеевич; Цехомский Николай Викторович; Чернышенко Дмитрий Николаевич; Шмелева Елена Владимировна; Яковицкий Алексей Андреевич.

Ревизионная комиссия: Беликов Игорь Вячеславович; Бучнев Павел Владимирович; Веремьянина Валентина Федоровна; Канцуров Андрей Николаевич; Краснов Михаил Петрович; Семенюк Андрей Григорьевич; Чижикова Анна Викторовна.

Помимо этого, акционеры одобрили выплату годового вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, выбрали в качестве аудитора ООО «Эрнст энд Янг», утвердили распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и убытков отчетного периода, проголосовали за новую редакцию устава, а также проголосовали за сделки с банками по финансированию деятельности компании.