МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G

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Операторы начали совместный поиск 5G-частот

Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом говорится в сообщениях сторон.

Стороны прорабатывают варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра. В числе прочего предусматривается возможность создания совместного предприятия (СП) с равными акционерными долями каждого оператора.

В случае создания СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, проведением организационно-технических мероприятий по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. При этом СП не будет является оператором связи.

«Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» договорились о совместном поиске частот для сетей 5G

Деятельность СП будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Четыре оператора смогут совместно на равных условиях использоваться выделенный СП радиочастотный спектр, отмечается в сообщении компаний.

Как «Ростелеком» и «Мегафон» хотели построить единую 5G-сеть

Первыми из крупных операторов, кто задумался о совместном строительстве сетей 5G, были «Ростелеком» и «Мегафон». Соответствующее соглашение между ними было заключено в 2018 г.

В 2019 г. «Ростелеком» и «Мегафон» создали для данных целей совместное предприятие «Новые цифровые решения», которое возглавил бывший гендиректор «Связьинвеста» Вадим Семенов. По словам Семенова, нынешнее соглашение предполагает, что возглавляемая им компания будет рассматривать как базовый вариант для создания нового СП.

Первоначально «Ростелеком» и «Мегафон» хотели, чтобы созданное им СП стало единым инфраструктурным оператором, который, получив частоты для 5G в диапазонах ниже 6 ГГц, построило бы общую сеть. Далее остальные операторы работали бы на базе общей сети.

Самый перспективный диапазон для сетей 5G в крупных городах - 3,4-3,8 ГГц. Частоты в нем уже есть у «Ростелекома» и «Мегафона». В частности, в 2015 г. «Ростелеком» приобрел WiMAX-оператора Freshtel с частотами в этом диапазоне. Поэтому эти две компании и продвигали идею с созданием единого инфраструктурного оператора.

За этот вариант высказывался и замминистра связи Олег Иванов. Но против были «Вымпелком» и МТС, а также Федеральная антимонопольная служба, которые опасались ограничения конкуренция и технологических рисков из-за отсутствия дублирования инфраструктуры.

Будут ли операторы совместно строить 5G-сети?

Из нынешнего сообщения операторов следует, что от единого инфраструктурного оператора было решено отказаться. Вместо этого будет СП с едиными долями для всех операторов, причем подписание данного соглашения анонсировал гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич.

Подробности работы нового СП пока не оглашены. Лацанич считает, что одним из главных условий его работы должна быть невозможность выхода ни одного из его участников на этапе строительства сети.

Если один из операторов выйдет из СП и заберет, например, 50 МГц спектра из общего спектра шириной размером в 200 МГц, то оставшиеся у СП частоты будут непригодными для использования, предупреждает Лацанич. В то же время в будущем, когда доступных частот станет больше, операторы смогут забрать свои частоты для самостоятельного строительства сетей.

Гендиректор «Вымпелкома» также предполагает, что в рамках СП операторы должны будут разделить регионы ответственности. В каждом регионе один оператор, на базе своих существующих сетей, построит сеть 5G. А остальные операторы в этом регионе будут пользоваться ее инфраструктурой.

В то же время источник CNews на телекоммуникационном рынке указывает, что операторы смогли договориться об общих усилиях по расчистке частот, но не по строительству сетей. В результате пока предполагается, что кооперация в рамках строительства сетей 5G будет ограничиваться обычным совместным использованием инфраструктуры.