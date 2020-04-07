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Глонасс-М
ОКР Ураган-М
серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС


Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС

07.04.20 Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Глонасс-М» 3
30.08.19 ГЛОНАСС лишился трех спутников за месяц. Полное покрытие планеты невозможно 9
15.07.16 «Микрон» начал поставку специальной элементной базы для спутников «ГЛОНАСС-К» 1
03.04.14 Орбитальная группировка ГЛОНАСС вышла из строя на 11 часов 1
26.04.13 Навигационный спутник «Глонасс-М» запущен с Плесецка 2
14.03.12 Роскосмос: за следующие девять лет точность навигационного поля ГЛОНАСС повысится на порядок 1
09.02.12 Правительство рассмотрит вопрос о развитии и использовании ГЛОНАСС в 2012 - 2020 гг. 1
08.02.12 Россия запустит в космос 35 спутников ГЛОНАСС до 2020 г. 1
07.11.11 Новые спутники ГЛОНАСС долетели до орбиты 1
03.10.11 Роскосмос будет испытывать ракеты на суперкомпьютере 1
23.05.11 Прокуратура возбудила уголовное дело из-за утопленных спутников ГЛОНАСС 1
17.05.11 Тест первого портативного ГЛОНАСС/GPS навигатора на российском рынке 1
26.04.11 GPS станет точнее в 10 раз. ГЛОНАСС не боится 1
22.03.11 Следственный комитет проводит проверку по факту утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М» 1
26.01.11 Прямые потери от утраты трех спутников ГЛОНАСС оцениваются в 2,5 млрд руб. 1
18.01.11 Главные разочарования российского ИКТ-рынка 2010 – версия CNews 1
30.12.10 Медведев нашел виновных в потере спутников ГЛОНАСС 1
07.12.10 В связи с аварией полноценный запуск ГЛОНАСС отодвинулся на март 1
05.12.10 Три новых спутника ГЛОНАСС упали в Тихий океан 3
02.09.10 Запущены три новых спутника ГЛОНАСС. До полного покрытия осталось запустить еще один 5
05.08.09 Госпрограммы развития ИКТ: "Электронную Россию" урежут больше всех 1
30.01.09 Русские танки "зарядили" ГЛОНАССом 1
31.10.07 Байконур лидирует по количеству космических запусков 1
29.10.07 Количество аппаратов в орбитальной группировке Глонасс возросло до 20 1
29.10.07 Новые "Глонассы" функционируют нормально 1
26.10.07 Запуск "Протон–К" со спутниками ГЛОНАСС произведен успешно 1
24.10.07 Запуск Глонассов придется отсрочить 1
22.10.07 Ракету-носитель "Протон" не удалось с первого раза поставить на стартовый стол 1
17.10.07 Глонасс-конференция прошла в НПО ПМ 1
16.10.07 В группировке Глонасс заработал "проблемный" спутник 1
12.10.07 В системе Глонасс отмечены перемены 2
05.10.07 На Байконур доставлен третий космический аппарат "Глонасс-М" 8
25.09.07 Россия и Индия расширяют космическое сотрудничество 1
18.09.07 Парадоксальный спрос на Глонасс-приемники: исследование R&D.CNews 1
04.09.07 В группировке Глонасс работают девять спутников 1
23.08.07 "МАКС-2007": аспекты развития Глонасс 1
24.07.07 Первый GPS-спутник Lockhed Martin работает второй десяток лет 1
25.06.07 Глонасс: в группировке работают 10 спутников 1
18.06.07 Возросла стабильность группировки Глонасс 1
28.05.07 Совет Главных Глонасс: официальные итоги 2

Публикаций - 62, упоминаний - 104

Глонасс-М упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 227 2
Микрон - Micron 563 1
М2М телематика 168 1
Орбита 34 1
Вайнах Телеком 42 1
Explay - Эксплей 204 1
Ангстрем-Т 97 1
Воентелеком 136 1
РТИ 126 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 95 1
Ростех - Автоматика Концерн 411 1
Lenovo Motorola 3315 1
AMD - Advanced Micro Devices 3468 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7654 1
Ростелеком - Связьинвест 1654 1
Navitel - Навител Навигатор 268 1
АФК Система ПАО 1591 1
Ростех - Ростехнологии 2275 1
Boeing 646 3
Arianespace 60 3
Банк Зенит 182 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 83 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 150 2
Lockheed Martin 370 2
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 19 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 830 1
РВК - Российская венчурная компания 502 1
Marshall Capital Partners 65 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 237 1
Пепеляев Групп 25 1
РКС - Российские космические системы 108 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 885 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1358 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1925 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2116 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2227 3
Пентагон - Министерство обороны США 1053 3
МКС - Международная космическая станция 755 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7245 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 485 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1047 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 401 2
Президент Российской Федерации 1653 2
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 195 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1091 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 296 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1005 1
Счётная палата РФ 549 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 92 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 550 1
ГИС-Ассоциация 182 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 350 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3882 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 62 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9113 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4174 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4844 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 278 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 14 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 175 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1721 50
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 214 20
Космодром Байконур 629 19
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 27 18
ВКС РФ Космодром Плесецк 123 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 315 3
Союз - ракета-носитель среднего класса 10 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1119 3
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 128 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2083 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
Biglion - Биглион 53 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 11 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 106 1
Иванов Сергей 289 5
Путин Владимир 2264 4
Медведев Дмитрий 1486 4
Милованцев Дмитрий 89 2
Урличич Юрий 39 2
Борисов Юрий 95 1
Кудрин Алексей 83 1
Малофеев Константин 98 1
Приходько Сергей 26 1
Сердюков Анатолий 61 1
Кочетков Владислав 222 1
Смятских Алексей 47 1
Жуков Владимир 3 1
Юсуфов Виталий 24 1
Савельев Сергей 8 1
Щеголев Игорь 678 1
Семенов Вадим 51 1
Рейман Леонид 982 1
Кабанов Владимир 174 1
Россия - Российская федерация - РФ 79432 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 31065 11
Земля - планета Солнечной системы 4452 9
Тихий океан 182 8
Казахстан - Республика 3992 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25947 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 892 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10151 4
Казахстан - Нур-Султан - Астана 310 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11122 3
Германия - Федеративная Республика 7289 3
Индия - Республика 3780 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1169 3
Южная Америка 615 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 344 2
Таджикистан - Душанбе 46 2
Франция - Гвиана 98 2
Европа 6957 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 79 2
Япония 7471 2
Антарктида 148 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 122 1
Арктика 234 1
Луна 727 1
Никарагуа - Республика 43 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 51 1
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 142 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 18 1
Германия - Бавария - Мюнхен 358 1
Индонезия - Республика 656 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 126 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 189 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 376 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 327 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 261 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 573 1
Нидерланды 1847 1
Бразилия - Федеративная Республика 1803 1
Канада 2579 1
Австралия - Австралийский Союз 2245 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1204 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2207 1
Человеческий фактор 169 1
POI - points of interest 63 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 669 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3997 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8582 4
CNews RND - R&D.CNews 853 4
РИА Новости 712 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 697 2
Space Daily 465 2
SpaceDaily - Space Daily 180 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 1
Россия 24 - телеканал 89 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1122956, в очереди разбора - 1013491.
Создано именных указателей - 50277.
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