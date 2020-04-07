Получите все материалы CNews по ключевому слову
Глонасс-М ОКР Ураган-М серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|07.04.2020
|
Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Глонасс-М»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» создал устройство для защиты данных космического аппарата «Глонасс-М», который был запущен в марте 2020 г. с космодрома Плесецк. Комплекс шифрования обеспечивает безопасность и надежность передачи данных по радиоканалу «земля-космос». Программно-аппара
|26.04.2013
|
Навигационный спутник «Глонасс-М» запущен с Плесецка
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Войск воздушно-космической обороны (ВКО) полковника Дмитрия Зенина. «С площадки № 43 космодром
|07.11.2011
|
Новые спутники ГЛОНАСС долетели до орбиты
Ракета-носитель «Протон-М», запущенная с космодрома «Байконур», вывела на круговую орбиту три новых спутника «ГЛОНАСС-М». По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, на сегодня орбитальная группировка насчитывает 30 спутников ГЛОНАСС. По данным информационно-аналитического центра Роскосмо
|22.03.2011
|
Следственный комитет проводит проверку по факту утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М»
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту разрушения и утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М» 5 декабря 2010 г. в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. По предварительным данным, должностные лица Роскосмо
|02.09.2010
|
Запущены три новых спутника ГЛОНАСС. До полного покрытия осталось запустить еще один
Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая с космодрома «Байконур» в четверг, 2 сентября, успешно вывела на околоземную орбиту три новых спутника «Глонасс-М». Это второй запуск космических аппаратов «Глонасс-М» в текущем году. «Всего на 2010 г. запланировано проведение трех запусков блоков «Глонасс-М» - по три космических ап
|01.03.2010
|
Запуск блока КА "Глонасс-М" с космодрома Байконур намечен на 2 марта 2010 года
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ и блоком из трех космических аппаратов ГЛОНАСС-М с космодрома Байконур запланирован на 0:19 по московскому времени 2 марта 2010г., с
|04.02.2010
|
На Байконур доставлен очередной КА "Глонасс-М"
с-служба Роскосмоса, 3 февраля 2010 года на Байконур самолетом Ил-76 доставлен космический аппарат "Глонасс-М". КА создан в ОАО ИСС (г.Железногорск, Красноярский край). На Байконуре уже находит
|27.01.2010
|
Космический аппарат "Глонасс-М" доставлен на космодром Байконур
26 января на аэродроме «Юбилейный» комплекса «Байконура» совершил посадку самолет Ил-76, который доставил на космодром из Железногорска космический аппарат «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Космического центра «Южный». После выполнения необходимых таможенных процедур, контейнер со спутником и вспомогательное оборудование были перегружены на трансп
|14.12.2009
|
На Байконуре сегодня запускаютcя спутники "Глонасс-М"
Государственная комиссия приняла решение о проведении заправки и пуске РКН "Протон" с космическими аппаратами "Глонасс-М", сообщает пресс-служба Роскосмоса. Пуск планируется выполнить 14 декабря 2009 года в 13 часов 38 минут московского времени с площадки 81 космодрома Байконур. В настоящее время старто
|11.12.2009
|
Продолжается подготовка к запуску трех спутников "Глонасс-М"
На космодроме Байкнур продолжаются работы по подготовке к пуску РН «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и блоком из трех космических аппаратов «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. 10 декабря в монтажно-испытательном корпусе 92А-50 в соответствии с графиком подготовки к запуску специалисты предприятий ракетно-космической отрас
|17.11.2009
|
Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» отправили космический аппарат «Глонасс-М» №34 на космодром Байконур. Спутник «Глонасс-М» №34 входит в состав блока №4
|26.06.2009
|
Завершено изготовление третьего спутника "Глонасс-М" сорокового блока
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» завершили изготовление космического аппарата «Глонасс-М» №32. Его запуск в составе блока №40 запланирован на сентябрь этого года, сообщает
|24.04.2009
|
Изготовлен и сдан заказчику спутник "Глонасс-М"
е системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» завершило изготовление очередного космического аппарата «Глонасс-М». Навигационный спутник «Глонасс-М» №31 сдан заказчику и поставлен на ответс
|27.02.2009
|
Завершена сборка очередного спутника "Глонасс-М"
ни академика М.Ф. Решетнёва» завершили работы по изготовлению навигационного космического аппарата «Глонасс-М» №30. Это первый спутник, который войдет в состав блока №40, запуск которого заплан
|13.01.2009
|
ОАО "ИСС": работа со спутниками "Глонасс-М" идёт по графику
СС трех новых космических аппаратов, созданных ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», выполняются в полном соответствии с программой полёта. Навигационные спутники «Глонасс-М» (№27,28,29) в составе блока №39 были успешно выведены на орбиту 25 декабря 2008 года. В настоящее время в соответствии с утвержденным графиком проходит этап коррекции приведения косм
|25.12.2008
|
Состоялся запуск РН "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М"
им. Хруничева, сегодня, 25 декабря 2008 года, в 13 часов 43 мин по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен старт ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими космическими аппаратами "ГЛОНАСС-М". Отделение орбитального блока в составе разгонного блока ДМ и трех спутников ГЛОНАСС произошло в расчетное время. Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту будет о
|12.12.2008
|
На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутников "Глонасс-М"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску трех навигационных космических аппаратов «Глонасс-М». На сегодня запланированы работы на заправочной станции по заправке разгонного блока «ДМ» компонентами ракетного топлива и сжатыми газами. после чего он будет доставлен в монтажно-ис
|10.12.2008
|
На Байконуре продолжается подготовка к запуску трех спутников "Глонасс-М"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 10 декабря на космодроме Байконур завершена сборка трёх космических аппаратов "Глонасс-М" на устройстве отделения в единой блок космических аппаратов. В настоящее время выполняются проверочные работы. Одновременно ведётся автономная подготовка головного обтекателя. Запуск
|05.12.2008
|
На Байконур доставлен третий спутник "Глонасс-М"
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", 3 декабря 2008 года на Байконур доставлен самолетом третий спутник "Глонасс-М", предназначенный для запуска в декабре. Запуск трех космических аппаратов "Глонасс-М" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" запланирован на 25 декабря 2008 года. Это третий из
|28.11.2008
|
На Байконуре продолжается подготовка запусков спутников "Глонасс-М" и Ciel-2
ур", на космодроме Байконур в монтажно-испытательном корпусе площадки №254 проводятся автономные проверки систем разгонного блока ДМ, который будет использован для перевода трех российских спутников "Глонасс-М" с низкой орбиты на целевую. После проведения проверок и испытаний специалисты космодрома приступят к подготовке разгонного блока ДМ к заправке компонентами топлива. Одновременно на к
|27.11.2008
|
На Байконур доставлены ракета-носитель "Протон-М" и спутник "Глонасс-М"
оставил из Москвы с завода по производству ракетно–космической техники Космического Центра имени М.В.Хруничева ракету–носитель «Протон-М». Ракета предназначена для запуска трех космических аппаратов "Глонасс-М". После выполнения таможенных формальностей, состав с ракетой был направлен на площадку 92 космодрома, где в монтажно–испытательном комплексе расчеты Центра Хруничева проведут сборку
|26.11.2008
|
Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур
Как сообщает пресс-служба ОАО «ИСС», 26 ноября навигационный космический аппарат «Глонасс-М», созданный в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», отправлен на космодром «Байконур» для подготовки к запуску. Спутник будет выведен на орбиту вме
|24.11.2008
|
На Байконуре продолжаются работы со спутником "Глонасс-М"
На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком ДМ и тремя российскими навигационными космическими аппаратами «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. В монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 расчеты предприятий Роскосмоса проводят установку на космический аппарат «Глонасс-М» панеле
|19.11.2008
|
Очередной «Глонасс-М» отправлен на Байконур
Как сообщает пресс-служба ИСС, 18 ноября 2008 года специалисты ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» отправили космический аппарат «Глонасс-М» на космодром «Байконур». Это первый спутник из новой тройки навигационных аппаоатов «Глонасс-М», пуск которых запланирован на конец декабря 2008 года. Два других аппарата, вхо
|25.09.2008
|
Три спутника "Глонасс-М" сегодня запускаются с Байконура
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре сегодня пусковой день ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами "Глонасс-М". Расчеты предприятий космической отрасли выполняют работы по подготовке к заправке "Протона-М" компонентами ракетного топлива. Решение о заправке ракеты-носителя компонентами ракетно
|24.09.2008
|
На Байконуре завершаются работы по подготовке к запуску спутников "Глонасс-М"
к сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре проводятся работы по графику третьего стартового дня по подготовке к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". На стартовом комплексе проводятся подготовка к заправке ракеты-носителя и операции имитации заправки ракеты. Расчеты космодрома выполняют стыковку заправочных трубопроводов от назем
|22.09.2008
|
Начались работы первого стартового дня по запуску трех спутников "Глонасс-М"
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", ракета-носитель "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" сегодня была доставлена и установлена на стартовый "стол" стартового комплекса площадки №81 космодрома Байконур. К ракете сведены фермы обслуживания. Специалисты ГКНПЦ имени М. Хруни
|16.09.2008
|
Завершается подготовка к запуску трех навигационных спутников "Глонасс-М"
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре завершается подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". Аппараты "Глонасс-М" были интегрированы в единый блок, который 13 сентября в монтажно-испытательном корпусе состыкован с разгонным блоком. Затем специалисты Роскосмоса провел
|12.09.2008
|
Продолжается подготовка к запуску 3-х спутников "Глонасс-М"
Как сообщает "Казахстан Сегодня", на Байконуре продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя (РН) "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". По информации пресс-службы Федерального космического агентства "Байконур", "в монтажно-испытательном корпусе площадки №92А50 ведется подготовка трех космических аппаратов "Глонас
|27.08.2008
|
Третий спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур
Специалисты ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» отправили 27 августа с.г. третий навигационный космический аппарат «Глонасс-М» из блока №38 на космодром «Байконур», сообщает пресс-служба Роскосмоса. Три космических аппарата «Глонасс-М», созданных в ОАО «ИСС», отправлены на космодром строго по графику:
|22.08.2008
|
На Байконуре идет подготовка к запуску спутников "Глонасс-М"
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска спутников "Глонасс-М" в сентябре. Также на космодром прибыл второй из трех спутников "Глонасс-М". Доставка третьего спутника ожидается в конце августа. Старт "Протона-М" с тремя навигационными спут
|12.08.2008
|
Спутник "Глонасс-М" доставлен на Байконур
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконур доставлен космический аппарат "Глонасс-М". Это первый из трех спутников, которые планируется запустить 25 сентября с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Доставка двух других космических аппаратов на космодром будет осуществл
|07.08.2008
|
На Байконуре началась подготовка к запуску спутников "Глонасс-М"
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 6 августа на заправочной станции площадки 31 космодрома начата подготовка заправочной станции к проведению заправки двигательных установок космических аппаратов "Глонасс-М". Уже на следующей неделе планируется начало доставки на Байконур спутников "Глонасс-М" из железногорского ОАО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева
|11.02.2008
|
Введен в эксплуатацию последний спутник "Глонасс-М"
По данным информационно-аналитического центра системы Глонасс, 9 февраля 2008 года в систему введен последний из трех запущенных 25 декабря 2007 года спутников "Глонасс-М". С его введением в системе, в которой числятся 16 аппаратов, работают одновременно 14, еще 2 находятся на техобслуживании. На момент подготовки материала (эпоха 19:42:30 10:02:08) эт
|24.12.2007
|
На Байконуре готовится запуск трех спутников "Глонасс-М"
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре готовится последний в этом году космический запуск ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М". Специалисты ГКНПЦ им. М. Хруничева, КБОМ им. В. Бармина, расчеты Федерального космического центра "Байконур" проводят работы по графику третьего стартового дня по подготовке к запус
|13.12.2007
|
Готовится пуск очередных спутников "Глонасс-М"
ной части). Согласно графику работ, 18 декабря КГЧ транспортируют из зала 101 в зал 111 для стыковки с ракетой-носителем. По окончании этой операции ракета космического назначения (РКН) «Протон-М/ДМ/«ГЛОНАСС-М» пройдет штатные проверки после чего начнутся работы по заправке разгонного блока «ДМ» компонентами ракетного топлива. Старт РН «Протон-М» с тремя космическими аппаратами «ГЛОНАСС-
|09.11.2007
|
На Байконуре готовятся к четырем космическим запускам
тво "Казахстан сегодня" со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра "Байконур", на космодроме готовятся запуски ракет-носителей "Протон" с космическими аппаратами Sirius-4, "Космос", "Глонасс-М" и ракеты-носителя "Союз-У" с кораблем "Прогресс М-62". Завершается подготовка к первому из запланированных пусков "Протона-М" с Sirius-4. Сегодня специалисты ГКНПЦ имени М. Хруничева
|05.10.2007
|
На Байконур доставлен третий космический аппарат "Глонасс-М"
Как сообщает "Казахстан сегодня", контейнеры с космическим аппаратом "Глонасс-М" транспортированы в монтажно-испытательный корпус, где будет проводиться подготовка спутника к запуску вместе с двумя другими спутниками "Глонасс-М", прибывшими ранее на космод
|26.12.2006
|
Запущены 3 спутника "Глонасс-М"
ужба Роскосмоса, 25 декабря 2006 года в 23 часа 18 минут 12 секунд по московскому времени осуществлен успешный запуск ракеты-носителя "Протон-К" с разгонным блоком ДМ и тремя космическими аппаратами "Глонасс-М", которые должны пополнить орбитальную группировку российской системы позиционирования Глонасс. В настоящее время, по данным на 6 часов всемирного времени 26 декабря, в орбитальной гр
|22.12.2006
|
На Байконуре готовятся к запуску трех спутников "Глонасс-М"
Сегодня на космодроме Байконур осуществлен вывоз ракеты-носителя "Протон-К" с тремя космическими аппаратами "Глонасс-М" на стартовый комплекс площадки 81, сообщает Kazakhstan Today. Решение о проведении заключительного этапа подготовки к запуску российских спутников "Глонасс-М" было принято нак
Глонасс-М и организации, системы, технологии, персоны:
|Перминов Анатолий 131 13
|Иванов Сергей 405 10
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Путин Владимир 3454 5
|Урличич Юрий 52 3
|Косенко Виктор 5 3
|Ремишевский Виктор 4 3
|Филин Вячеслав 3 3
|Чайка Юрий 43 2
|Чуйченко Константин 9 2
|Шаккум Мартин 7 2
|Милованцев Дмитрий 110 2
|Рахманов Максим 47 2
|Данилов Евгений 22 2
|Бартенев Владимир 2 2
|Хайруллиев Шерали 2 2
|Teets Peter - Титс Питер 7 2
|Кочетков Владислав 248 1
|Хлопонин Александр 8 1
|Смятских Алексей 48 1
|Циолковский Константин 47 1
|Жуков Владимир 3 1
|Клешнин Дмитрий 7 1
|Гагарин Юрий 98 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Писарев Сергей 4 1
|Савельев Сергей 10 1
|Семенов Вадим 65 1
|Забелин Вячеслав 13 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Коптев Юрий 30 1
|Андронов Алексей 28 1
|Поповкин Владимир 23 1
|Державин Александр 11 1
|Еремченко Евгений 17 1
|Путилин Владислав 14 1
|Воронов Константин 7 1
|Подузов Сергей 7 1
|Золотухин Алексей 8 1
|Ионин Андрей 11 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.