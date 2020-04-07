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Глонасс-М ОКР Ураган-М серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС

Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС

СОБЫТИЯ

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07.04.2020 Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Глонасс-М»

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» создал устройство для защиты данных космического аппарата «Глонасс-М», который был запущен в марте 2020 г. с космодрома Плесецк. Комплекс шифрования обеспечивает безопасность и надежность передачи данных по радиоканалу «земля-космос». Программно-аппара
26.04.2013 Навигационный спутник «Глонасс-М» запущен с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Войск воздушно-космической обороны (ВКО) полковника Дмитрия Зенина. «С площадки № 43 космодром
07.11.2011 Новые спутники ГЛОНАСС долетели до орбиты

Ракета-носитель «Протон-М», запущенная с космодрома «Байконур», вывела на круговую орбиту три новых спутника «ГЛОНАСС-М». По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, на сегодня орбитальная группировка насчитывает 30 спутников ГЛОНАСС. По данным информационно-аналитического центра Роскосмо
22.03.2011 Следственный комитет проводит проверку по факту утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М»

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту разрушения и утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М» 5 декабря 2010 г. в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. По предварительным данным, должностные лица Роскосмо
02.09.2010 Запущены три новых спутника ГЛОНАСС. До полного покрытия осталось запустить еще один

Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая с космодрома «Байконур» в четверг, 2 сентября, успешно вывела на околоземную орбиту три новых спутника «Глонасс-М». Это второй запуск космических аппаратов «Глонасс-М» в текущем году. «Всего на 2010 г. запланировано проведение трех запусков блоков «Глонасс-М» - по три космических ап
01.03.2010 Запуск блока КА "Глонасс-М" с космодрома Байконур намечен на 2 марта 2010 года

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ и блоком из трех космических аппаратов ГЛОНАСС-М с космодрома Байконур запланирован на 0:19 по московскому времени 2 марта 2010г., с
04.02.2010 На Байконур доставлен очередной КА "Глонасс-М"

с-служба Роскосмоса, 3 февраля 2010 года на Байконур самолетом Ил-76 доставлен космический аппарат "Глонасс-М". КА создан в ОАО ИСС (г.Железногорск, Красноярский край). На Байконуре уже находит
27.01.2010 Космический аппарат "Глонасс-М" доставлен на космодром Байконур

26 января на аэродроме «Юбилейный» комплекса «Байконура» совершил посадку самолет Ил-76, который доставил на космодром из Железногорска космический аппарат «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Космического центра «Южный». После выполнения необходимых таможенных процедур, контейнер со спутником и вспомогательное оборудование были перегружены на трансп
14.12.2009 На Байконуре сегодня запускаютcя спутники "Глонасс-М"

Государственная комиссия приняла решение о проведении заправки и пуске РКН "Протон" с космическими аппаратами "Глонасс-М", сообщает пресс-служба Роскосмоса. Пуск планируется выполнить 14 декабря 2009 года в 13 часов 38 минут московского времени с площадки 81 космодрома Байконур. В настоящее время старто
11.12.2009 Продолжается подготовка к запуску трех спутников "Глонасс-М"

На космодроме Байкнур продолжаются работы по подготовке к пуску РН «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и блоком из трех космических аппаратов «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. 10 декабря в монтажно-испытательном корпусе 92А-50 в соответствии с графиком подготовки к запуску специалисты предприятий ракетно-космической отрас
17.11.2009 Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур

«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» отправили космический аппарат «Глонасс-М» №34 на космодром Байконур. Спутник «Глонасс-М» №34 входит в состав блока №4
26.06.2009 Завершено изготовление третьего спутника "Глонасс-М" сорокового блока

спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» завершили изготовление космического аппарата «Глонасс-М» №32. Его запуск в составе блока №40 запланирован на сентябрь этого года, сообщает

24.04.2009 Изготовлен и сдан заказчику спутник "Глонасс-М"

е системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» завершило изготовление очередного космического аппарата «Глонасс-М». Навигационный спутник «Глонасс-М» №31 сдан заказчику и поставлен на ответс
27.02.2009 Завершена сборка очередного спутника "Глонасс-М"

ни академика М.Ф. Решетнёва» завершили работы по изготовлению навигационного космического аппарата «Глонасс-М» №30. Это первый спутник, который войдет в состав блока №40, запуск которого заплан
13.01.2009 ОАО "ИСС": работа со спутниками "Глонасс-М" идёт по графику

СС трех новых космических аппаратов, созданных ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», выполняются в полном соответствии с программой полёта. Навигационные спутники «Глонасс-М» (№27,28,29) в составе блока №39 были успешно выведены на орбиту 25 декабря 2008 года. В настоящее время в соответствии с утвержденным графиком проходит этап коррекции приведения косм
25.12.2008 Состоялся запуск РН "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М"

им. Хруничева, сегодня, 25 декабря 2008 года, в 13 часов 43 мин по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен старт ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими космическими аппаратами "ГЛОНАСС-М". Отделение орбитального блока в составе разгонного блока ДМ и трех спутников ГЛОНАСС произошло в расчетное время. Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту будет о
12.12.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутников "Глонасс-М"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску трех навигационных космических аппаратов «Глонасс-М». На сегодня запланированы работы на заправочной станции по заправке разгонного блока «ДМ» компонентами ракетного топлива и сжатыми газами. после чего он будет доставлен в монтажно-ис
10.12.2008 На Байконуре продолжается подготовка к запуску трех спутников "Глонасс-М"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 10 декабря на космодроме Байконур завершена сборка трёх космических аппаратов "Глонасс-М" на устройстве отделения в единой блок космических аппаратов. В настоящее время выполняются проверочные работы. Одновременно ведётся автономная подготовка головного обтекателя. Запуск
05.12.2008 На Байконур доставлен третий спутник "Глонасс-М"

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", 3 декабря 2008 года на Байконур доставлен самолетом третий спутник "Глонасс-М", предназначенный для запуска в декабре. Запуск трех космических аппаратов "Глонасс-М" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" запланирован на 25 декабря 2008 года. Это третий из

28.11.2008 На Байконуре продолжается подготовка запусков спутников "Глонасс-М" и Ciel-2

ур", на космодроме Байконур в монтажно-испытательном корпусе площадки №254 проводятся автономные проверки систем разгонного блока ДМ, который будет использован для перевода трех российских спутников "Глонасс-М" с низкой орбиты на целевую. После проведения проверок и испытаний специалисты космодрома приступят к подготовке разгонного блока ДМ к заправке компонентами топлива. Одновременно на к
27.11.2008 На Байконур доставлены ракета-носитель "Протон-М" и спутник "Глонасс-М"

оставил из Москвы с завода по производству ракетно–космической техники Космического Центра имени М.В.Хруничева ракету–носитель «Протон-М». Ракета предназначена для запуска трех космических аппаратов "Глонасс-М". После выполнения таможенных формальностей, состав с ракетой был направлен на площадку 92 космодрома, где в монтажно–испытательном комплексе расчеты Центра Хруничева проведут сборку

26.11.2008 Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур

Как сообщает пресс-служба ОАО «ИСС», 26 ноября навигационный космический аппарат «Глонасс-М», созданный в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», отправлен на космодром «Байконур» для подготовки к запуску. Спутник будет выведен на орбиту вме
24.11.2008 На Байконуре продолжаются работы со спутником "Глонасс-М"

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком ДМ и тремя российскими навигационными космическими аппаратами «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. В монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 расчеты предприятий Роскосмоса проводят установку на космический аппарат «Глонасс-М» панеле
19.11.2008 Очередной «Глонасс-М» отправлен на Байконур

Как сообщает пресс-служба ИСС, 18 ноября 2008 года специалисты ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» отправили космический аппарат «Глонасс-М» на космодром «Байконур». Это первый спутник из новой тройки навигационных аппаоатов «Глонасс-М», пуск которых запланирован на конец декабря 2008 года. Два других аппарата, вхо
25.09.2008 Три спутника "Глонасс-М" сегодня запускаются с Байконура

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре сегодня пусковой день ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами "Глонасс-М". Расчеты предприятий космической отрасли выполняют работы по подготовке к заправке "Протона-М" компонентами ракетного топлива. Решение о заправке ракеты-носителя компонентами ракетно
24.09.2008 На Байконуре завершаются работы по подготовке к запуску спутников "Глонасс-М"

к сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре проводятся работы по графику третьего стартового дня по подготовке к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". На стартовом комплексе проводятся подготовка к заправке ракеты-носителя и операции имитации заправки ракеты. Расчеты космодрома выполняют стыковку заправочных трубопроводов от назем
22.09.2008 Начались работы первого стартового дня по запуску трех спутников "Глонасс-М"

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", ракета-носитель "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" сегодня была доставлена и установлена на стартовый "стол" стартового комплекса площадки №81 космодрома Байконур. К ракете сведены фермы обслуживания. Специалисты ГКНПЦ имени М. Хруни
16.09.2008 Завершается подготовка к запуску трех навигационных спутников "Глонасс-М"

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре завершается подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". Аппараты "Глонасс-М" были интегрированы в единый блок, который 13 сентября в монтажно-испытательном корпусе состыкован с разгонным блоком. Затем специалисты Роскосмоса провел
12.09.2008 Продолжается подготовка к запуску 3-х спутников "Глонасс-М"

Как сообщает "Казахстан Сегодня", на Байконуре продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя (РН) "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". По информации пресс-службы Федерального космического агентства "Байконур", "в монтажно-испытательном корпусе площадки №92А50 ведется подготовка трех космических аппаратов "Глонас
27.08.2008 Третий спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур

Специалисты ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» отправили 27 августа с.г. третий навигационный космический аппарат «Глонасс-М» из блока №38 на космодром «Байконур», сообщает пресс-служба Роскосмоса. Три космических аппарата «Глонасс-М», созданных в ОАО «ИСС», отправлены на космодром строго по графику:
22.08.2008 На Байконуре идет подготовка к запуску спутников "Глонасс-М"

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска спутников "Глонасс-М" в сентябре. Также на космодром прибыл второй из трех спутников "Глонасс-М". Доставка третьего спутника ожидается в конце августа. Старт "Протона-М" с тремя навигационными спут
12.08.2008 Спутник "Глонасс-М" доставлен на Байконур

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконур доставлен космический аппарат "Глонасс-М". Это первый из трех спутников, которые планируется запустить 25 сентября с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Доставка двух других космических аппаратов на космодром будет осуществл
07.08.2008 На Байконуре началась подготовка к запуску спутников "Глонасс-М"

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 6 августа на заправочной станции площадки 31 космодрома начата подготовка заправочной станции к проведению заправки двигательных установок космических аппаратов "Глонасс-М". Уже на следующей неделе планируется начало доставки на Байконур спутников "Глонасс-М" из железногорского ОАО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева
11.02.2008 Введен в эксплуатацию последний спутник "Глонасс-М"

По данным информационно-аналитического центра системы Глонасс, 9 февраля 2008 года в систему введен последний из трех запущенных 25 декабря 2007 года спутников "Глонасс-М". С его введением в системе, в которой числятся 16 аппаратов, работают одновременно 14, еще 2 находятся на техобслуживании. На момент подготовки материала (эпоха 19:42:30 10:02:08) эт
24.12.2007 На Байконуре готовится запуск трех спутников "Глонасс-М"

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре готовится последний в этом году космический запуск ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М". Специалисты ГКНПЦ им. М. Хруничева, КБОМ им. В. Бармина, расчеты Федерального космического центра "Байконур" проводят работы по графику третьего стартового дня по подготовке к запус
13.12.2007 Готовится пуск очередных спутников "Глонасс-М"

ной части). Согласно графику работ, 18 декабря КГЧ транспортируют из зала 101 в зал 111 для стыковки с ракетой-носителем. По окончании этой операции ракета космического назначения (РКН) «Протон-М/ДМ/«ГЛОНАСС-М» пройдет штатные проверки после чего начнутся работы по заправке разгонного блока «ДМ» компонентами ракетного топлива. Старт РН «Протон-М» с тремя космическими аппаратами «ГЛОНАСС-
09.11.2007 На Байконуре готовятся к четырем космическим запускам

тво "Казахстан сегодня" со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра "Байконур", на космодроме готовятся запуски ракет-носителей "Протон" с космическими аппаратами Sirius-4, "Космос", "Глонасс-М" и ракеты-носителя "Союз-У" с кораблем "Прогресс М-62". Завершается подготовка к первому из запланированных пусков "Протона-М" с Sirius-4. Сегодня специалисты ГКНПЦ имени М. Хруничева
05.10.2007 На Байконур доставлен третий космический аппарат "Глонасс-М"

Как сообщает "Казахстан сегодня", контейнеры с космическим аппаратом "Глонасс-М" транспортированы в монтажно-испытательный корпус, где будет проводиться подготовка спутника к запуску вместе с двумя другими спутниками "Глонасс-М", прибывшими ранее на космод
26.12.2006 Запущены 3 спутника "Глонасс-М"

ужба Роскосмоса, 25 декабря 2006 года в 23 часа 18 минут 12 секунд по московскому времени осуществлен успешный запуск ракеты-носителя "Протон-К" с разгонным блоком ДМ и тремя космическими аппаратами "Глонасс-М", которые должны пополнить орбитальную группировку российской системы позиционирования Глонасс. В настоящее время, по данным на 6 часов всемирного времени 26 декабря, в орбитальной гр
22.12.2006 На Байконуре готовятся к запуску трех спутников "Глонасс-М"

Сегодня на космодроме Байконур осуществлен вывоз ракеты-носителя "Протон-К" с тремя космическими аппаратами "Глонасс-М" на стартовый комплекс площадки 81, сообщает Kazakhstan Today. Решение о проведении заключительного этапа подготовки к запуску российских спутников "Глонасс-М" было принято нак

Публикаций - 144, упоминаний - 171

Глонасс-М и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 41
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 4
K2 - К2РУ - SourceCode 148 2
SES Networks - Ciel Satellite Group 16 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
Lenovo Motorola 3566 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
АйКомИнвест 22 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Flex - Flextronics 89 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
Topcon 7 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
ГЛОНАСС АО 278 1
РТИ 155 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 15
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 9
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 5
Arianespace 87 3
Lockheed Martin 777 3
Boeing 1031 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
101Hotels.com 456 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
ILS - International Launch Services 61 1
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 1
Лесные дали - пансионат 19 1
ПКФ - Погарская картофельная фабрика 3 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
Darberry - Дарберри 9 1
КупиКупон 16 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Ford 435 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИЦИУ КС - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 13 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 103
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 97
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 24
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 372 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 209 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 2
Дальномер - Rangefinder 39 2
Spoofing - Спуфинг - IP-spoofing - GPS-spoofing - ARP-spoofing - DNS-spoofing - Bluetooth-spoofing 125 2
Обратная совместимость - Backward compatibility 76 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 141 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 119
Космодром Байконур 1072 64
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 58
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 40 23
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 13
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 8
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 35 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 3
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 2
Lockheed Martin - DAGR 9 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Lockheed Martin - GPS Block 39 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 20 1
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 40 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 1
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Ангара - семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями 25 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 1
ISRO Chandrayaan - Чандраян - चंद्रयान्-१ - «Лунный корабль» - космический зонд, искусственный спутник Луны 37 1
Перминов Анатолий 131 13
Иванов Сергей 405 10
Медведев Дмитрий 1665 5
Путин Владимир 3454 5
Урличич Юрий 52 3
Косенко Виктор 5 3
Ремишевский Виктор 4 3
Филин Вячеслав 3 3
Чайка Юрий 43 2
Чуйченко Константин 9 2
Шаккум Мартин 7 2
Милованцев Дмитрий 110 2
Рахманов Максим 47 2
Данилов Евгений 22 2
Бартенев Владимир 2 2
Хайруллиев Шерали 2 2
Teets Peter - Титс Питер 7 2
Кочетков Владислав 248 1
Хлопонин Александр 8 1
Смятских Алексей 48 1
Циолковский Константин 47 1
Жуков Владимир 3 1
Клешнин Дмитрий 7 1
Гагарин Юрий 98 1
Юсуфов Виталий 26 1
Писарев Сергей 4 1
Савельев Сергей 10 1
Семенов Вадим 65 1
Забелин Вячеслав 13 1
Юрченко Евгений 133 1
Коптев Юрий 30 1
Андронов Алексей 28 1
Поповкин Владимир 23 1
Державин Александр 11 1
Еремченко Евгений 17 1
Путилин Владислав 14 1
Воронов Константин 7 1
Подузов Сергей 7 1
Золотухин Алексей 8 1
Ионин Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 82
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Казахстан - Республика 6048 25
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Европа 24964 9
Канада 5082 8
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 7
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 6
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 135 5
Индия - Bharat 5870 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 4
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 2
Таджикистан - Душанбе 55 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 2
Земля - Околоземное пространство - Околокосмическое пространство - Околоземный космос - Земная орбита 43 2
США - Гавайи - Гонолулу 27 2
Япония 13807 2
Америка Южная 884 2
Таджикистан - Республика 953 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 2
Никарагуа - Республика 60 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 82 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 57 1
Ливия 153 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 8
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 170 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 2
Английский язык 7030 2
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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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