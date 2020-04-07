Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС

Разработка «Автоматики» защищает данные космического аппарата «Глонасс-М» Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» создал устройство для защиты данных космического аппарата «Глонасс-М», который был запущен в марте 2020 г. с космодрома Плесецк. Комплекс шифрования обеспечивает безопасность и надежность передачи данных по радиоканалу «земля-космос». Программно-аппара

Навигационный спутник «Глонасс-М» запущен с Плесецка Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова представителя Войск воздушно-космической обороны (ВКО) полковника Дмитрия Зенина. «С площадки № 43 космодром

Новые спутники ГЛОНАСС долетели до орбиты Ракета-носитель «Протон-М», запущенная с космодрома «Байконур», вывела на круговую орбиту три новых спутника «ГЛОНАСС-М». По данным информационно-аналитического центра Роскосмоса, на сегодня орбитальная группировка насчитывает 30 спутников ГЛОНАСС. По данным информационно-аналитического центра Роскосмо

Следственный комитет проводит проверку по факту утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М» Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту разрушения и утраты трех спутников «ГЛОНАСС-М» 5 декабря 2010 г. в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации. По предварительным данным, должностные лица Роскосмо

Запущены три новых спутника ГЛОНАСС. До полного покрытия осталось запустить еще один Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая с космодрома «Байконур» в четверг, 2 сентября, успешно вывела на околоземную орбиту три новых спутника «Глонасс-М». Это второй запуск космических аппаратов «Глонасс-М» в текущем году. «Всего на 2010 г. запланировано проведение трех запусков блоков «Глонасс-М» - по три космических ап

Запуск блока КА "Глонасс-М" с космодрома Байконур намечен на 2 марта 2010 года Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ и блоком из трех космических аппаратов ГЛОНАСС-М с космодрома Байконур запланирован на 0:19 по московскому времени 2 марта 2010г., с

На Байконур доставлен очередной КА "Глонасс-М" с-служба Роскосмоса, 3 февраля 2010 года на Байконур самолетом Ил-76 доставлен космический аппарат "Глонасс-М". КА создан в ОАО ИСС (г.Железногорск, Красноярский край). На Байконуре уже находит

Космический аппарат "Глонасс-М" доставлен на космодром Байконур 26 января на аэродроме «Юбилейный» комплекса «Байконура» совершил посадку самолет Ил-76, который доставил на космодром из Железногорска космический аппарат «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Космического центра «Южный». После выполнения необходимых таможенных процедур, контейнер со спутником и вспомогательное оборудование были перегружены на трансп

На Байконуре сегодня запускаютcя спутники "Глонасс-М" Государственная комиссия приняла решение о проведении заправки и пуске РКН "Протон" с космическими аппаратами "Глонасс-М", сообщает пресс-служба Роскосмоса. Пуск планируется выполнить 14 декабря 2009 года в 13 часов 38 минут московского времени с площадки 81 космодрома Байконур. В настоящее время старто

Продолжается подготовка к запуску трех спутников "Глонасс-М" На космодроме Байкнур продолжаются работы по подготовке к пуску РН «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-3» и блоком из трех космических аппаратов «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. 10 декабря в монтажно-испытательном корпусе 92А-50 в соответствии с графиком подготовки к запуску специалисты предприятий ракетно-космической отрас

Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» отправили космический аппарат «Глонасс-М» №34 на космодром Байконур. Спутник «Глонасс-М» №34 входит в состав блока №4

Завершено изготовление третьего спутника "Глонасс-М" сорокового блока спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» завершили изготовление космического аппарата «Глонасс-М» №32. Его запуск в составе блока №40 запланирован на сентябрь этого года, сообщает

Изготовлен и сдан заказчику спутник "Глонасс-М" е системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» завершило изготовление очередного космического аппарата «Глонасс-М». Навигационный спутник «Глонасс-М» №31 сдан заказчику и поставлен на ответс

Завершена сборка очередного спутника "Глонасс-М" ни академика М.Ф. Решетнёва» завершили работы по изготовлению навигационного космического аппарата «Глонасс-М» №30. Это первый спутник, который войдет в состав блока №40, запуск которого заплан

ОАО "ИСС": работа со спутниками "Глонасс-М" идёт по графику СС трех новых космических аппаратов, созданных ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», выполняются в полном соответствии с программой полёта. Навигационные спутники «Глонасс-М» (№27,28,29) в составе блока №39 были успешно выведены на орбиту 25 декабря 2008 года. В настоящее время в соответствии с утвержденным графиком проходит этап коррекции приведения косм

Состоялся запуск РН "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М" им. Хруничева, сегодня, 25 декабря 2008 года, в 13 часов 43 мин по московскому времени с космодрома Байконур осуществлен старт ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими космическими аппаратами "ГЛОНАСС-М". Отделение орбитального блока в составе разгонного блока ДМ и трех спутников ГЛОНАСС произошло в расчетное время. Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту будет о

На Байконуре продолжается подготовка к запуску спутников "Глонасс-М" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, на космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску трех навигационных космических аппаратов «Глонасс-М». На сегодня запланированы работы на заправочной станции по заправке разгонного блока «ДМ» компонентами ракетного топлива и сжатыми газами. после чего он будет доставлен в монтажно-ис

На Байконуре продолжается подготовка к запуску трех спутников "Глонасс-М" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 10 декабря на космодроме Байконур завершена сборка трёх космических аппаратов "Глонасс-М" на устройстве отделения в единой блок космических аппаратов. В настоящее время выполняются проверочные работы. Одновременно ведётся автономная подготовка головного обтекателя. Запуск

На Байконур доставлен третий спутник "Глонасс-М" Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", 3 декабря 2008 года на Байконур доставлен самолетом третий спутник "Глонасс-М", предназначенный для запуска в декабре. Запуск трех космических аппаратов "Глонасс-М" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" запланирован на 25 декабря 2008 года. Это третий из

На Байконуре продолжается подготовка запусков спутников "Глонасс-М" и Ciel-2 ур", на космодроме Байконур в монтажно-испытательном корпусе площадки №254 проводятся автономные проверки систем разгонного блока ДМ, который будет использован для перевода трех российских спутников "Глонасс-М" с низкой орбиты на целевую. После проведения проверок и испытаний специалисты космодрома приступят к подготовке разгонного блока ДМ к заправке компонентами топлива. Одновременно на к

На Байконур доставлены ракета-носитель "Протон-М" и спутник "Глонасс-М" оставил из Москвы с завода по производству ракетно–космической техники Космического Центра имени М.В.Хруничева ракету–носитель «Протон-М». Ракета предназначена для запуска трех космических аппаратов "Глонасс-М". После выполнения таможенных формальностей, состав с ракетой был направлен на площадку 92 космодрома, где в монтажно–испытательном комплексе расчеты Центра Хруничева проведут сборку

Очередной спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур Как сообщает пресс-служба ОАО «ИСС», 26 ноября навигационный космический аппарат «Глонасс-М», созданный в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», отправлен на космодром «Байконур» для подготовки к запуску. Спутник будет выведен на орбиту вме

На Байконуре продолжаются работы со спутником "Глонасс-М" На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком ДМ и тремя российскими навигационными космическими аппаратами «Глонасс-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса. В монтажно-испытательном корпусе площадки 92А-50 расчеты предприятий Роскосмоса проводят установку на космический аппарат «Глонасс-М» панеле

Очередной «Глонасс-М» отправлен на Байконур Как сообщает пресс-служба ИСС, 18 ноября 2008 года специалисты ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» отправили космический аппарат «Глонасс-М» на космодром «Байконур». Это первый спутник из новой тройки навигационных аппаоатов «Глонасс-М», пуск которых запланирован на конец декабря 2008 года. Два других аппарата, вхо

Три спутника "Глонасс-М" сегодня запускаются с Байконура Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре сегодня пусковой день ракеты-носителя "Протон-М" с космическими аппаратами "Глонасс-М". Расчеты предприятий космической отрасли выполняют работы по подготовке к заправке "Протона-М" компонентами ракетного топлива. Решение о заправке ракеты-носителя компонентами ракетно

На Байконуре завершаются работы по подготовке к запуску спутников "Глонасс-М" к сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре проводятся работы по графику третьего стартового дня по подготовке к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". На стартовом комплексе проводятся подготовка к заправке ракеты-носителя и операции имитации заправки ракеты. Расчеты космодрома выполняют стыковку заправочных трубопроводов от назем

Начались работы первого стартового дня по запуску трех спутников "Глонасс-М" Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", ракета-носитель "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" сегодня была доставлена и установлена на стартовый "стол" стартового комплекса площадки №81 космодрома Байконур. К ракете сведены фермы обслуживания. Специалисты ГКНПЦ имени М. Хруни

Завершается подготовка к запуску трех навигационных спутников "Глонасс-М" Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре завершается подготовка к запуску ракеты-носителя "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". Аппараты "Глонасс-М" были интегрированы в единый блок, который 13 сентября в монтажно-испытательном корпусе состыкован с разгонным блоком. Затем специалисты Роскосмоса провел

Продолжается подготовка к запуску 3-х спутников "Глонасс-М" Как сообщает "Казахстан Сегодня", на Байконуре продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя (РН) "Протон-М" с тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М". По информации пресс-службы Федерального космического агентства "Байконур", "в монтажно-испытательном корпусе площадки №92А50 ведется подготовка трех космических аппаратов "Глонас

Третий спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур Специалисты ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» отправили 27 августа с.г. третий навигационный космический аппарат «Глонасс-М» из блока №38 на космодром «Байконур», сообщает пресс-служба Роскосмоса. Три космических аппарата «Глонасс-М», созданных в ОАО «ИСС», отправлены на космодром строго по графику:

На Байконуре идет подготовка к запуску спутников "Глонасс-М" Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска спутников "Глонасс-М" в сентябре. Также на космодром прибыл второй из трех спутников "Глонасс-М". Доставка третьего спутника ожидается в конце августа. Старт "Протона-М" с тремя навигационными спут

Спутник "Глонасс-М" доставлен на Байконур Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконур доставлен космический аппарат "Глонасс-М". Это первый из трех спутников, которые планируется запустить 25 сентября с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Доставка двух других космических аппаратов на космодром будет осуществл

На Байконуре началась подготовка к запуску спутников "Глонасс-М" Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, 6 августа на заправочной станции площадки 31 космодрома начата подготовка заправочной станции к проведению заправки двигательных установок космических аппаратов "Глонасс-М". Уже на следующей неделе планируется начало доставки на Байконур спутников "Глонасс-М" из железногорского ОАО "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева

Введен в эксплуатацию последний спутник "Глонасс-М" По данным информационно-аналитического центра системы Глонасс, 9 февраля 2008 года в систему введен последний из трех запущенных 25 декабря 2007 года спутников "Глонасс-М". С его введением в системе, в которой числятся 16 аппаратов, работают одновременно 14, еще 2 находятся на техобслуживании. На момент подготовки материала (эпоха 19:42:30 10:02:08) эт

На Байконуре готовится запуск трех спутников "Глонасс-М" Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконуре готовится последний в этом году космический запуск ракеты-носителя "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М". Специалисты ГКНПЦ им. М. Хруничева, КБОМ им. В. Бармина, расчеты Федерального космического центра "Байконур" проводят работы по графику третьего стартового дня по подготовке к запус

Готовится пуск очередных спутников "Глонасс-М" ной части). Согласно графику работ, 18 декабря КГЧ транспортируют из зала 101 в зал 111 для стыковки с ракетой-носителем. По окончании этой операции ракета космического назначения (РКН) «Протон-М/ДМ/«ГЛОНАСС-М» пройдет штатные проверки после чего начнутся работы по заправке разгонного блока «ДМ» компонентами ракетного топлива. Старт РН «Протон-М» с тремя космическими аппаратами «ГЛОНАСС-

На Байконуре готовятся к четырем космическим запускам тво "Казахстан сегодня" со ссылкой на пресс-службу Федерального космического центра "Байконур", на космодроме готовятся запуски ракет-носителей "Протон" с космическими аппаратами Sirius-4, "Космос", "Глонасс-М" и ракеты-носителя "Союз-У" с кораблем "Прогресс М-62". Завершается подготовка к первому из запланированных пусков "Протона-М" с Sirius-4. Сегодня специалисты ГКНПЦ имени М. Хруничева

На Байконур доставлен третий космический аппарат "Глонасс-М" Как сообщает "Казахстан сегодня", контейнеры с космическим аппаратом "Глонасс-М" транспортированы в монтажно-испытательный корпус, где будет проводиться подготовка спутника к запуску вместе с двумя другими спутниками "Глонасс-М", прибывшими ранее на космод

Запущены 3 спутника "Глонасс-М" ужба Роскосмоса, 25 декабря 2006 года в 23 часа 18 минут 12 секунд по московскому времени осуществлен успешный запуск ракеты-носителя "Протон-К" с разгонным блоком ДМ и тремя космическими аппаратами "Глонасс-М", которые должны пополнить орбитальную группировку российской системы позиционирования Глонасс. В настоящее время, по данным на 6 часов всемирного времени 26 декабря, в орбитальной гр