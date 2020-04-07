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Глонасс-М
ОКР Ураган-М
серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
Глонасс-М упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ГИС-Ассоциация 182 2
|Иванов Сергей 289 5
|Путин Владимир 2264 4
|Медведев Дмитрий 1486 4
|Милованцев Дмитрий 89 2
|Урличич Юрий 39 2
|Борисов Юрий 95 1
|Кудрин Алексей 83 1
|Малофеев Константин 98 1
|Приходько Сергей 26 1
|Сердюков Анатолий 61 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Смятских Алексей 47 1
|Жуков Владимир 3 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Савельев Сергей 8 1
|Щеголев Игорь 678 1
|Семенов Вадим 51 1
|Рейман Леонид 982 1
|Кабанов Владимир 174 1
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Создано именных указателей - 50277.
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