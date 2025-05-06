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Дальномер Rangefinder



06.05.2025 Создан планшет, который нельзя взломать и отследить. Продавать его будут не всем 1
14.07.2023 Выручка участников кластера фотоники и микроэлектроники достигла 70 млрд рублей 1
02.10.2020 «Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума 1
21.09.2017 Обзор смартфона Nokia 8: еще одна именитая «восьмерка» 1
27.01.2016 Olympus PEN-F - классический премиум 1
10.04.2015 Графические чипы выходят на главную дорогу 1
23.12.2014 Google завершил разработку робомобиля 1
17.07.2014 ФБР назвало беспилотные автомобили Google «смертельным оружием» 1
14.04.2014 Руководство по выбору полнокадровой цифровой фотокамеры, часть I 1
30.10.2013 Первый взгляд на фотокамеру Sony Cyber-shot DSC-RX10: хорошо, но дорого 1
24.10.2013 Полный кадр от Sony: первый взгляд на фотокамеры Sony Alpha 7 и Sony Alpha 7r 1
06.08.2013 Обзор компактной "ретрокамеры" Fujifilm X20: забытая привычка делать хорошие вещи? 1
05.06.2013 Камера за 300 тысяч рублей: первый тест в России Leica M-Monochrom 1
29.05.2013 ТОП системных камер: сравниваем Olympus PEN E-P5 и Panasonic Lumix DMC-G6 1
04.12.2012 Все модели Volvo будут управляться компьютерами 1
08.11.2012 Обзор фотокамеры Leica Х2: без конкурентов, без компромиссов 3
22.10.2012 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж июля и августа 2012 1
26.09.2012 Тест фотокамеры Samsung NX210: дьявол скрывается в мелочах 1
02.08.2012 Беззеркалка Canon EOS M: хит или запоздалый ответ конкурентам? 1
07.06.2012 Leica M-Monochrom: монохромная дальномерка за 8 тысяч долларов 3
08.05.2012 Автомобили Google без водителей пустили на дороги 1
09.04.2012 Выбор ZOOM: Лучшие беззеркальные фотоаппараты к отпуску 1
02.04.2012 Легенда дальномерок: обзор камер Leica M9 и X1 4
23.03.2012 Белый, но не детский 1
09.09.2010 Ключ в виртуальную копию реального мира найден 1
25.08.2010 Искусственная эволюция учит роботов думать 1
03.07.2007 Началась интеграция в Google Earth лидарных данных 1
18.01.2007 Китай испытал противоспутниковое оружие: подробности 1
26.12.2006 Photokina 2006: все новинки от ведущих производителей 1
05.12.2006 Самые экстравагантные фотокамеры 1
01.12.2006 Тест Panasonic Lumix LX2, уникального широкоформатного компакта 1
07.11.2005 10 самых дорогих цифровых фотокамер 2
15.10.2004 Армия США получает радикально новый GPS-приемник 1
15.10.2004 Армия США получает радикально новый GPS-приемник 1
22.06.2004 R-D1 – то, что никогда не ждали от Epson 4
01.06.2004 Casio Exilim EX-P600 - фотоаппарат для начинающих профессионалов 1
26.05.2004 MP3-фотоаппарат BenQ DC S30 - больше, чем игрушка 1
09.08.2001 Nikon стал новым поставщиком "Дилайн" 1

Публикаций - 38, упоминаний - 49

Дальномер и организации, системы, технологии, персоны:

Leica Camera 264 13
Sony 6567 8
Nikon 623 8
Canon 1403 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 7
Olympus 467 7
Fujifilm - Fuji Photo Film 331 5
Ростех - Автоматика Концерн 1661 5
Google LLC 11924 5
Samsung Electronics 10358 4
Eastman Kodak - Кодак 496 3
Seiko Epson Corporation 898 3
Konica Minolta 406 3
Цифра ГК 2465 3
Parallax - Параллакс 21 2
Ricoh Pentax 218 2
Victor Hasselblad AB 52 2
Casio 332 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 179 1
Fujitsu 2047 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 209 1
Adobe Systems 1559 1
Mamiya 9 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
Asahi Pentax 121 1
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 246 1
Rolleiflex 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3238 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Nvidia Corp 3554 1
8425 1
Орбита 294 1
Шахты 0 1
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 42 1
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 1
Tamron 19 1
Carl Zeiss AG 304 4
Volvo Cars 253 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 523 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
eBay Inc 1622 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 472 1
Toyota - Lexus 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5551 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 929 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 610 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1151 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1809 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 603 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 494 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 388 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 18
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4772 21
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2408 20
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1088 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10905 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 18
Объектив - Lens 1393 18
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2812 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9811 16
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12622 16
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 741 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13994 14
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1846 11
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1715 11
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6477 10
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 770 10
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 234 10
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21117 9
RAW - Формат цифровых файлов изображения 565 9
Аксессуары 3958 9
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1890 9
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 537 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10109 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6087 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6111 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13646 8
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 879 8
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 244 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12564 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6120 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24672 6
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 6
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 387 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3895 6
Контрастность 2871 6
Flash Hot Shoe - Горячий башмак - Башмак с центральным контактом - Multi Interface Shoe - MI-башмак 116 6
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 413 6
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16323 5
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 655 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31633 5
Leica M - camera model 19 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5018 6
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 6
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 6
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 5
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 5
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 4
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 31 4
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 314 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2792 3
Canon DIGIC - серия процессоров 199 3
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 54 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 3
Sony E-mount байонет 28 3
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 3
Seiko Epson R-D1 5 3
Google Android 14211 2
Canon EF - серия объективов 50 2
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 2
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 2
Adobe Photoshop 769 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 109 2
Fujifilm FinePix 107 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 38 2
Lockheed Martin - DAGR 9 2
Leica S - camera model 9 2
Leica X - camera model 6 2
Leica Digilux 3 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 691 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 501 1
Google Android 7 - Android Nougat 219 1
Google Photos 74 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 179 1
Nokia Sirocco 102 1
Nokia Bothie 6 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 1
Яндекс.Маркет 1006 1
Адров Дмитрий 34 3
Гордеева Анна 36 1
Башков Дмитрий 1 1
Кузнецов Евгений 54 1
Егоров Олег 1 1
Eugensson Anders - Ойгенсон Андерс 1 1
Овчинский Владислав 228 1
Ефимов Владимир 144 1
Михайлова Наталья 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 11
Россия - РФ - Российская федерация 148100 9
Япония 13353 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5231 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17388 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 4
США - Калифорния 4637 4
США - Невада 211 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2914 3
Германия - Федеративная Республика 12771 3
Швеция - Королевство 3641 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14273 2
Европа 21895 2
Луна - спутник Земли 1487 1
Индия - Bharat 5526 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3001 1
Мировой океан - World Ocean 512 1
Великобритания - Гибралтар 46 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 729 1
Америка - Американский регион 2172 1
Южная Корея - Республика 6718 1
Азия - Азиатский регион 5604 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
Испания - Королевство 3734 1
Таджикистан - Республика 878 1
США - Колумбия - Вашингтон 1401 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 1
Канада 4916 1
США - Торонто 269 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 319 1
США - Оклахома 83 1
США - Флорида 767 1
Китай - Сычуань 96 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5068 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19091 8
Ergonomics - Эргономика 1620 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8713 7
Видеокамера - Видеосъёмка 699 4
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11098 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 836 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8192 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1841 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1371 2
Фотокамеры - эффект красных глаз 113 2
Дневной свет - Дневное освещение 143 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2799 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10105 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5290 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1604 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3557 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2171 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1766 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 232 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1612 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3677 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1402 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6009 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4961 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 625 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 58 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 166 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 697 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3593 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1114 1
Литий - Lithium - химический элемент 561 1
Физика - Physics - область естествознания 2682 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1278 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6079 1
Английский язык 6728 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 5
SpaceDaily - Space Daily 187 2
The Guardian - Британская газета 369 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 49 1
Washington Times 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
День молодёжи - 27 июня 931 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Photokina 59 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2475 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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