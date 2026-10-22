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Егоров Олег

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Сергей Погорелов назначен заместителем генерального директора «Флаувау» 1
25.08.2010 Искусственная эволюция учит роботов думать 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Егоров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1523 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1034 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6644 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18542 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 910 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3768 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1937 1
Дальномер - Rangefinder 39 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5161 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17137 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9168 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22134 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 969 1
Спорт - Шашки - Checkers 33 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2701 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
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