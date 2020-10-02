Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

«Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Швабе» запатентовала устройство для выделения сигналов из шума. Патент получила одна из московских научно-производственных площадок Холдинга «Швабе» госкорпорации Ростех. Предлагаемое изделие можно использовать в радиоэлектронных системах и приборах промышленного, военного и бытового назначения для регистрации слабых сигналов на фоне шумов.

Пороговое устройство с автоматической шумовой стабилизацией звукового и видеосигнала изобрели инженеры Научно-исследовательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») Холдинга. Основная задача разработчиков заключалась в существенном сокращении времени выхода прибора на рабочий режим. Сегодня наиболее близкому по технической составляющей устройству для выхода требуется длительное время – порядка 1–6 секунд.

Специалистам НИИ «Полюс» внесенные конструктивные изменения позволили сократить это время до одной миллисекунды и меньше, а также обеспечить работу в частотном режиме и при нестационарном шуме, длящемся короткие промежутки времени. В частности, второе имеет существенное значение для ряда устройств, например, лазерных дальномеров при обновлении информации с частотой до 1000 Гц.

«Данное устройство делает сигнал “чистым”, максимально исключая все посторонние шумы. Оно разработано и изготовлено с применением радиоэлектронных технологий. Макетные образцы успешно прошли наши технологические испытания, подтвердив применимость изделия на практике», – отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Сегодня НИИ «Полюс» – крупнейший российский научно-производственный центр в области квантовой электроники. Предприятие занимается разработкой и производством твердотельных лазеров и приборов на их основе, лазерных гироскопов, навигационных приборов, а также лазерных медицинских, технологических установок и других изделий.

Другие материалы рубрики

Разработчики «Байкалов» чудом избежали миллиардных госсанкций за многолетнюю задержку выпуска чипов

Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи

Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов

Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные

В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Техноблог

Почему к дрону-охраннику от Amazon слишком много вопросов?

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра