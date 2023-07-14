Выручка участников кластера фотоники и микроэлектроники достигла 70 млрд рублей

Общая выручка резидентов кластера фотоники и микроэлектроники за 2022 г. составила 70 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня фотоника активно применятся в широком круге отраслей: от промышленного производства до здравоохранения. Для успешного развития этого направления в октябре прошлого года в столице был создан кластер фотоники и микроэлектроники. В его состав вошли более 50 ведущих компаний, 20 из которых являются резидентами и арендаторами особой экономической зоны «Технополис Москва». Их совокупная выручка за 2022 г. достигла 70 млрд руб. Кроме того, реализация проекта позволила организовать 6000 рабочих мест», – сказал Владимир Ефимов.

На основе фотоники предприятия разрабатывают уникальные технологии и продукты в области создания оптико-электронных систем, комплексов и аппаратуры наблюдения, оптических материалов и элементов, лазерных дальномеров, фотоприемных и многих других устройств.

«Одним из ключевых проектов кластера стала организация центра экосистемы по проектированию, производству и внедрению фотонных интегральных схем (ФИС). Эти элементы позволяют до 100 раз увеличить скорость передачи данных и до 10 раз снизить объемы энергопотребления. Кроме того, в рамках объединения создается научно-технологический центр по изготовлению фотошаблонов, которые необходимы для производства ФИС», – отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Уже сегодня фотонные интегральные схемы применяются в сельском хозяйстве, например для мониторинга болезней растений, строительстве, медицине при персонализации медицинских изделий, беспилотном транспорте, электронике для аналоговых вычислений и многих других направлениях.