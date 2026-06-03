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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дневной свет Дневное освещение

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16 1
01.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа Honor Magic 7 с инновационными AI-технологиями съемки 1
01.04.2025 МТС открыла предзаказ на Honor Magic 7 с ИИ-технологиями съемки 1
10.03.2025 В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов 1
09.12.2024 На что способен современный умный дом. Обзор систем автоматизации российского производителя 1
18.09.2024 Энергетика комфорта:« К2Тех» оборудовал флагманский офис одной из ведущих энергетических компаний России 1
30.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшетов серии Redmi Pad SE 8.7 1
15.05.2024 Игорь Зимин в интервью CNews — как города трансформируются в «умные» пространства 1
29.02.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR Pad 9 — планшета с большим экраном и 8 динамиками для работы и развлечений 1
27.11.2023 Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты 1
13.07.2022 Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором 1
30.11.2021 Как отсканировать документы камерой смартфона 1
11.08.2021 Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов 1
06.01.2021 Российским школьникам запретили учиться на MacBook Air 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
03.04.2020 Как правильно организовать освещение на рабочем месте 1
17.03.2020 13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить 1
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
07.12.2018 Как выбрать вытяжку для кухни: рекомендации ZOOM 1
16.04.2018 Vivo V9 - ещё умнее и ещё меньше по габаритам 1
26.02.2018 ZTE представила новый «безрамочный» смартфон Blade V9 1
14.02.2018 Монитор разгонит тьму и поможет стать снайпером 1
09.01.2017 Ученые планируют построить на Марсе ледяные купола 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 1
01.07.2016 Обзор смартфона LG G5 SE: революция здесь и сейчас 1
24.06.2016 «Вокорд» выводит на рынок Индии типовое решение для оптимизации бизнес-процессов среднего бизнеса 1
30.03.2016 Обзор смартфона Lenovo Vibe X3: хорошо звучит 1
15.06.2015 Huawei и «ВымпелКом» провели тестирование новейшего решения связи внутри помещений 1
02.06.2015 Основы фотосъёмки на мобильный телефон: советы от ZOOM 1
19.02.2015 Наносветильник приносит cолнце в дом 1
29.04.2014 Первый тест в России: флагманская компактная камера Canon G1 X Mark II 1
02.04.2014 «Ангстрем» впервые поставил готовые изделия в Азию 1
16.01.2014 Обзор смартфона iconBIT NetTAB Mercury Quad FHD: наладонный компьютер с четырьмя ядрами? 1
15.04.2013 Philips зажёг лампу с эффективностью 200 люмен на ватт 1
07.03.2013 Обзор моноблока Sony Vaio L: ТВ-тюнер и безочковое 3D в одном флаконе 1
06.03.2013 Обзор регистратора Prology iReg-5000HD: служить и защищать 1
09.11.2012 Как увидеть микрообъекты за стеной? Метод найден 1
22.10.2012 Цифровые фотоаппараты: хиты продаж июля и августа 2012 1
25.09.2012 Управлять мозгом можно с помощью лазера 1
13.09.2012 Экологи заявляют: светодиоды не идеальны 1

Публикаций - 145, упоминаний - 158

Дневной свет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1806 32
Canon 1435 17
Sony 6712 16
Samsung Electronics 10954 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2688 9
Olympus 474 9
Nikon 644 8
LG Electronics 3718 7
Philips 2094 6
Leica Camera 278 5
Nvidia Corp 3910 5
Панорама КБ - Конструкторское бюро 240 5
Eastman Kodak - Кодак 509 5
Ракурс НПФ 175 5
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 4
Apple Inc 13015 4
Konica Minolta 422 4
Seiko Epson Corporation 907 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 901 4
Siemens AG - Siemens Group 2656 4
Acer Group - Acer Inc 2744 3
Google LLC 12559 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 419 3
Casio 337 3
Drexel Smart House Group 2 2
Cisco Systems 5323 2
Microsoft Corporation 25637 2
Huawei 4467 2
Lenovo Group 2410 2
Xiaomi 2161 2
Intel Corporation 12742 2
AMD - Advanced Micro Devices 4601 2
Toshiba Corporation 2976 2
Adobe Systems 1591 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 766 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Sharp Corporation 1062 2
Vocord - Вокорд 185 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 347 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 6
Совкомбанк Совесть 278 3
РВК - Российская венчурная компания 569 2
Carl Zeiss AG 307 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 2
Assist - Ассист 217 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Композит 99 2
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 2
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 2
101Hotels.com 456 1
Русский Стиль 45 1
Башня Федерация 16 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 1
Гидромонтаж 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 1
Связной ГК 1395 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1216 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 357 1
Лента - Сеть розничной торговли 2369 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1829 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Возрождение - Коммерческий банк 352 1
TÜV Rheinland Group 177 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 1
Яндекс.Лавка 308 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 90 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Sony Center 17 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Beko - Beko Electronics 82 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 2
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 715 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 750 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 378 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 389 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 405 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 40
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 409 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 60 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 57
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2851 57
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4876 53
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10511 51
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1998 50
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11404 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13125 48
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2473 47
Фотокамеры - Объектив - Lens 1422 45
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6599 45
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 448 41
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6243 35
Лампа накаливания - Incandescent lamp 142 34
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10517 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14630 31
Карты памяти - Запоминающее устройство 2309 30
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1760 29
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 747 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22270 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 27
Контрастность 3010 26
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 786 24
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7819 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 22
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6168 21
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1109 21
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 325 21
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7476 20
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 356 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26391 19
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1042 19
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1097 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 17
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1597 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18146 17
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2279 17
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1159 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1942 14
Canon DIGIC - серия процессоров 199 9
Google Android 15090 8
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 7
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1658 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 6
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 6
Adobe Photoshop 803 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Casio Exilim 108 4
Apple iOS 8501 4
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 4
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 4
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 4
Eastman Kodak EasyShare Software 73 4
Canon Digital IXUS 86 4
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 3
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 3
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 3
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 3
Samsung Digimax 38 3
Microsoft Windows 16721 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 708 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 3
Apple iPhone 6 4861 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 3
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 48 3
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 3
Apple Lighting 87 3
Fujifilm FinePix 107 3
Olympus xD-Picture Card 122 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 366 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 847 3
Canon HV HDV - видеокамера 16 3
Гордеева Анна 36 16
Лаптева Марина 114 10
Газаров Артур 77 7
Попов Алексей 338 3
Наумов Максим 100 3
Schelm Stefan - Шельм Стефан 2 2
Подборская Ирина 3 2
Smith Geoff - Смит Джефф 4 2
Князева Мария 16 2
Векилов Тимур 28 2
Сергеев Иван 74 2
Балалыкин Дмитрий 1 1
Черниченко Андрей 1 1
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Гололобов Сергей 2 1
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Michalski Joseph - Михальский Джозеф 2 1
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Gillmor David - Гилмор Дэвид 2 1
Никитин Игорь 23 1
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Солнечная система - Solar system 2558 10
Европа 24867 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 6
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Индия - Bharat 5811 3
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Марс - "красная" планета Солнечной системы 1315 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 389 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 2
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Испания - Королевство 3812 2
США - Калифорния 4803 2
Германия - Бавария - Мюнхен 483 2
Нидерланды 3703 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 2
Германия - Берлин 731 2
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Австралия - Сидней 276 2
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Мировой океан - World Ocean 528 2
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Россия - ДФО - Амурская область - Шимановск 24 1
Россия - ДФО - Амурская область - Екатеринославка 6 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 37 1
Китай - Хэйлунцзян 19 1
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