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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа Honor Magic 7 с инновационными AI-технологиями съемки

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ флагманского смартфона Honor Magic 7. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфон оснащен новым поколением тройной основной камеры AI Honor Falcon с сенсорами 50 МП. Honor Magic 7 оснащен плоским экраном LTPO AMOLED с устойчивым к ударам и царапинам стеклом NanoCtystal Shield. Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, частота обновления 1–120 Гц, пиковая яркость достигает 5000 нит, а полноэкранная — 1600 нит. Экран также оснащен технологиями и функциями защитами зрения. Серия Honor Magic 7 получила технологию круговой поляризации, которая имитирует мягкое естественное освещение и обеспечивает более комфортное взаимодействие по сравнению с традиционной линейной поляризацией.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа Honor Magic 7 с инновационными AI-технологиями съемки

Honor Magic 7 получил процессор Snapdragon 8 Elite, конфигурацию памяти 12+256 ГБ, а также поддержку технологии Honor RAM Turbo для расширения памяти еще на 12 ГБ. На флагманах серии реализована поддержка графического движка Vulkan на всех уровнях: от процессора и модуля аппаратного ускорения до прикладного уровня приложений. Кремний-углеродная батарея третьего поколения емкостью 5650 мАч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, а также устойчивость к жаре и морозам за счет более эффективного управления питанием даже при низком уровне заряда. Honor Magic 7 поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт и беспроводную — до 80 Вт.

Цена в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» — 109 990 руб.

В период с 1 по 7 апреля 2025 г. действует специальное предложение: скидка 20 тыс. руб. и планшет Honor Pad X8а 4+128 ГБ LTE в подарок.

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