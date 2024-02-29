Ритейлеры начали продажи HONOR Pad 9 — планшета с большим экраном и 8 динамиками для работы и развлечений

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи планшета HONOR Pad 9. Новинка привлекает внимание большим экраном HONOR FullView с разрешением 2.5К, мощной аудиосистемой с 8 динамиками, емким аккумулятором и весом всего 555 г при толщине 6,96 мм.

Планшет оснащен экраном HONOR FullView с полезной площадью 88%, разрешением 2560 х 1600 пикселей и отображением 1,07 миллиарда цветов, что гарантирует потрясающую детализацию и реалистичные цвета при просмотре контента, а частота обновления до 120 Гц обеспечивает плавные анимации при работе с приложениями.

HONOR Pad 9 поддерживает технологии защиты зрения для комфортного взаимодействия при длительном использовании или в условиях недостаточного освещения. «Динамическая яркость» за счет микрорегулировок интенсивности подсветки имитирует естественное освещение и снижает напряжение глазных мышц, а технология «Циркадный ночной экран» с приближением вечера постепенно отображает картинку в более теплых цветах, улучшая выработку мелатонина перед сном. Кроме того, планшет получил два сертификата TÜV Rheinland по снижению уровня синего света (на аппаратном уровне) и отсутствию мерцания.

Ритейлеры начали продажи HONOR Pad 9

HONOR Pad 9 оснащен восемью динамиками, два из которых расположены в нижней части корпуса. Такая конфигурация обеспечивает разнонаправленный объемный звук с высокой громкостью и подчеркнутыми низкими частотами. Нижние динамики спроектированы так, чтобы отражать звук от поверхности или клавиатуры-подставки, создавая ощущение дополнительного объема. Для дистанционного обучения, а также онлайн-встреч планшет поддерживает технологию двунаправленного усиления голоса, которая обеспечивает точное воспроизведение звука, повышает четкость речи и уменьшает фоновый шум.

Мобильная платформа Snapdragon® 6 Gen 1 получила существенный прирост производительности по сравнению с чипом прошлого поколения: эффективность графического процессора увеличилась на 35%, центрального процессора — на 40%. Это гарантирует высокую мощность для работы и развлечений при сохранении энергоэффективности за счет флагманского техпроцесса 4 нм.

Конфигурация памяти 8 + 256 ГБ обеспечивает плавную работу в режиме многозадачности и позволяет хранить все нужные файлы, игры и приложения. Технология HONOR RAM Turbo позволяет добавить еще 8 ГБ оперативной памяти за счет накопителя.

Планшет работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 13 и предлагает пользователям доступ к экосистемным функциям, включая HONOR Connect, HONOR Заметки и режиму «Мультиэкран».

HONOR Pad 9 также оснащен батареей большой емкости — 8300 мА·ч и поддерживает быструю зарядку HONOR SuperCharge 35 Вт, что позволяет активно использовать планшет в течение всего дня. Полный заряд обеспечивает до 11 часов непрерывного просмотра потокового видео, 11 часов просмотра социальных сетей или 15 часов прослушивания музыки.

HONOR Pad 9 в цветах космический серый и мятный голубой поступил в продажу в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Ситилинк» на других площадках. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 8 + 128 ГБ составляет 29,9 тыс. руб., версии 8 + 256 ГБ — 32,9 тыс. руб.