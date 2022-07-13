Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором

Бренд электроники Tecno объявил о старте продаж линейки смартфонов Camon 19. Девайсы выделяются RGBW-сенсором 64 МП, разработанным совместно с Samsung, который увеличивает светопоглощение на 208%, что повышает яркость изображения.

Camon 19 Pro оснащен экраном 6,8 дюйма FHD+ с расширенной цветовой гаммой и частотой обновления 120 Гц. Процессор – восьмиядерный MediaTek Helio G96. Для российского рынка доступна версия с 8 ГБ оперативной памяти и встроенной на 128 ГБ с возможностью расширения. Автономность обеспечивает аккумулятор 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. За фото и видео отвечает основной RGBW-модуль 64 МП, телеобъектив 50 МП и портретный модуль 2 МП.

Обладателям Camon 19 и Camon 19 Neo доступны оперативная память 6 ГБ и 128 ГБ с возможностью расширения, аккумулятор на 5000 мАч, поддержка двух SIM-карт. За фото и видео в первой модели отвечают RGBW-модуль 64 МП и портретный модуль 2 МП, Camon 19 Neo выделяется селфи-камерой на 32 МП и основным модулем на 48 МП.

Camon 19 Pro обладает улучшенными характеристиками для фотосъемки, благодаря основной камере 64 МП и разработанным совместно с Samsung RGBW-модулем. Технология RGBW заменила субпиксель G (зеленый) на субпиксель W (белый) в традиционной компоновке пикселей RGGB, а благодаря технологии G+P на смену одной из стандартных пластиковых линз пришла стеклянная линза высокой четкости.

Camon 19 Pro

Вместе с этой технологией используется система датчиков, которая обрабатывает свет по аналогии с человеческим глазом. В сочетании со стеклянной линзой объектива, система повышает светочувствительность более чем на 208% и улучшает яркость изображения.

Tecno Camon 19 Pro отличается ультратонкой рамкой корпуса. Корпус покрывают 200 млн. сверкающих частиц, которые препятствуют появлению отпечатков пальцев. Модули камер декорированы круглыми рамками.

Camon 19 Pro оснащен 50 МП камерой с 2Х оптическим зумом. Фокусное расстояние 50 мм позволяет снимать видео и фото с четкой и резкой проработкой портретов. Эффект боке дополнительно выделяет объект съемки и размывает фон.

Смартфон Camon 19 Pro обладает новыми возможностями для съемки в темное время суток. Когда алгоритм определяет, что естественное освещение ниже оптимального – автоматически включается система из RGBW-сенсора и стеклянного объектива. В дополнение к этому задействуется стабилизатор OIS+EIS.

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Смартфон оснащен дисплеем с расширенным цветовым диапазоном Wide Color Gamut и частотой обновления 120 Гц. Экран прошел сертификацию TuV Rheinland. В нем ослаблен уровень синего цвета, что снижает нагрузку на глаза.

Батарея 5000 мАч значительно увеличивает время расхода энергии, а возможность быстрой зарядки 33 Вт – оперативно пополняет запас аккумулятора.

Новинки поступят в продажу после 18 июля 2022 г. Цена модели Camon 19 Pro составит 21990 руб., Camon 19 будет доступен за 17990 руб., Camon 19 Neo можно будет приобрести за 16990 руб. Смартфоны будут доступны в DNS, Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «М.Видео», «Мегафон», МТС, «Связной», «Эльдорадо», RBT.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет вещи), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные устройства и техника AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.