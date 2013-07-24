Замена гудков на мелодии приносит МТС миллиарды МТС заработала в 2012 г. 3,52 млрд руб. на услуге Ring Back Tones (RBT), позволяющей абоненту заменить стандартные гудки ожидания ответа музыкальной композицией

Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги навливать музыкальные мелодии вместо стандартных гудков ожидания ответа (технология RingBack Tones, RBT). Об этом CNews сообщили приглашенные на встречу топ-менеджеры российских представительст

«Мегафон» взял музыку под контроль ера «Инкор». Оператора в «Инкоре» интересовала только платформа для оказания услуги Ring Back Tone (RBT), позволяющей подменять мелодиями стандартные гудки ожидания ответа. Поэтому из «Инкора»

«МегаФон» купил RBT-провайдера «Инкор» «МегаФон» объявил о приобретении RBT-провайдера ЗАО «Инкор». «В последнее время услуга RBT на российском рынке показыва

Число пользователей RBT-сервиса «Билайна» достигло 2 млн Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подвел итоги первых месяцев работы RBT-сервиса «Привет», запущенного 7 апреля 2008 года в ряде городов РФ. Запуск сервиса на тер

Huawei модернизировала платформу RBT для украинского оператора life:) Компания Huawei Technologies объявила о завершении проекта по замене существующей платформы RBT (Ring Back Tone) на новое решение CRBT Huawei для компании «Астелит», предоставляющей усл

Bercut поставил решение для RBT-сервиса иракского оператора Контент-провайдер DoubleU запустил RBT-услугу на базе продукта X-tones компании Bercut в сети иракского оператора Korek. Абонентская база Korek Telecom (GSM 900) составляет 1,5 миллиона абонентов. За первый месяц подписчиками се

ИММО предоставит RBT-контент для абонентов GSM Kazakhstan Контент- и сервис-провайдер - компания ИММО с апреля 2008 г. начала сотрудничество по направлению RBT (мелодия вместо гудка ожидания) с казахским сотовым оператором GSM Kazakhstan, предоставл

«Мегафон» внедрил RBT во всём СЗФО Компания «ИнКор» объявила о запуске RBT-сервиса PriCall в Псковской, Калининградской, Новгородской областях и республике Карелия в сети Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон». Таким образом, с 1 февраля 2008 года услуга доступна

Количество пользователей RBT-контента «Информ-мобил» составило 5,2 млн Количество абонентов операторов сотовой связи России и зарубежья, пользующихся музыкальным RBT-контентом ИММО ("Информ-мобил"), в январе 2008 г. составило 5,2 млн. Чистый прирост польз

«ИнКор» подвел итоги развития RBT-услуги Pri:)Call Компания «ИнКор», сервис-провайдер RBT, подвел итоги прошедшего 2007 г. по сервису Pri:)Call. В конце 2007 г. к услуге присоединились абоненты новых регионов – Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областей («Мега

Количество пользователей RBT у «Мегафона» составило 3,1 млн. среднем по России проникновение этой услуги составило 10%, при этом в Поволжье – 20%. Пользователи RBT ежемесячно закачивают 500 тыс. единиц контента. Рост активных подписчиков RBT сост

Мобильную музыку губят жадные провайдеры В 2005 г. мобильные операторы России вывели на рынок услугу RBT (Ring Back Tone), позволяющую абонентам выбирать сигнал, который звонящий слышит вместо т

«Инфотелеком»: высокие цены тормозят развитие рынка RBT Чтобы повысить спрос пользователей на мобильную музыку в целом и на услуги RBT (рингбектонов) в частности, операторам необходимо снижать цены на контент, считают аналитики компании «Инфотелеком». Для этого, очевидно, придется вести борьбу с поставщиками контента и пра

Comverse сделает рынок рингбэктонов более доступным представила Fun Broker, открытую платформу для подключения сторонних поставщиков контента к услуге RBT Fun Dial. Услуга RBT позволяет заменить стандартный скучный сигнал вызова, который

Рингтоны больше не кормят контент-провайдеров й коммерции, появятся проекты, нацеленные на user-generated content, – сообщила корреспонденту CNews Оксана Панкратова, управляющий партнер ComNews Research. – Спрос на услуги кастомизации (картинки, рингтоны и пр.) уже второй год уменьшается – за год их доля снизилась с 54% до 34, при этом наблюдается значительный рост в таких сегментах, как iVR, мобильный маркетинг, коммьюнити-услуги, мед

«Беркут» внедрил Ring Back Tone в СООО МТС Компания «Беркут» совместно с компанией Ericsson внедрила услугу Ring Back Tone (установка собственной мелодии вместо тонового гудка) в СООО МТС. СООО МТС — это белорусско-российское совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСис

Русский Goodok ушел в одни руки Услуга Goodok в сети МТС позволяет абонентам сотового оператора выбирать RingBack Tones — мелодию, которая будет проигрываться звонящим им людям вместо стандартн

Православные рингтоны поступили в продажу вославным контентом для мобильных телефонов «Образок.Ру». Теперь любой желающий может отправить короткое текстовое сообщение на специальный номер и получить на свой сотовый аппарат мелодии (реалтоны, рингтоны), изображения, а также избранные цитаты из Библии, творений святых отцов и современных священнослужителей православной церкви. Проект «Образок» выходит при поддержке храма мученицы Тат