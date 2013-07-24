Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

RBT Ring Back Tone ringing tone audible ringing ringback tone Color Ring Back Tone, CRBT Ringtone Рингтон мелодия для звонка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.07.2013 Замена гудков на мелодии приносит МТС миллиарды

МТС заработала в 2012 г. 3,52 млрд руб. на услуге Ring Back Tones (RBT), позволяющей абоненту заменить стандартные гудки ожидания ответа музыкальной композицией
11.02.2013 Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги

навливать музыкальные мелодии вместо стандартных гудков ожидания ответа (технология RingBack Tones, RBT). Об этом CNews сообщили приглашенные на встречу топ-менеджеры российских представительст
16.09.2008 «Мегафон» взял музыку под контроль

ера «Инкор». Оператора в «Инкоре» интересовала только платформа для оказания услуги Ring Back Tone (RBT), позволяющей подменять мелодиями стандартные гудки ожидания ответа. Поэтому из «Инкора»

15.09.2008 «МегаФон» купил RBT-провайдера «Инкор»

«МегаФон» объявил о приобретении RBT-провайдера ЗАО «Инкор». «В последнее время услуга RBT на российском рынке показыва
08.08.2008 Число пользователей RBT-сервиса «Билайна» достигло 2 млн

Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подвел итоги первых месяцев работы RBT-сервиса «Привет», запущенного 7 апреля 2008 года в ряде городов РФ. Запуск сервиса на тер
07.08.2008 Huawei модернизировала платформу RBT для украинского оператора life:)

Компания Huawei Technologies объявила о завершении проекта по замене существующей платформы RBT (Ring Back Tone) на новое решение CRBT Huawei для компании «Астелит», предоставляющей усл
28.05.2008 Bercut поставил решение для RBT-сервиса иракского оператора

Контент-провайдер DoubleU запустил RBT-услугу на базе продукта X-tones компании Bercut в сети иракского оператора Korek. Абонентская база Korek Telecom (GSM 900) составляет 1,5 миллиона абонентов. За первый месяц подписчиками се
18.04.2008 ИММО предоставит RBT-контент для абонентов GSM Kazakhstan

Контент- и сервис-провайдер - компания ИММО с апреля 2008 г. начала сотрудничество по направлению RBT (мелодия вместо гудка ожидания) с казахским сотовым оператором GSM Kazakhstan, предоставл
01.02.2008 «Мегафон» внедрил RBT во всём СЗФО

Компания «ИнКор» объявила о запуске RBT-сервиса PriCall в Псковской, Калининградской, Новгородской областях и республике Карелия в сети Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон». Таким образом, с 1 февраля 2008 года услуга доступна

01.02.2008 Количество пользователей RBT-контента «Информ-мобил» составило 5,2 млн

Количество абонентов операторов сотовой связи России и зарубежья, пользующихся музыкальным RBT-контентом ИММО ("Информ-мобил"), в январе 2008 г. составило 5,2 млн. Чистый прирост польз
10.01.2008 «ИнКор» подвел итоги развития RBT-услуги Pri:)Call

Компания «ИнКор», сервис-провайдер RBT, подвел итоги прошедшего 2007 г. по сервису Pri:)Call. В конце 2007 г. к услуге присоединились абоненты новых регионов – Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областей («Мега
16.11.2007 Количество пользователей RBT у «Мегафона» составило 3,1 млн.

среднем по России проникновение этой услуги составило 10%, при этом в Поволжье – 20%. Пользователи RBT ежемесячно закачивают 500 тыс. единиц контента. Рост активных подписчиков RBT сост
24.08.2007 Мобильную музыку губят жадные провайдеры

В 2005 г. мобильные операторы России вывели на рынок услугу RBT (Ring Back Tone), позволяющую абонентам выбирать сигнал, который звонящий слышит вместо т
14.08.2007 «Инфотелеком»: высокие цены тормозят развитие рынка RBT

Чтобы повысить спрос пользователей на мобильную музыку в целом и на услуги RBT (рингбектонов) в частности, операторам необходимо снижать цены на контент, считают аналитики компании «Инфотелеком». Для этого, очевидно, придется вести борьбу с поставщиками контента и пра
27.06.2007 Comverse сделает рынок рингбэктонов более доступным

представила Fun Broker, открытую платформу для подключения сторонних поставщиков контента к услуге RBT Fun Dial. Услуга RBT позволяет заменить стандартный скучный сигнал вызова, который
27.06.2007 Рингтоны больше не кормят контент-провайдеров

й коммерции, появятся проекты, нацеленные на user-generated content, – сообщила корреспонденту CNews Оксана Панкратова, управляющий партнер ComNews Research. – Спрос на услуги кастомизации (картинки, рингтоны и пр.) уже второй год уменьшается – за год их доля снизилась с 54% до 34, при этом наблюдается значительный рост в таких сегментах, как iVR, мобильный маркетинг, коммьюнити-услуги, мед
29.03.2007 «Беркут» внедрил Ring Back Tone в СООО МТС

Компания «Беркут» совместно с компанией Ericsson внедрила услугу Ring Back Tone (установка собственной мелодии вместо тонового гудка) в СООО МТС. СООО МТС — это белорусско-российское совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСис
04.09.2006 Русский Goodok ушел в одни руки

Услуга Goodok в сети МТС позволяет абонентам сотового оператора выбирать RingBack Tones — мелодию, которая будет проигрываться звонящим им людям вместо стандартн
17.04.2006 Православные рингтоны поступили в продажу

вославным контентом для мобильных телефонов «Образок.Ру». Теперь любой желающий может отправить короткое текстовое сообщение на специальный номер и получить на свой сотовый аппарат мелодии (реалтоны, рингтоны), изображения, а также избранные цитаты из Библии, творений святых отцов и современных священнослужителей православной церкви. Проект «Образок» выходит при поддержке храма мученицы Тат
04.08.2005 Около половины владельцев телефонов в Корее меняют рингтоны раз в месяц

Исследование, проведенное онлайновым музыкальным магазином Mukebox, показало, что около 43% владельцев телефонов раз в месяц меняют рингтоны на своих мобильных телефонах, сообщает Telecoms Korea. Около 20% обладателей мобильников меняют рингтоны чаще, чем раз в две недели. Что касается, молодежной аудитории, то этот


Публикаций - 157, упоминаний - 196

RBT и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
МегаФон 10742 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Samsung Electronics 11065 15
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 14
Apple Inc 13156 13
Microsoft Corporation 25775 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Мегафон - Инкор - Инкор-Медиа 26 10
Sony 6739 10
Google LLC 12690 10
Huawei 4677 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
Lenovo Motorola 3566 8
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 8
ИММО - Информ-Мобил 54 8
LG Electronics 3735 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 5
Ubiquam 45 4
Ростелеком 10948 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
HTC Corporation 1512 4
Yahoo! 3726 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Ring 65 4
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 4
Playfon - Плэйфон 40 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Трафиклэнд - Trafficland 24 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 6
Warner 540 5
WMG - Warner Music Group 210 4
Sony BMG 187 4
Связной ГК 1401 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Евросеть 1421 2
Альфа-Групп 745 2
Carl Zeiss AG 307 2
TÜV Rheinland Group 181 2
UMA - United Music Agency 40 2
Starbucks 91 2
Getty Images 29 2
Sony Music Entertainment 161 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Private Media Group 10 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Связной ГК - Максус 22 1
Tashamit Investments 1 1
Евро-инком логистик 1 1
Экстролизинг 3 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 1
Tower Records 11 1
Heritage Foundation - Наследие Фонд 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Альфа-Банк 1979 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Конституционный суд Испании - Tribunal Constitucional de España - Прокуратура Испании - Ministerio Fiscal de España или Fiscalía 7 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
WiMAX Forum 69 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 79
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 61
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 41
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 34
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 26
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 21
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 21
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 20
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 19
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 18
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 17
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 15
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 15
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 12
Полифония - Polyphony 254 11
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 10
Apple iTunes Store 1118 14
Google Android 15244 12
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Nokia Symbian OS 1411 9
Microsoft Windows 16882 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Apple iPod 1553 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Myspace - социальная сеть 640 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Apple - App Store 3109 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple iPod Touch 747 4
Nokia Sseries - серия телефонов 149 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 4
Samsung SVR-диктофон 464 4
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 4
Nokia Nseries 538 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 3
Microsoft Outlook 1506 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 3
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 3
Sony Walkman 285 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 3
Microsoft Windows Mobile 6 250 3
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 2
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 2
Nokia 8800 Carbon Arte - Nokia 8800 Black Edition - Nokia 8800 Arte - Nokia 8800 Sapphire Arte - Nokia 8800 Carbon Arte - Nokia 8800 Gold Arte - Nokia 8800 Aston Martin 20 2
Google Checkout 24 2
Adobe Stock - Fotolia - Wilogo 21 2
Apple macOS 2419 2
Кусков Денис 221 4
Петров Кирилл 36 4
Панкратова Оксана 42 4
Ройтберг Павел 40 3
Демидов Михаил 134 3
Солонин Виталий 90 3
Шрамко Кирилл 25 3
Тимощенко Дмитрий 16 3
Городецкий Илья 3 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 2
Меламед Леонид 150 2
Сергеев Дмитрий 61 2
Филиппов Василий 18 2
Ткачук Лариса 53 2
Осадчая Ирина 64 2
Романенко Роман 21 2
Хохлова Зинаида 13 2
Беленец Антон 2 2
Лучкин Дмитрий 2 2
Gibson Bruce - Гибсон Брюс 2 1
Быков Иван 5 1
Садыков Тофик 1 1
Верещагин Леонид 1 1
Клименко Снежана 2 1
Потапова Наталья 4 1
Гореликова Татьяна 3 1
Барабанщикова Светлана 1 1
Буданова Мария 1 1
Рыбаков Антон 2 1
Карпачев Геннадий 2 1
Усачев Иван 1 1
Кибе Виталий 2 1
Кашин Александр 1 1
Дубовский Андрей 3 1
Осташевский Герман 2 1
Сединина Екатерина 4 1
Давыдов Владислав 10 1
Цыганов Олег 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Европа 24964 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Южная Корея - Республика 7052 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Япония 13807 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Индия - Bharat 5870 7
Европа Восточная 3138 7
Украина 7928 6
Швеция - Королевство 3782 5
Канада 5082 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Европа Западная 1496 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Ирландия - Республика 1051 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 3
Филиппины - Республика 599 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 22
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 66 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 192 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
WapStart 45 2
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
IDG - International Data Group 117 1
Inquirer 463 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
9to5Mac 70 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
News Corp - News Corporation 221 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
InformationWeek 241 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Reg Hardware 91 1
РС Рro 91 1
allNetDevices 160 1
Playboy 51 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
Juniper Research 131 5
Gartner - Гартнер 3658 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
Informa - Ovum - Omdia 156 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ABI Research 236 2
comScore 379 2
eMarketer 206 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Brand Mobile 5 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Strategy Analytics 285 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
In-Stat 115 1
SmartMarketing 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
IAAF - International Amateur Athletics Federation - ИААФ - Международная ассоциация легкоатлетических федераций - Чемпионат мира по легкой атлетике 3 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Samsung Unpacked 41 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
EastWind - EW Формула - пользовательская конференция 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
День знаний - 1 сентября 42 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще