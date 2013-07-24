Получите все материалы CNews по ключевому слову
RBT Ring Back Tone ringing tone audible ringing ringback tone Color Ring Back Tone, CRBT Ringtone Рингтон мелодия для звонка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.07.2013
|
Замена гудков на мелодии приносит МТС миллиарды
МТС заработала в 2012 г. 3,52 млрд руб. на услуге Ring Back Tones (RBT), позволяющей абоненту заменить стандартные гудки ожидания ответа музыкальной композицией
|11.02.2013
|
Абонентов МТС могут лишить Стаса Михайлова и Елены Ваенги
навливать музыкальные мелодии вместо стандартных гудков ожидания ответа (технология RingBack Tones, RBT). Об этом CNews сообщили приглашенные на встречу топ-менеджеры российских представительст
|16.09.2008
|
«Мегафон» взял музыку под контроль
ера «Инкор». Оператора в «Инкоре» интересовала только платформа для оказания услуги Ring Back Tone (RBT), позволяющей подменять мелодиями стандартные гудки ожидания ответа. Поэтому из «Инкора»
|15.09.2008
|
«МегаФон» купил RBT-провайдера «Инкор»
«МегаФон» объявил о приобретении RBT-провайдера ЗАО «Инкор». «В последнее время услуга RBT на российском рынке показыва
|08.08.2008
|
Число пользователей RBT-сервиса «Билайна» достигло 2 млн
Сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подвел итоги первых месяцев работы RBT-сервиса «Привет», запущенного 7 апреля 2008 года в ряде городов РФ. Запуск сервиса на тер
|07.08.2008
|
Huawei модернизировала платформу RBT для украинского оператора life:)
Компания Huawei Technologies объявила о завершении проекта по замене существующей платформы RBT (Ring Back Tone) на новое решение CRBT Huawei для компании «Астелит», предоставляющей усл
|28.05.2008
|
Bercut поставил решение для RBT-сервиса иракского оператора
Контент-провайдер DoubleU запустил RBT-услугу на базе продукта X-tones компании Bercut в сети иракского оператора Korek. Абонентская база Korek Telecom (GSM 900) составляет 1,5 миллиона абонентов. За первый месяц подписчиками се
|18.04.2008
|
ИММО предоставит RBT-контент для абонентов GSM Kazakhstan
Контент- и сервис-провайдер - компания ИММО с апреля 2008 г. начала сотрудничество по направлению RBT (мелодия вместо гудка ожидания) с казахским сотовым оператором GSM Kazakhstan, предоставл
|01.02.2008
|
«Мегафон» внедрил RBT во всём СЗФО
Компания «ИнКор» объявила о запуске RBT-сервиса PriCall в Псковской, Калининградской, Новгородской областях и республике Карелия в сети Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон». Таким образом, с 1 февраля 2008 года услуга доступна
|01.02.2008
|
Количество пользователей RBT-контента «Информ-мобил» составило 5,2 млн
Количество абонентов операторов сотовой связи России и зарубежья, пользующихся музыкальным RBT-контентом ИММО ("Информ-мобил"), в январе 2008 г. составило 5,2 млн. Чистый прирост польз
|10.01.2008
|
«ИнКор» подвел итоги развития RBT-услуги Pri:)Call
Компания «ИнКор», сервис-провайдер RBT, подвел итоги прошедшего 2007 г. по сервису Pri:)Call. В конце 2007 г. к услуге присоединились абоненты новых регионов – Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областей («Мега
|16.11.2007
|
Количество пользователей RBT у «Мегафона» составило 3,1 млн.
среднем по России проникновение этой услуги составило 10%, при этом в Поволжье – 20%. Пользователи RBT ежемесячно закачивают 500 тыс. единиц контента. Рост активных подписчиков RBT сост
|24.08.2007
|
Мобильную музыку губят жадные провайдеры
В 2005 г. мобильные операторы России вывели на рынок услугу RBT (Ring Back Tone), позволяющую абонентам выбирать сигнал, который звонящий слышит вместо т
|14.08.2007
|
«Инфотелеком»: высокие цены тормозят развитие рынка RBT
Чтобы повысить спрос пользователей на мобильную музыку в целом и на услуги RBT (рингбектонов) в частности, операторам необходимо снижать цены на контент, считают аналитики компании «Инфотелеком». Для этого, очевидно, придется вести борьбу с поставщиками контента и пра
|27.06.2007
|
Comverse сделает рынок рингбэктонов более доступным
представила Fun Broker, открытую платформу для подключения сторонних поставщиков контента к услуге RBT Fun Dial. Услуга RBT позволяет заменить стандартный скучный сигнал вызова, который
|27.06.2007
|
Рингтоны больше не кормят контент-провайдеров
й коммерции, появятся проекты, нацеленные на user-generated content, – сообщила корреспонденту CNews Оксана Панкратова, управляющий партнер ComNews Research. – Спрос на услуги кастомизации (картинки, рингтоны и пр.) уже второй год уменьшается – за год их доля снизилась с 54% до 34, при этом наблюдается значительный рост в таких сегментах, как iVR, мобильный маркетинг, коммьюнити-услуги, мед
|29.03.2007
|
«Беркут» внедрил Ring Back Tone в СООО МТС
Компания «Беркут» совместно с компанией Ericsson внедрила услугу Ring Back Tone (установка собственной мелодии вместо тонового гудка) в СООО МТС. СООО МТС — это белорусско-российское совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСис
|04.09.2006
|
Русский Goodok ушел в одни руки
Услуга Goodok в сети МТС позволяет абонентам сотового оператора выбирать RingBack Tones — мелодию, которая будет проигрываться звонящим им людям вместо стандартн
|17.04.2006
|
Православные рингтоны поступили в продажу
вославным контентом для мобильных телефонов «Образок.Ру». Теперь любой желающий может отправить короткое текстовое сообщение на специальный номер и получить на свой сотовый аппарат мелодии (реалтоны, рингтоны), изображения, а также избранные цитаты из Библии, творений святых отцов и современных священнослужителей православной церкви. Проект «Образок» выходит при поддержке храма мученицы Тат
|04.08.2005
|
Около половины владельцев телефонов в Корее меняют рингтоны раз в месяц
Исследование, проведенное онлайновым музыкальным магазином Mukebox, показало, что около 43% владельцев телефонов раз в месяц меняют рингтоны на своих мобильных телефонах, сообщает Telecoms Korea. Около 20% обладателей мобильников меняют рингтоны чаще, чем раз в две недели. Что касается, молодежной аудитории, то этот
RBT и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 4
|Петров Кирилл 36 4
|Панкратова Оксана 42 4
|Ройтберг Павел 40 3
|Демидов Михаил 134 3
|Солонин Виталий 90 3
|Шрамко Кирилл 25 3
|Тимощенко Дмитрий 16 3
|Городецкий Илья 3 2
|Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
|Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 2
|Williams Robbie - Вильямс Робби 10 2
|Меламед Леонид 150 2
|Сергеев Дмитрий 61 2
|Филиппов Василий 18 2
|Ткачук Лариса 53 2
|Осадчая Ирина 64 2
|Романенко Роман 21 2
|Хохлова Зинаида 13 2
|Беленец Антон 2 2
|Лучкин Дмитрий 2 2
|Gibson Bruce - Гибсон Брюс 2 1
|Быков Иван 5 1
|Садыков Тофик 1 1
|Верещагин Леонид 1 1
|Клименко Снежана 2 1
|Потапова Наталья 4 1
|Гореликова Татьяна 3 1
|Барабанщикова Светлана 1 1
|Буданова Мария 1 1
|Рыбаков Антон 2 1
|Карпачев Геннадий 2 1
|Усачев Иван 1 1
|Кибе Виталий 2 1
|Кашин Александр 1 1
|Дубовский Андрей 3 1
|Осташевский Герман 2 1
|Сединина Екатерина 4 1
|Давыдов Владислав 10 1
|Цыганов Олег 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.