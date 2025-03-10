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Фомин Арсений
Фомин Арсений и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
|Переведенцев Александр 8 2
|Воробьев Всеволод 15 2
|Терешкин Станислав 3 2
|Вирцер Евгений 39 1
|Гурковский Юрий 1 1
|Белов Александр 74 1
|Дмитриев Павел 2 1
|Фосс Валентин 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145965 3
|Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 815 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
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