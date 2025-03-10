Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170371
ИКТ 13265
Организации 10410
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25223
Персоны 72935
География 2764
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 843

Фомин Арсений


10.03.2025 В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов 1
29.06.2017 Приживется ли в России «зеленый» ЦОД? 1
22.06.2017 Модульные ЦОДы в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Фомин Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Ланит Интеграция 190 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 202 1
Utilex - Утилекс 46 1
Крок - Croc 1778 1
Schneider Electric 575 1
Google LLC 11851 1
Apple Inc 12170 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Цифра ГК 2444 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13359 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67095 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2597 2
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 483 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11155 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1454 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6164 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2517 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 64 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 538 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 93 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20934 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5819 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30003 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2199 1
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 72 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3764 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 320 1
Переведенцев Александр 8 2
Воробьев Всеволод 15 2
Терешкин Станислав 3 2
Вирцер Евгений 39 1
Гурковский Юрий 1 1
Белов Александр 74 1
Дмитриев Павел 2 1
Фосс Валентин 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 145965 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 815 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2772 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4056 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18772 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24334 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51589 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14575 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4031 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1013 1
Энергетика - Energy - Energetically 5145 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8161 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345571, в очереди разбора - 764794.
Создано именных указателей - 170371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще