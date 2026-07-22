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КС ЦОД АНО Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 18
КС ЦОД АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 39 3
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 78 1
|Путин Владимир 3451 2
|Чирков Тарас 13 2
|Чеснов Андрей 1 1
|Нагорный Константин 1 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Белоусов Андрей 149 1
|Горелкин Антон 118 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Рензяев Константин 78 1
|Хала Илья 49 1
|Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Бедердинов Дмитрий 4 1
|Панышев Дмитрий 14 1
|Дорофеев Игорь 25 1
|Толмачева Татьяна 35 1
|Железнов Видия 5 1
|Ветров Михаил 17 1
|Еременко Алексей 8 1
|Немченков Сергей 11 1
|Цаплин Никита 84 1
|Фомин Арсений 3 1
|Стенюшкин Артем 5 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 686 3
|Forbes - Форбс 996 1
|РИА Новости 1030 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2374 1
|Госрасходы - портал 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.