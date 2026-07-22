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КС ЦОД АНО Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям

КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 Власти готовят 50% налоговую льготу для покупателей российского оборудования, в том числе для ЦОД 1
06.01.2026 Путин поручил создать национальный план развития и внедрения ИИ в России 1
10.03.2025 В России утвердили новые правила проектирования ЦОД и размещения в них ИТ-оборудования. К старым было много вопросов 1
29.10.2024 ЦОДов на всех не хватит. Гигантская ключевая ставка может привести к дефициту вычислительных мощностей в России 1
31.05.2024 Минцифры России предлагает раздавать льготные кредиты для строительства дата‑центров 2
26.04.2024 Облачное направление Linx растет быстрее рынка 2
19.03.2024 Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД 1
18.10.2023 Облачный провайдер «НУБЕС» присоединился к Координационному совету по ЦОД 2
21.04.2023 Илья Хала -

Илья Хала, 3data: У дата-центров шаговой доступности много преимуществ

 3
28.03.2023 iKS Consulting и 3data опубликовали ежеквартальный индекс цены на услугу colocation в 1 квартале 2023 года 2
26.07.2022 Дата-центры выведут из «серой зоны» 1
12.05.2017 Цифровая экономика России: Чиновникам дадут интернет 1 Гбит/с, учителям и врачам - 100 Мбит/с 1

Публикаций - 12, упоминаний - 18

КС ЦОД АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10919 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 346 3
Yandex - Яндекс 9166 2
IXcellerate - Икселерейт 151 2
3data - 3дата 102 2
DataPro - ДатаПро 99 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 638 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 506 1
Selectel - Селектел 540 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4933 1
Linx - Связь ВСД 163 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 253 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
Becar Asset Management - Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 34 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 46 1
Nubes - Нубес 74 1
RuVDS - МТ Финанс 104 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 327 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 341 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 455 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1625 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 343 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3677 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2326 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4941 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 384 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 39 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 78 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17950 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1342 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3310 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 571 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10627 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2553 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 2
Оцифровка - Digitization 5169 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3805 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1161 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1678 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13444 1
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6647 1
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PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1254 1
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 918 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2960 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 829 1
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Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 4
Linx Cloud 92 2
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3549 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 1
SharxDC - SharxBase 20 1
DataPro - Moscow III ЦОД 7 1
3data - RCloud by 3data 18 1
FreePik 1819 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 22 1
Путин Владимир 3451 2
Чирков Тарас 13 2
Чеснов Андрей 1 1
Нагорный Константин 1 1
Шадаев Максут 1209 1
Белоусов Андрей 149 1
Горелкин Антон 118 1
Солдатов Алексей 104 1
Рензяев Константин 78 1
Хала Илья 49 1
Willner Guy - Вилнер Гай 15 1
Солодовников Алексей 20 1
Бедердинов Дмитрий 4 1
Панышев Дмитрий 14 1
Дорофеев Игорь 25 1
Толмачева Татьяна 35 1
Железнов Видия 5 1
Ветров Михаил 17 1
Еременко Алексей 8 1
Немченков Сергей 11 1
Цаплин Никита 84 1
Фомин Арсений 3 1
Стенюшкин Артем 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 5
Земля - планета Солнечной системы 10844 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8533 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2839 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1789 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 1
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Украина 7916 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7766 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7499 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4421 2
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Импортозамещение - параллельный импорт 617 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 706 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12271 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3764 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 499 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10285 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2738 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 285 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6147 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7004 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1377 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 746 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1375 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2668 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 686 3
Forbes - Форбс 996 1
РИА Новости 1030 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1133 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2374 1
Госрасходы - портал 70 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 363 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 1
3data Colocation Index - 3DCI 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1723 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1464 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 487 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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