Облачный провайдер «НУБЕС» присоединился к Координационному совету по ЦОД

Облачный провайдер «НУБЕС» стал участником Координационного совета по ЦОД и облачным услугам (АНО КС ЦОД). Этот шаг предоставляет «НУБЕС» возможность участвовать в разработке отраслевых стандартов в области дата-центров и облачных услуг. Об этом CNews сообщили представители «НУБЕС».

Участие в АНО КС ЦОД также позволит «НУБЕС» обмениваться экспертизой с лидерами рынка и принимать участие в создании обучающих программ для специалистов отрасли.

«НУБЕС» управляет дата-центром, сертифицированным по стандарту Tier III, в Москве. На базе собственного ЦОД компания предоставляет облачные сервисы, помогающие создавать ИТ-инфраструктуру для безопасной работы ИТ-сервисов среднего и крупного бизнеса.

Наряду с дата-центрами и облачными сервисами еще одним важным направлением экспертизы «НУБЕС» является информационная безопасность. Облачный провайдер в своих сервисах уделяет большое внимание безопасности, и многие сервисы включают в себя встроенные средства защиты. Например, в облаке NGcloud, аттестованном по требованиям 152-ФЗ, уже решены вопросы защиты от DDoS-атак, регулярного сканирования, сбора и хранения логов.

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АНО КС ЦОД была создана в 2019 г. при поддержке Минцифры России и является ключевым игроком в отраслевом диалоге между поставщиками облачных услуг, ЦОД и государственными органами. Сегодня она объединяет поставщиков рынка, представляя интересы этого сегмента ИТ-рынка и продвигая идеи сервисной модели.