Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД

Эксперты Linx, провайдера услуг дата-центра и облачных вычислений, написали книгу «Эксплуатация ЦОД. Практическое руководство». Издание представляет собой исчерпывающий источник актуальных знаний о работе центров обработки данных и управлению ими. Книга получила высокие оценки от руководства Uptime Institute в России, АНО КС ЦОД, Минцифры России и игроков рынка ЦОД. Об этом CNews сообщили представители Linx.

Авторы книги – директор по эксплуатации ЦОДов компании Тарас Чирков, а также главный инженер Константин Нагорный и главный энергетик Linx Datacenter Андрей Чеснов. Авторы обладают многолетним опытом в деле эксплуатации дата-центров, неоднократно проходили сертификации Uptime Institute в сфере Management & Operations, постоянно совершенствуя процессы эксплуатации. Команда уже более 10 лет обеспечивает бесперебойную работу ЦОДа Linx Datacenter, показывая фактический 100% uptime.

Книга представляет собой практическое пособие по эксплуатации центра обработки данных и обеспечению его непрерывной работы с учетом требований международных стандартов, Uptime Institute и нормативной документации РФ. В издании детально описаны процессы управления инженерными системами дата-центров, разобраны основные ошибки, даны советы, как их избежать, приведены примеры из ежедневной практики.

Книга ориентирована на специалистов, обеспечивающих надежную и бесперебойную работу центра обработки данных. Инженерам, работающим в эксплуатации ЦОД, издание даст полное и глубокое представление о предмете, а также массу практических рекомендаций. Кроме того, книга будет полезна тем, кто только планирует стать частью интенсивно развивающейся отрасли ЦОД.

«Наша книга – свод практических знаний в области эксплуатации дата-центров, оценки и применения зарубежных стандартов и отечественных нормативных документов, относящихся к эксплуатации ЦОД. Ее содержание построено на реальных кейсах и описывает множество примеров, опираясь на которые можно улучшать процессы, связанные с функционированием инженерной инфраструктуры. Мы гордимся тем, что можем поделиться нашим опытом в формате единой базы знаний и внести свой вклад в повышение надежности и эффективности дата-центров в России», – сказал Тарас Чирков.

«У Uptime Institute и у меня лично сложилась долгая, плодотворная и взаимополезная история отношений с Linx Datacenter и авторами книги. Книга являет собой фундаментальное и хорошо структурированное практическое пособие, которое я могу ответственно рекомендовать любому, кто занят эксплуатацией ЦОД. Двадцать лет назад, когда российская отрасль ЦОДов только начиналась, таких учебников не было ни на русском, ни на любом другом языке, и я рад за тех, кому предстоит эксплуатировать ЦОД, прочтя данную книгу», – сказал Алексей Солодовников, управляющий директор по России и СНГ Uptime Institute.

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Linx — провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса под брендами Linx Datacenter и Linx Cloud. Компания работает на российском ИТ-рынке с 2003 г. и входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков услуг ЦОД и провайдеров IaaS для Enterprise (по рейтингам CNews). Компания управляет двумя собственными ЦОДами Linx Datacenter уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге, на базе которых развернута облачная платформа Linx Cloud.