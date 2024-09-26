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Linx Cloud

Linx Cloud

Linx Cloud позиционируется как кастомизируемое облако, на базе которого провайдер предоставляет услуги IaaS и PaaS, частного облака, а также помогает заказчикам создавать гибридную облачную инфраструктуру под специфические требования крупных клиентов, интегрировать ее с on-premise инфраструктурой заказчиков.

 

 

 

"ОБЛАКО КАК ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ВАШИХ ИТ-ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ВНУТРЕННИХ СТАРТАПОВ. КЕЙСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ" Михаил Сафонов, Архитектор по облачным решениям, Linx Cloud, данные 2024 года


26.09.2024 Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud

Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По данным исследования
12.09.2024 Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse

Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CNews сообщ
05.08.2024 Облако Linx Cloud аттестовано по первому уровню защищенности

Компания Linx получила аттестат, подтверждающий, что облачная платформа Linx Cloud на базе дата-центра в Москве соответствует первому уровню защищенности (УЗ-1). Таким образом, компании могут размещать в Linx Cloud системы, содержащие персональные данные, к

09.07.2024 Linx Cloud признан №1 на рынке IaaS по привлекательности цен на облачные ресурсы по версии CNews

ры ведущих провайдеров. Рассмотрена сравнительная цена виртуальных процессоров (vCPU), оперативной памяти (RAM), хранилищ данных (SSD). В итоге провайдером с самыми низкими ценами на IaaS был признан Linx Cloud (тариф Virtual Servers), обошедший ближайшего преследователя более, чем на 10%. Стоимость использования сервиса компании (в конфигурации: восемь высокочастотных vCPU + 32 ГБ RAM + 50
20.02.2024 Linx Cloud в два раза расширил кластер высокопроизводительных серверов

Провайдер облачных решений Linx Cloud вдвое увеличил серверный кластер на высокочастотных процессорах. Теперь клиенты компании Linx Cloud могут развернуть виртуальную инфраструктуру на серверах в московском ЦОД, о
13.02.2024 Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС)

Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уровень защищенности УЗ-1 и К1. Аттестация подтвердила катастрофоустойчивость платформы Linx Cloud и обеспечение защиты обрабатываемых данных, что является необходимым усло
18.12.2023 Linx Cloud в топе провайдеров резервного копирования в облаке по версии CNews

ровайдеров резервного копирования в облаке BaaS (Backup as a Service) 2023 от CNews. Облачный бэкап Linx Cloud BaaS получил высокие оценки экспертов за технологичность, надежность и уровень SLA
10.10.2023 Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor

Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, и Linx Cloud, провайдер облачных решений для бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании объединят усилия по повышению уровня защищенности корпоративных данных. Теперь клиент
14.09.2023 Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации

В портфеле облачных продуктов Linx Cloud появилась услуга по построению частной облачной инфраструктуры «под ключ» на базе отечественной платформы виртуализации SharxBase. Инфраструктура приватного облака будет доступна зак
22.08.2023 Linx Cloud запускает грантовую программу для ИТ-стартапов на 500 тысяч рублей

ых из нашего облака сервисов SaaS и PaaS. Если цифровые продукты окажутся востребованными клиентами Linx Cloud, то мы готовы предложить совместное продвижение нового продукта на рынок. Это уник

Публикаций - 56, упоминаний - 60

Linx Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 158 31
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 24
Selectel - Селектел 385 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 7
Cloud4Y 285 7
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 7
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 5
Broadcom - VMware 2359 5
Softline - Софтлайн 2810 5
МегаФон 8803 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 17 4
SAP SE 5276 3
Cisco Systems 5114 3
8213 3
Veeam Software 318 3
Linx Telecommunications Holding B.V. 5 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 3
Yandex - Яндекс 7339 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 3
LanCloud - ЛанКлауд 55 3
Nubes - Нубес 51 3
Immers - Иммерс - immers.cloud 7 3
Flant - Флант 95 3
Microsoft Corporation 24623 2
Ростелеком 9699 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 19 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 2
Клауд Солюшенс - КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 6 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Крок - Croc 1777 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
AT&T Inc 1679 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Talos Fund I LP 5 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 15 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 10 1
Газпром нефть 618 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 7 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 38
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 32
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 19
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 10
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 9
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 8
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 7
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 6
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 6
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 5
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 5
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 839 5
Linx Datacenter 49 14
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 12
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 4
Google Cloud Platform - GCP 308 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 3
Microsoft Azure 1408 2
Microsoft Windows 15656 2
SharxDC SharxBase 14 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 2
Commvault Simpana 14 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Microsoft Exchange 1714 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Megaport Cloud Router 1 1
Linx Kubernetes 1 1
Linx CDN 1 1
Linx Big Data 1 1
Linx S3 1 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 1
UserGate SUMMA 25 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Nubes Alto 17 1
3data - RCloud by 3data 11 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 1
Hystax Acura - Хайстекс Акура 10 1
Ветров Михаил 13 6
Братчиков Станислав 10 6
Соколова Ольга 25 5
Перекрест Андрей 10 4
Беляков Георгий 8 4
Чирков Тарас 11 3
Щегольков Дмитрий 3 2
Кузяев Андрей 64 2
Макарьин Евгений 9 2
Солодовников Алексей 20 2
Маркова Мария 4 2
Духовная Елена 2 2
Александров Вячеслав 6 2
Легочкина Анна 3 2
Захаров Андрей 37 1
Макар Александр 7 1
Виноградова Леся 8 1
Талипов Тимур 1 1
Дмитриев Кирилл 108 1
English Vincent - Инглиш Винсент 1 1
Гачко Дмитрий 9 1
Меркулов Борис 7 1
Малышев Станислав 1 1
Мишанина Мария 1 1
Салахутдинов Артур 7 1
Ансимов Константин 32 1
Любимов Олег 45 1
Рензяев Константин 62 1
Хала Илья 43 1
Наумов Сергей 25 1
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Никитин Андрей 45 1
Чеснов Андрей 1 1
Нагорный Константин 1 1
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Польша - Варшава 106 5
Нидерланды 3517 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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