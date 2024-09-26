Linx Cloud
Linx Cloud позиционируется как кастомизируемое облако, на базе которого провайдер предоставляет услуги IaaS и PaaS, частного облака, а также помогает заказчикам создавать гибридную облачную инфраструктуру под специфические требования крупных клиентов, интегрировать ее с on-premise инфраструктурой заказчиков.
"ОБЛАКО КАК ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ВАШИХ ИТ-ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ВНУТРЕННИХ СТАРТАПОВ. КЕЙСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ" Михаил Сафонов, Архитектор по облачным решениям, Linx Cloud, данные 2024 года
|26.09.2024
|
Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud
Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По данным исследования
|12.09.2024
|
Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse
Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CNews сообщ
|05.08.2024
|
Облако Linx Cloud аттестовано по первому уровню защищенности
Компания Linx получила аттестат, подтверждающий, что облачная платформа Linx Cloud на базе дата-центра в Москве соответствует первому уровню защищенности (УЗ-1). Таким образом, компании могут размещать в Linx Cloud системы, содержащие персональные данные, к
|09.07.2024
|
Linx Cloud признан №1 на рынке IaaS по привлекательности цен на облачные ресурсы по версии CNews
ры ведущих провайдеров. Рассмотрена сравнительная цена виртуальных процессоров (vCPU), оперативной памяти (RAM), хранилищ данных (SSD). В итоге провайдером с самыми низкими ценами на IaaS был признан Linx Cloud (тариф Virtual Servers), обошедший ближайшего преследователя более, чем на 10%. Стоимость использования сервиса компании (в конфигурации: восемь высокочастотных vCPU + 32 ГБ RAM + 50
|20.02.2024
|
Linx Cloud в два раза расширил кластер высокопроизводительных серверов
Провайдер облачных решений Linx Cloud вдвое увеличил серверный кластер на высокочастотных процессорах. Теперь клиенты компании Linx Cloud могут развернуть виртуальную инфраструктуру на серверах в московском ЦОД, о
|13.02.2024
|
Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС)
Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уровень защищенности УЗ-1 и К1. Аттестация подтвердила катастрофоустойчивость платформы Linx Cloud и обеспечение защиты обрабатываемых данных, что является необходимым усло
|18.12.2023
|
Linx Cloud в топе провайдеров резервного копирования в облаке по версии CNews
ровайдеров резервного копирования в облаке BaaS (Backup as a Service) 2023 от CNews. Облачный бэкап Linx Cloud BaaS получил высокие оценки экспертов за технологичность, надежность и уровень SLA
|10.10.2023
|
Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor
Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, и Linx Cloud, провайдер облачных решений для бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании объединят усилия по повышению уровня защищенности корпоративных данных. Теперь клиент
|14.09.2023
|
Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации
В портфеле облачных продуктов Linx Cloud появилась услуга по построению частной облачной инфраструктуры «под ключ» на базе отечественной платформы виртуализации SharxBase. Инфраструктура приватного облака будет доступна зак
|22.08.2023
|
Linx Cloud запускает грантовую программу для ИТ-стартапов на 500 тысяч рублей
ых из нашего облака сервисов SaaS и PaaS. Если цифровые продукты окажутся востребованными клиентами Linx Cloud, то мы готовы предложить совместное продвижение нового продукта на рынок. Это уник
Linx Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Ветров Михаил 13 6
|Братчиков Станислав 10 6
|Соколова Ольга 25 5
|Перекрест Андрей 10 4
|Беляков Георгий 8 4
|Чирков Тарас 11 3
|Щегольков Дмитрий 3 2
|Кузяев Андрей 64 2
|Макарьин Евгений 9 2
|Солодовников Алексей 20 2
|Маркова Мария 4 2
|Духовная Елена 2 2
|Александров Вячеслав 6 2
|Легочкина Анна 3 2
|Захаров Андрей 37 1
|Макар Александр 7 1
|Виноградова Леся 8 1
|Талипов Тимур 1 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|English Vincent - Инглиш Винсент 1 1
|Гачко Дмитрий 9 1
|Меркулов Борис 7 1
|Малышев Станислав 1 1
|Мишанина Мария 1 1
|Салахутдинов Артур 7 1
|Ансимов Константин 32 1
|Любимов Олег 45 1
|Рензяев Константин 62 1
|Хала Илья 43 1
|Наумов Сергей 25 1
|Богданова Любовь 7 1
|Федоров Олег 14 1
|Пойгин Дмитрий 17 1
|Маркова Дарья 5 1
|Никитин Андрей 45 1
|Чеснов Андрей 1 1
|Нагорный Константин 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.