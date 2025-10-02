Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Linx Cloud запускает новое направление профессиональных сервисов

Облачный провайдер Linx Cloud объявляет о запуске нового направления профессиональных сервисов. В него будут входить услуги по аудиту, проектированию, поддержке информационных систем, а также миграции в облако. Дополнительные сервисы, оказываемые специалистами Linx Cloud, позволят клиентам компании создавать и развивать ИТ-инфраструктуру, не увеличивая штат ИТ-специалистов.

В перечень профессиональных сервисов Linx Cloud входят аудит и проектирование ИТ-инфраструктуры бизнеса. В рамках этих услуг компания, в частности, создает архитектуру ИТ-ландшафта, проводит анализ функциональности информационных систем, дает оценку их отказоустойчивости, создает и реализовывает планы ее резервирования и аварийного восстановления.

Также Linx Cloud оказывает поддержку бизнесу в ходе миграции ИТ-инфраструктуры, обеспечивая ее сохранение или обновление, содействует при оптимизации ИТ-ландшафта и реплатформинге. Услуга администрирования и поддержки информационных систем и приложений включает работу с операционными системами Windows и Linux, такими корпоративными сервисами как, например, Active Directory, Exchange, «1C»+SQL и другими продуктами.

Для предоставления профессиональных услуг в Linx сформирована команда из специалистов с глубокими знаниями в области ИТ-инфраструктуры.

Исследование: как применяются в России low-code платформы
Бизнес

В условиях, когда у бизнеса ограничен бюджет на внедрение ИТ-решений, а заработные платы опытных ИТ-специалистов крайне высоки, в круг потенциальных заказчиков профессиональных сервисов Linx Cloud входят компании из различных отраслей. Наиболее актуальны предлагаемые сервисы для среднего бизнеса. При этом они значительно облегчают деятельность не только компаниям без большого штата ИТ-специалистов, но и тем, у которых сотрудники с необходимыми компетенциями загружены другими важными для бизнеса задачами.

«Мы отчетливо видим стремление бизнеса придерживаться принципа «одного ИТ-окна». ИТ-среда сегодня динамично меняется – ускоряется цикл обновлений ПО, выходят новые программные продукты и ИТ-сервисы, LLM встраиваются в работу информационных систем, растут требования к вычислительным мощностям, появляется необходимость их своевременно наращивать, что-то переносить в облако или точечно подключать облачные сервисы от провайдера. На фоне растущего количества задач бизнес нередко стремится развивать ИТ-инфраструктуру, не увеличивая штат ИТ-специалистов. Именно такую возможность ему предоставляют наши профессиональные сервисы», – отметил Дмитрий Щегольков, директор по технологическому развитию Linx Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Китай запрещает Nokia и Ericsson в своих сотовых сетях в ответ на запрет «железа» Huawei и ZTE на Западе

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Россия под атакой. Ботнеты захватывают российские сервера, в 39% случаев вредоносный трафик идет с территории страны

Исследование: как применяются в России low-code платформы

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще