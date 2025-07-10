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Индексная книга (каталог) CNews*
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Щегольков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Linx Cloud запускает облако на OpenStack в опытно-промышленную эксплуатацию 1
30.09.2022 Linxdatacenter вдвое увеличил команду «облачных» инженеров 1
23.08.2022 Ресурсы облака Linxdatacenter увеличены в три раза 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Щегольков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 158 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 39 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Внешпромбанк 13 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
Адмиралтейский КБ 2 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 201 1
Интеркапитал-Банк 2 1
Фора Банк 60 1
Росэнергобанк 34 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 492 1
МКБ - Московский кредитный банк 585 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 365 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1939 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5028 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9753 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11514 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16397 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22086 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69233 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  692 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 904 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2675 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10683 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 386 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14009 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29587 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2940 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7820 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16539 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25109 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1985 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4333 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13061 1
Linx Cloud 63 2
MasterCard MoneySend 44 1
Шевченко Антон 17 1
Белышков Леонид 18 1
Потанин Сергей 9 1
Гнездилов Дмитрий 7 1
Гусенков Евгений 5 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Стуров Дмитрий 33 1
Марков Антон 13 1
Патрин Максим 32 1
Киреев Александр 33 1
Кравченко Денис 26 1
Морозов Сергей 59 1
Яков Гемпель 1 1
Гладких Марина 4 1
Саватюгин Алексей 4 1
Боднарчук Владислав 1 1
Маликова Регина 4 1
Васильев Евгений 122 1
Деменюк Юлия 11 1
Свириденко Алексей 18 1
Евтушенко Алексей 40 1
Сычев Артем 73 1
Сидоров Александр 18 1
Подкопаев Олег 30 1
Иванов Виталий 1 1
Мартиросов Давид 76 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18015 2
Россия - РФ - Российская федерация 150721 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5084 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5999 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14336 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7501 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3342 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371181, в очереди разбора - 749493.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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