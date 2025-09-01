Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181858
ИКТ 14132
Организации 10986
Ведомства 1485
Ассоциации 1053
Технологии 3498
Системы 26105
Персоны 78188
География 2928
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Шевченко Антон


УПОМИНАНИЯ


01.09.2025 Сервис «Логистика» от «Контура» помог «Буш-автопрому» настроить круглосуточную работу с ЭТрН ​ 1
20.06.2024 В Находке установили энергоэффективное освещение 1
31.01.2024 «Почта России» переходит на электронные путевые листы 1
08.11.2023 Тестирование электронных перевозочных документов на пассажирском транспорте Калининграда 1
19.10.2023 Обмен ЭТрН от оператора «Калуга астрал» теперь доступен в системе «Умная логистика» 1
05.06.2023 Первый в России электронный путевой лист проведен ГУП «Мосгортранс» через сервис, разработанный компаниями «1С» и «Калуга астрал» 1
07.09.2021 Создаем low-code банк: автоматизация продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio в банке Дом.рф 1
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio 1
27.03.2017 Электронный факторинг зависит от ФНС 1
15.02.2017 Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз 2
05.12.2016 Обновленный сервис FactorEx поможет снизить операционную нагрузку в связке дебитор-фактор-поставщик 1
19.07.2016 «Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы 1
16.05.2016 «Э-Ком» присоединился к «Ассоциации факторинговых компаний» 1
30.03.2016 E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» настроили бесплатный роуминг по факторингу 2
14.01.2016 «ФК Открытие» подключилась к системе электронного факторинга FactorEx 1
08.12.2015 Для факторинга предложили ввести стандарты электронных документов 1
13.11.2015 E-Com повышает прозрачность факторинговых сделок с «Русской Факторинговой Компанией» 1
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Шевченко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 197 8
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 104 4
8697 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Цифра ГК 2508 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 92 2
Ланит - Норбит - Norbit 389 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 239 1
Корус Консалтинг ГК 1282 1
McKinsey & Company Int 257 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 668 1
Умная Логистика. 15 1
Ростелеком 10089 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 62 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 6
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 5
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 5
Альфа-Банк 1817 3
Русская факторинговая компания 4 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 2
МСП Факторинг 11 2
МКБ - Московский кредитный банк 603 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
ПСБ - Промсвязьбанк 880 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 516 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 165 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Фора Банк 60 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 39 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Росэнергобанк 34 1
Внешпромбанк 13 1
Интеркапитал-Банк 2 1
Почта России ПАО 2210 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Адмиралтейский КБ 2 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 57 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3053 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5090 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1962 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Мосгортранс ГУП 125 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2646 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 640 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6183 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 47 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13073 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32858 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54911 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12641 5
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 433 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16720 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11867 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11039 3
Электронный документ - Electronic document 1511 3
Оповещение и уведомление - Notification 5142 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30236 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1066 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 372 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 595 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7307 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2723 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16568 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2551 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2336 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5696 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4747 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4363 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 343 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4303 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8370 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7946 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4167 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1278 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12020 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4410 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1439 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 969 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1150 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1197 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3861 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13150 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 445 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2196 1
СКБ Контур - Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга 12 9
Terrasoft Creatio 97 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1444 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 288 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 106 1
СКБ Контур - Docrobot Evolution 4 1
1С:ЭПД 7 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 27 1
MasterCard MoneySend 44 1
Галкина Мария 2 2
Крицкий Максим 3 2
Давыдова Полина 16 2
Потанин Сергей 9 1
Сычев Артем 73 1
Морозов Сергей 59 1
Васильев Евгений 123 1
Евтушенко Алексей 40 1
Свириденко Алексей 18 1
Деменюк Юлия 11 1
Сидоров Александр 18 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Шевченко Дмитрий 13 1
Подкопаев Олег 30 1
Кравченко Денис 26 1
Киреев Александр 33 1
Мартиросов Давид 77 1
Патрин Максим 32 1
Марков Антон 13 1
Стуров Дмитрий 33 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Белышков Леонид 18 1
Гнездилов Дмитрий 7 1
Гусенков Евгений 5 1
Иванов Виталий 1 1
Щегольков Дмитрий 4 1
Маликова Регина 4 1
Покровский Кирилл 9 1
Ганин Андрей 3 1
Шишов Павел 1 1
Егорова Светлана 4 1
Боднарчук Владислав 1 1
Бельц Елена 1 1
Собянин Сергей 437 1
Нуралиев Борис 292 1
Бабаева Ольга 2 1
Ликсутов Максим 156 1
Саватюгин Алексей 4 1
Окунев Михаил 2 1
Инякин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44882 3
Европа 24494 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 543 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1534 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 734 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2852 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1256 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1012 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 941 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50152 10
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25317 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11268 4
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 4
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 335 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19777 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14580 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11489 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5703 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3132 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 307 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3607 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8386 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7739 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 612 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6069 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2213 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 365 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8138 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3086 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5154 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6238 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2626 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 774 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2865 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1023 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53742 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1390 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 975 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5468 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4154 1
Экономический эффект 1152 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1982 1
Энергетика - Energy - Energetically 5372 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3699 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6763 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2856 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8291 2
Gartner - Гартнер 3588 1
Forrester Research 827 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3401 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381024, в очереди разбора - 737049.
Создано именных указателей - 181858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: