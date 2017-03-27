Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
СКБ Контур Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 14
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
|СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 2
|СКБ Контур - Docrobot Evolution 4 1
|Галактика Diadoc 7 1
|Шевченко Антон 21 9
|Кишковский Эдуард 17 2
|Мороз Виталий 2 1
|Ганин Андрей 4 1
|Шишов Павел 1 1
|Шелковников Евгений 39 1
|Васильев Артем 27 1
|Бельц Елена 1 1
|Окунев Михаил 2 1
|Инякин Владимир 1 1
|Шевченко Дмитрий 14 1
|Покровский Кирилл 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
|Европа 24964 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.