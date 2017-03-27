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СКБ Контур Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.03.2017 Электронный факторинг зависит от ФНС 1
15.02.2017 Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз 1
05.12.2016 Обновленный сервис FactorEx поможет снизить операционную нагрузку в связке дебитор-фактор-поставщик 1
19.07.2016 «Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы 1
16.05.2016 «Э-Ком» присоединился к «Ассоциации факторинговых компаний» 1
30.03.2016 E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» настроили бесплатный роуминг по факторингу 1
14.01.2016 «ФК Открытие» подключилась к системе электронного факторинга FactorEx 1
08.12.2015 Для факторинга предложили ввести стандарты электронных документов 1
13.11.2015 E-Com повышает прозрачность факторинговых сделок с «Русской Факторинговой Компанией» 1
17.09.2015 E-Com и General Finance запустили систему финансирования поставок через EDI 1
26.06.2015 E-Com настроила в Металлинвестбанке API-решение для факторинговых операций 1
12.05.2015 E-Com запустил систему финансирования поставок с «Металлинвестбанком» 2

Публикаций - 13, упоминаний - 14

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
9594 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
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Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 7
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Русская факторинговая компания 4 3
Альфа-Банк 1979 3
МСП Факторинг 11 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 12
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 8
Электронный документ - Electronic document 1579 4
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MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 2
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