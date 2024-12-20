Васильев Артем
Васильев Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Короткевич Геннадий 12 1
|Мороз Виталий 2 1
|Минаев Борис 1 1
|Лебедев Артемий 99 1
|Иванов Сергей 388 1
|Зарубина Камила 9 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Каем Кирилл 34 1
|Чех Илья 8 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Власов Алексей 16 1
|Бочерова Елена 31 1
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Южаков Алексей 27 1
|Писарева Елизавета 2 1
|Щербатенко Николай 1 1
|Максимов Юрий 26 1
|Спиридонов Максим 11 1
|Кржановский Сергей 2 1
|Артамонова Александра 1 1
|Артамонов Александр 4 1
|Панин Роман 1 1
|Колесникова Кристина 1 1
|Кутов Вячеслав 1 1
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