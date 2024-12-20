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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166197
ИКТ 12983
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Мероприятия 843

Васильев Артем



20.12.2024 32% представителей поколения Z предпочли бы работать рядом с домом, 31% — полностью удаленно, и только 8% мечтают о карьере за рубежом 1
27.11.2024 «Синергия» запустит программы двойных дипломов с малайзийским Университетом Limkokwing 1
07.10.2024 Студенты «Синергии» создали онлайн-доску Padwork на замену ушедшему Padlet 1
20.06.2024 Колледж цифровых профессий «Синергия» откроется в узбекском Намангане в сентябре 1
18.04.2024 Филиал университета «Синергия» в Бангладеш откроется в новом учебном году 1
31.01.2024 Более 80% студентов считают, что искусственный интеллект помогает лучше осваивать профессию 1
10.11.2023 Университет «Синергия» и «Сбербизнес» займутся созданием образовательных программ по электронной торговле 1
02.11.2023 Логистические компании протестируют CRM-платформу студентки университета «Синергия» 1
11.10.2023 Новый факультет Университета «Синергия» выпустит специалистов по кибербезопасности 1
28.09.2023 Университет «Синергия» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Киберпротект» 1
27.09.2023 Университет «Синергия» подготовит ИТ-специалистов в сотрудничестве с PIX Robotics 1
24.08.2023 Университет «Синергия» обучит ИТ-специалистов кибериммунитету 1
18.08.2023 В России открыли первый факультет беспилотных технологий 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
16.05.2023 В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта 1
17.09.2015 E-Com и General Finance запустили систему финансирования поставок через EDI 1
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Васильев Артем и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 171 1
Promobot - Промобот 139 1
Ростелеком 9701 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 32 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Альфа-Банк 1769 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ЭФКО ГК 22 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ВФФС - Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 31 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 72 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
СКБ Контур - Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга 12 1
Kaspersky OS 124 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
Kaspersky IoT Secure Gateway 15 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Синергия Университет - Synergy LMS 3 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Чернышенко Дмитрий 565 3
Короткевич Геннадий 12 1
Мороз Виталий 2 1
Минаев Борис 1 1
Лебедев Артемий 99 1
Иванов Сергей 388 1
Зарубина Камила 9 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Дроздов Игорь 45 1
Каем Кирилл 34 1
Чех Илья 8 1
Фурсин Алексей 157 1
Власов Алексей 16 1
Бочерова Елена 31 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Южаков Алексей 27 1
Писарева Елизавета 2 1
Щербатенко Николай 1 1
Максимов Юрий 26 1
Спиридонов Максим 11 1
Кржановский Сергей 2 1
Артамонова Александра 1 1
Артамонов Александр 4 1
Панин Роман 1 1
Колесникова Кристина 1 1
Кутов Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Узбекистан - Республика 1726 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21767 1
Канада 4881 1
Марокко - Королевство 208 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Казахстан - Республика 5526 1
Индия - Bharat 5434 1
Таиланд - Королевство 816 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Таджикистан - Республика 859 1
Камерун - Республика 55 1
Бахрейн - Королевство 122 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Туркмения - Туркменистан 431 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 266 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Европа Восточная 3075 1
Филиппины - Республика 564 1
Куба - Республика 362 1
Перу - Республика 274 1
Нигерия - Федеративная Республика 316 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 15
Образование в России 2191 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Спортивное программирование 28 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 11 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Видеокамера - Видеосъёмка 692 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Английский язык 6634 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 18 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 26 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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