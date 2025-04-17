В «Синергии» разрабатывают ИИ-платформу для анализа успеваемости студентов в реальном времени

Корпорация «Синергия» разрабатывает инновационную систему на основе искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени будет анализировать данные студентов, прогнозировать их академическую успеваемость и предупреждать возможные проблемы с их учебой и ментальным здоровьем. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

По данным ЮНЕСКО, до 30% студентов сталкиваются с академическими трудностями из-за недостатка своевременной поддержки. Новая разработка «Синергии» выступит в роли «цифрового наставника», который будет анализировать активность учащихся, их академические результаты и социальное взаимодействие, выявляя потенциальные риски.

Всего планируется три этапа анализа информации: очистка данных, выявление закономерностей и группировка по рискам. На первом этапе алгоритмы заполняют пробелы в данных: например, если студент забыл отметить посещение лекции, система ориентируется на его предыдущую активность либо на смежные данные. В рамках второго этапа выявляются закономерности: например, студенты, которые начинают готовиться к экзаменам за две недели, на 40% чаще получают высокие баллы. На третьем и заключительном этапе проводится группировка по рискам: система выделяет тех студентов, кому грозит несдача, и тех, кто может стать отличником при небольшой поддержке. Прогностическая точность модели на стадии MVP уже достигла 90%, и каждую неделю система переобучается и адаптируется к новым данным, что также повышает точность.

«Наша цель — создать систему, которая поможет каждому студенту раскрыть свой потенциал, а преподавателю — органично преобразовать программу и формат обучения под потребности группы. Мы верим, что эта технология способна изменить образовательный процесс, сделав его персонализированным и доступным»,— отметил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Практическое применение ИИ-разработки возможно по нескольким направлениям. Во-первых, преподаватели получат доступ к дашбордам с «тепловыми картами» успеваемости студентов, где красным выделены обучающиеся, которые, по прогнозам ИИ, рискуют не сдать сессию. Этот инструмент поможет преподавателю скорректировать план занятий и индивидуальную работу со студентами. Во-вторых, сами студенты будут получать персонализированные рекомендации и мотивационные уведомления, помогающие эффективнее осваивать материал.

«Важно понимать, что ИИ-система выступает в качестве помощника, на которого может положиться и студент, и преподаватель. Поэтому при разработке системы мы уделили особое внимание удобству и практической пользе для пользователей и добавили дашборды, рекомендации и прогнозы успеваемости», — отметил директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.

Результаты анализа успеваемости от ИИ позволят улучшать и сам образовательный процесс. Например, сейчас в университете «Синергия» разрабатываются новые подходы в геймификации обучения: тестируется система бейджей и рейтингов, где за активность можно «прокачать» уровень бонусной системы университета. Благодаря новому ИИ-инструменту можно будет отследить реальную пользу этих нововведений.

Корпорация «Синергия» делает особый акцент на прозрачности решений и защите данных. Вся информация о студентах загружается в систему в анонимной форме и соответствует международным стандартам безопасности. Кроме того, система построена таким образом, чтобы исключить предвзятость алгоритмов, фокусируясь исключительно на объективных академических метриках.

Сегодня система продолжает развиваться. В будущем планируется разработка системы анализа эмоций студента во время учебного процесса для предотвращения ситуаций повышенного стресса, создание «цифровых двойников» студентов для прогнозирования их образовательных результатов и интеграция с HR-платформами для подбора карьерных треков.