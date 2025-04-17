Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

В «Синергии» разрабатывают ИИ-платформу для анализа успеваемости студентов в реальном времени

Корпорация «Синергия» разрабатывает инновационную систему на основе искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени будет анализировать данные студентов, прогнозировать их академическую успеваемость и предупреждать возможные проблемы с их учебой и ментальным здоровьем. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

По данным ЮНЕСКО, до 30% студентов сталкиваются с академическими трудностями из-за недостатка своевременной поддержки. Новая разработка «Синергии» выступит в роли «цифрового наставника», который будет анализировать активность учащихся, их академические результаты и социальное взаимодействие, выявляя потенциальные риски.

Всего планируется три этапа анализа информации: очистка данных, выявление закономерностей и группировка по рискам. На первом этапе алгоритмы заполняют пробелы в данных: например, если студент забыл отметить посещение лекции, система ориентируется на его предыдущую активность либо на смежные данные. В рамках второго этапа выявляются закономерности: например, студенты, которые начинают готовиться к экзаменам за две недели, на 40% чаще получают высокие баллы. На третьем и заключительном этапе проводится группировка по рискам: система выделяет тех студентов, кому грозит несдача, и тех, кто может стать отличником при небольшой поддержке. Прогностическая точность модели на стадии MVP уже достигла 90%, и каждую неделю система переобучается и адаптируется к новым данным, что также повышает точность.

«Наша цель — создать систему, которая поможет каждому студенту раскрыть свой потенциал, а преподавателю — органично преобразовать программу и формат обучения под потребности группы. Мы верим, что эта технология способна изменить образовательный процесс, сделав его персонализированным и доступным»,— отметил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Практическое применение ИИ-разработки возможно по нескольким направлениям. Во-первых, преподаватели получат доступ к дашбордам с «тепловыми картами» успеваемости студентов, где красным выделены обучающиеся, которые, по прогнозам ИИ, рискуют не сдать сессию. Этот инструмент поможет преподавателю скорректировать план занятий и индивидуальную работу со студентами. Во-вторых, сами студенты будут получать персонализированные рекомендации и мотивационные уведомления, помогающие эффективнее осваивать материал.

«Важно понимать, что ИИ-система выступает в качестве помощника, на которого может положиться и студент, и преподаватель. Поэтому при разработке системы мы уделили особое внимание удобству и практической пользе для пользователей и добавили дашборды, рекомендации и прогнозы успеваемости», — отметил директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов.

Результаты анализа успеваемости от ИИ позволят улучшать и сам образовательный процесс. Например, сейчас в университете «Синергия» разрабатываются новые подходы в геймификации обучения: тестируется система бейджей и рейтингов, где за активность можно «прокачать» уровень бонусной системы университета. Благодаря новому ИИ-инструменту можно будет отследить реальную пользу этих нововведений.

Корпорация «Синергия» делает особый акцент на прозрачности решений и защите данных. Вся информация о студентах загружается в систему в анонимной форме и соответствует международным стандартам безопасности. Кроме того, система построена таким образом, чтобы исключить предвзятость алгоритмов, фокусируясь исключительно на объективных академических метриках.

Сегодня система продолжает развиваться. В будущем планируется разработка системы анализа эмоций студента во время учебного процесса для предотвращения ситуаций повышенного стресса, создание «цифровых двойников» студентов для прогнозирования их образовательных результатов и интеграция с HR-платформами для подбора карьерных треков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне хотят, чтобы ИИ проходил за них собеседование при устройстве на работу. Рекрутеры против

Zoom перестал работать во всем мире из-за отключения домена

Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию

Дмитрий Григоренко, правительство РФ: Свыше 50% финансового оборота в торговле сегодня приходится на онлайн-платформы

Андрей Костин, глава ВТБ: Финтех маркетплейсов угрозы для банковского сектора не несет

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153