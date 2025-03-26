Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Исследование «Синергии»: 68% студентов отказываются считать блогерство полноценной профессией

Аналитический центр Университета «Синергия» провел опрос, чтобы узнать отношение российских студентов к блогерам и их деятельности, определить уровень доверия к авторам интернет-контента и готовность платить за цифровой контент. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

Согласно исследованию, только 16% респондентов хотели бы стать блогерами, в то время как 23% заинтересованы в этом, но не уверены в своих силах. Однако большинство студентов (61%) заявили, что блогинг их не интересует.

32% участников опроса считают блогерство полноценной профессией, тогда как 68% видят в нем лишь развлечение. Почти все студенты (94%) уверены, что блогинг в России будет только развиваться в ближайшие 10 лет, противоположного мнения придерживаются 6%.

Среди преимуществ блогинга опрошенные отметили возможность самовыражения и творчества (22%), хорошего заработка и получения рекламных предложений от брендов (20%), а также гибкий график и независимость (17%). Кроме того, 25% респондентов привлекают популярность и признание, 10% рассматривают блогинг как возможность путешествовать и получать новые впечатления, а 6% видят в нем шанс помогать людям и вдохновлять их.

Что касается влияния блогеров на молодежь, 29% респондентов считают его положительным, 8% — отрицательным, а 63% склоняются к нейтральной оценке. Среди положительных аспектов блогинга для общества студенты выделили следующие: авторы интернет-контента развлекают аудиторию (26%), вдохновляют и мотивируют (23%), распространяют полезную информацию (21%), освещают важные социальные проблемы (17%), а также способствуют созданию новых рабочих мест и экономических возможностей (13%).

Однако наряду с преимуществами респонденты указали и на существующие угрозы блогинга для общества. Наибольшие опасения вызывают мошенничество (40%), распространение фейковой информации и манипуляция аудиторией (25%), продвижение нездоровых стандартов красоты и чрезмерного потребления (24%). Еще 11% студентов выбрали вариант ответа «Другое».

Многие респонденты также отмечают раздражающие факторы, связанные с блогерами. Среди них — постоянные попытки заработать на подписчиках (32%), фальшивость и неискренность (28%), преувеличение экспертизы в незнакомых темах (21%) и чрезмерная демонстрация роскошной жизни (9%). При этом 10% опрошенных ничего из перечисленного не раздражает.

Уровень доверия к блогерам остается неоднородным. Лишь 2% респондентов доверяют всем блогерам, какие попадают в их поле зрения, 65% предпочитают ориентироваться только на избранных авторов, 18% доверяют исключительно традиционным СМИ, а 15% не доверяют ни блогерам, ни традиционной прессе.

Готовность платить за контент блогеров остается на невысоком уровне: только 13% опрошенных заявили, что уже платили и готовы делать это в будущем, 10% оказались разочарованы платным контентом, а 77% никогда не оплачивали доступ к материалам блогеров.

«Чтобы создавать качественный цифровой контент и понимать, как его воспринимает общество, важно опираться на реальные данные. Именно поэтому мы провели это исследование, которое позволило увидеть, как россияне относятся к блогингу. Главное, что оно показало, — аудитория сегодня ожидает от блогеров не только креативности, но и прозрачности, ответственности и профессионального подхода», — сказал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создали электродвигатель для БПЛА на замену китайским

У доверчивых россиянок аферисты под видом салонов красоты крадут деньги через соцсети и мессенджеры

Россия блокирует 11 Telegram-каналов, продающих сведения из госреестра недвижимости

В России появился интернет-аукцион, где работодатели «покупают» будущих работников. Ставки на нем - размер зарплаты и условия труда

На банкротство подала компания 23andMe, пионер массовых тестов ДНК, основанная бывшей женой Сергея Брина

В США арестованы китайцы, придумавшие новую схему бесконтактного мошенничества

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153