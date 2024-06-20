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Колледж цифровых профессий «Синергия» откроется в узбекском Намангане в сентябре

Университет «Синергия» откроет первый зарубежный колледж цифровых профессий в Намангане (Узбекистан), в 2024/25 учебном году в нем начнут обучать студентов ИT-профессиям в очной и очно-заочной формах. Об этом CNews сообщили представители «Синергии».

В первую приемную кампанию в колледже намерены набрать абитуриентов по направлениям «Системное администрирование», «Веб-разработка», «Информационная безопасность».

«В колледже будут готовить кадры для современной цифровой индустрии, развитие которой необходимо для роста экономики Узбекистана. Сегодня в нашем университете и колледже учатся ребята из этой страны, после выпуска многие трудоустраиваются в России. Открытие учебного заведения в Намангане позволит предотвратить отток молодежи из Узбекистана. Выпускники колледжа получат востребованные профессии и смогут остаться работать в своем регионе», ― сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

В будущем на базе колледжа планируется открыть программы дополнительного образования для взрослых, а также проводить профориентационные мероприятия для школьников.

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Кроме того, в июне «Синергия» открыла в Намангане летний лагерь для школьников, где дети могут больше узнать о современных цифровых профессиях в сфере дизайна, маркетинга, программирования. Во время летних каникул проведут шесть тематических смен с деловыми играми и мастер-классами.

Университет «Синергия» активно развивает сеть цифровых колледжей в российских регионах и планирует расширять ее в странах ближнего зарубежья. Открытие учебных заведений позволяет повысить доступность и качество образования в отдаленных регионах и приумножить их кадровый потенциал. В 2023 г. образовательные учреждения появились в Якутске и Омске. Кроме того, запланировано строительство и открытие колледжей в Санкт-Петербурге, Мурманске, Волгограде, Екатеринбурге.

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