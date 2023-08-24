Университет «Синергия» обучит ИТ-специалистов кибериммунитету

Университет «Синергия» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с международной компанией «Лаборатория Касперского». Предметом этого соглашения стало внедрение образовательной дисциплины кибериммунитет, построенной на основе методологии одноименного проекта «Лаборатория Касперского». Данный подход призван кардинально изменить будущее разработки информационных продуктов.

Благодаря дисциплине «Кибериммунитет» у студентов поменяется подход к разработке ПО — они заранее будут строить кибериммунную систему. Большинство возможных атак на такую систему неэффективно — она продолжит выполнять критические функции даже в условиях агрессивной среды и не позволит злоумышленнику развить атаку.

Кибериммунитет — это дисциплина, в рамках которой студенты будут обучаться навыкам создания конструктивно безопасных ИТ-систем и решений. Внедрение данной дисциплины в учебный план позволит студентам университета получить возможность изучить на практике новый инновационный подход к защите данных, что даст им преимущество на рынке труда.

Студенты будут учиться новым навыкам не только в сфере защиты информации, но и разработки безопасных систем, проектировать архитектуру продукта с точки зрения бизнес-целей и безопасности, что позволит работать в обычном режиме во время кибератак и быть устойчивыми ко взлому. Кроме того, студенты получат возможность принять участие в инновационном проекте и будут обучаться созданию принципиально безопасной среды для обеспечения максимальной защищенности от киберрисков. Данный эффект достигается при помощи использования современных криптографических методов, обеспечения защиты от вирусов и злонамеренного программного обеспечения, резервного копирование данных и восстановления после нарушений безопасности.

В основу этой методологии ляжет одноимённый проект «Лаборатории Касперского», в рамках которого сотрудники решают различные бизнес-задачи, которые нацелены на разработку исходно безопасных ИТ-систем для того, чтобы предотвратить киберугрозы и укрепить защитные механизмы на всех уровнях.

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Данное направление «Лаборатория Касперского» развивает с 2002 г. В портфеле компании уже представлены кибериммунная операционная система KasperskyOS и первые устройства на её базе — защищённые шлюзы Kaspersky IoT Secure Gateway. Компания уже осуществила несколько отраслевых внедрений кибериммунных программно-аппаратных комплексов на крупных российских предприятиях.

«В текущих условиях бизнес вынужден активно трансформировать и оптимизировать свою деятельность с помощью отечественных решений. К сожалению, зависимыми от западных решений и платформ сегодня оказались практически все отрасли реальной экономики. Главная проблема состоит в комплексной уязвимости большинства из них. Для быстрого замещения требуется серьезный ресурс, очень последовательное и грамотное планирование, а также приоритезация решаемых задач. Сегодня это единственный путь, который имеет шансы на успех. Здесь важно опираться не только на силы ИТ-компаний, но и привлекать ресурсы университетов, которые оперируют будущими кадрами для создания сложных информационных систем», — отметил ректор университета «Синергия» Артём Васильев.

«Сегодня университет активно развивает образовательное направление в сфере программирования. Мы с большим интересом смотрим на опыт «Лаборатории Касперского» как участников российского и международного ИТ-рынка и надеемся, что это сотрудничество будет способствовать эффективной корректировке образовательных программ, а также разработке научных технологических проектов в области кибериммунных систем», — отметил руководитель продукта «Факультет программирования» Николай Щербатенко.