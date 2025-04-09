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Kaspersky IoT Secure Gateway



09.04.2025 Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн 1
09.07.2024 «Лаборатория Касперского» запускает платформу для приложений на KasperskyOS 2
24.08.2023 Университет «Синергия» обучит ИТ-специалистов кибериммунитету 1
11.07.2023 «Лаборатория Касперского», «Апротех» и «Цифра» объявляют о сотрудничестве в области развития защищённого промышленного интернета вещей 1
05.06.2023 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2022 года 2
05.07.2022 «Лаборатория Касперского» представляет новое поколение шлюзов для защиты индустриального интернета вещей 3
15.06.2022 «Лаборатория Касперского» и «1С» создадут совместные кибериммунные решения для цифровизации предприятий 2
06.07.2021 «Апротех» и «Стан» запускают совместные проекты в области промышленной кибербезопасности 1
Промышленность станет кибериммунной 2
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS 2
17.12.2020 «Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите 1
04.03.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на интернет вещей 1
13.12.2019 ОС «Касперского» портируют на загадочный отечественный процессор. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
10.12.2019 «Касперский» выпустил защиту для интернета вещей и тонких клиентов на основе собственной ОС 2
10.12.2019 «Лаборатория Касперского» представила решения на базе собственной безопасной ОС 2
01.10.2019 «Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Облако» займутся созданием безопасного интернета вещей 1

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Kaspersky IoT Secure Gateway и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4985 15
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 3
Siemens AG - Siemens Group 2598 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
McKinsey & Company Int 251 1
Yandex - Яндекс 7566 1
8362 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 211 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
Цифра ГК 2454 1
Мотив НТ - Мотив Нейроморфные Технологии 5 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 71 6
Газпром нефть 630 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
СтанкоМашКомплекс - Тверской станкостроительный завод 1 1
Ростех - РТ-капитал 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28409 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25758 11
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2740 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1093 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 7
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 41 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2506 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12868 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2222 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6453 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30219 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2298 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6306 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31391 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 340 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 591 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6770 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21016 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24528 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 2
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Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2522 2
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13508 2
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12151 2
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ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 618 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 569 2
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Kaspersky Security Center - KCS 66 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 3
Siemens MindSphere 26 2
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 2
Kaspersky IoT Infrastructure Security 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 939 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 494 1
Yandex IoT Core 7 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 267 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 8 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2301 1
Siemens - Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 5 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 106 1
Новые облачные технологии - МойОфис 802 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 67 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 43 1
Kaspersky SD-WAN 19 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 1
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 42 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 10 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 234 1
Booking.com 115 1
Kaspersky Fraud Prevention 21 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 10 1
Kaspersky Appicenter 2 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3595 1
Аудит - аудиторский услуги 2751 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16566 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1905 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1025 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1104 1
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Juniper Research 529 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 990 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 68 1
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