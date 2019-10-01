«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Облако» займутся созданием безопасного интернета вещей

«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Облако» объединили усилия по развитию сервисов и продуктов, которые позволят формировать рынок защищённого интернета вещей в публичном облаке. Теперь все умные устройства с предустановленной микроядерной операционной системой KasperskyOS автоматически совместимы с новым сервисом Yandex IoT Core, который обеспечивает защищённый двунаправленный обмен данными, позволяет безопасно принимать сообщения от устройств и передавать их как приложениям в облаке, так и другим устройствам. Благодаря этому партнёрству в любой схеме интернета вещей может быть использован Kaspersky IoT Secure Gateway — первый шлюз для интернета вещей, который защищает не только устройства, подключаемые к нему, но и обеспечивает свою собственную защиту.

«Мы активно строим облачную инфраструктуру и налаживаем сотрудничество с компаниями, предлагающими массовые решения для IoT, в том числе с «Лабораторией Касперского». Yandex IoT Core позволит безопасно подключать к облаку аппаратную часть любого решения для интернета вещей. Появление такой технологии играет важную роль в свете бурного развития экосистемы умных городов и умных зданий», — сказал Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Облако».

«Наше партнёрство с «Яндекс.Облако» — это большой шаг в реализации качественно нового подхода к обеспечению безопасности умных устройств. Теперь решение Kaspersky IoT Secure Gateway может быть использовано в любой схеме интернета вещей, и пользователи могут быть уверены, что данные, передаваемые в публичное облако, максимально надёжно защищены на всех уровнях — от сенсора или устройства до облака», — отметил Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса решений на базе операционной системы «Лаборатории Касперского».