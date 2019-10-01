Безопасность
Алексей Андрияшин, Fortinet: Почему российский бизнес недоволен отечественными ИБ-решениями
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Облако» займутся созданием безопасного интернета вещей

Безопасность Новости поставщиков

«Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Облако» объединили усилия по развитию сервисов и продуктов, которые позволят формировать рынок защищённого интернета вещей в публичном облаке. Теперь все умные устройства с предустановленной микроядерной операционной системой KasperskyOS автоматически совместимы с новым сервисом Yandex IoT Core, который обеспечивает защищённый двунаправленный обмен данными, позволяет безопасно принимать сообщения от устройств и передавать их как приложениям в облаке, так и другим устройствам. Благодаря этому партнёрству в любой схеме интернета вещей может быть использован Kaspersky IoT Secure Gateway — первый шлюз для интернета вещей, который защищает не только устройства, подключаемые к нему, но и обеспечивает свою собственную защиту.

«Мы активно строим облачную инфраструктуру и налаживаем сотрудничество с компаниями, предлагающими массовые решения для IoT, в том числе с «Лабораторией Касперского». Yandex IoT Core позволит безопасно подключать к облаку аппаратную часть любого решения для интернета вещей. Появление такой технологии играет важную роль в свете бурного развития экосистемы умных городов и умных зданий», — сказал Олег Коверзнев, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Облако».

«Наше партнёрство с «Яндекс.Облако» — это большой шаг в реализации качественно нового подхода к обеспечению безопасности умных устройств. Теперь решение Kaspersky IoT Secure Gateway может быть использовано в любой схеме интернета вещей, и пользователи могут быть уверены, что данные, передаваемые в публичное облако, максимально надёжно защищены на всех уровнях — от сенсора или устройства до облака», — отметил Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса решений на базе операционной системы «Лаборатории Касперского».

Другие материалы рубрики

США ввели вечный запрет на программы «Касперского»

«Касперский» не смог запретить бывшим разработчикам продавать запатентованное им ПО

Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости

«Информзащита» заставляет «Воентелеком» заплатить 87 млн руб. по строго засекреченному госконтракту

В «Касперском» найдена многолетняя «дыра», которая позволяет следить за пользователем

В бортсистеме Boeing 787 найдена «дыра», через которую можно атаковать самолет

Техника

Какую электронную книгу купить в 2019 году

Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона

Мобильный офис: приложения для работы с документами на смартфоне
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии