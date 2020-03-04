«Лаборатория Касперского» рассказала о кибератаках на интернет вещей

По данным «Лаборатории Касперского», в России почти половина компаний (45%) уже используют технологии интернета вещей, при этом 31% из них столкнулись в 2019 году с атаками на подключённые устройства. Подобные инциденты могут повлечь за собой серьёзные негативные последствия, такие как раскрытие конфиденциальной информации или нарушение целостности и бесперебойности работы критических систем, например, тех, которые обеспечивают движение транспорта или подачу электроэнергии.

По прогнозам исследовательской компании Gartner, к 2021 году число подключённых к интернету вещей достигнет 25 миллиардов. Эти технологии используются для создания и развития умных городов, а также для автоматизации производства, систем отопления, вентиляции и кондиционирования. По данным «Лаборатории Касперского», они активно внедряются в большинстве отраслей. Так, в мире количество компаний, использующих интернет вещей, в 2019 году больше всего выросло в гостиничной индустрии (с 53% до 63%), здравоохранении (с 56% до 66%) и финансах (с 60% до 68%).

«Интернет вещей перестал быть темой для хайпа, и сегодня уже видны серьёзные технические и бизнес-результаты его внедрения и распространения. Консорциум промышленного интернета начал публиковать такие отчёты. Самая большая сложность для индустрии — это сопротивляемость переменам, причём наиболее эффективным из них. Внедрение промышленного интернета вещей означает для каждой отрасли серьёзные изменения, к которым нужно привыкнуть», — сказал Ричард Соли (Richard Soley), исполнительный директор Консорциума промышленного интернета.

«Интернет вещей — это мощный инструмент для бизнеса, но его использование связано не только с преимуществами, но и с рисками. Избежать их помогут отлаженные бизнес-процессы и широкая база знаний. Как показало наше исследование, интернет вещей нуждается в защите: речь идёт об оборудовании, технических и организационных мерах, безопасности данных. Эти вопросы должны решаться на стадии проектирования и внедрения. Мы развиваем соответствующие технологии продукты для наших заказчиков с учётом существующих и потенциальных киберугроз», — отметил Григорий Сизов, руководитель направления по развитию бизнеса KasperskyOS.

Для безопасного использования интернета вещей «Лаборатория Касперского» предлагает организациям принять следующие меры.

Оценить статус безопасности устройства, прежде чем начинать его использовать. Предпочтение лучше отдавать устройствам, которые имеют сертификаты кибербезопасности, и продуктам тех производителей, которые уделяют больше внимания информационной безопасности; регулярно проводить аудит безопасности и обеспечить команде, ответственной за защиту систем интернета вещей, доступ к актуальным данным об угрозах; наладить процесс сбора информации об уязвимостях в ПО и обновлениях, чтобы обеспечить своевременную и релевантную реакцию на инциденты; внедрить решения для анализа сетевого трафика, а также детектирования и предотвращения сетевых атак на интернет вещей, а затем интегрировать их в систему корпоративной безопасности; использовать устройства интернета вещей, спроектированные с учётом безопасности. Например, решение Kaspersky IoT Secure Gateway на основе KasperskyOS обеспечивает защищённое поведение гейтвэя, а также подключённых устройств и всей системы интернета вещей.