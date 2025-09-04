Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182218
ИКТ 14153
Организации 11008
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3504
Системы 26135
Персоны 78326
География 2936
Статьи 1552
Пресса 1244
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 869

Kaspersky OT CyberSecurity Kaspersky Industrial CyberSecurity Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting Kaspersky ICS Vulnerabilities Database


Kaspersky Industrial Cybersecurity —  основа экосистемы для промышленной кибербезопасности Kaspersky OT Cybersecurity. Kaspersky Industrial CyberSecurity позволяет проводить автоматизированный централизованный аудит безопасности сетевых узлов и устройств на Windows и Linux

 

УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 «Лаборатория Касперского» представила первый масштабный технический анализ кибергрупп, атакующих Россию 1
08.11.2024 Эксперты Kaspersky ICS CERT обнаружили критические уязвимости в чипах Unisoc 1
27.09.2024 Kaspersky ICS CERT: cферу производства, а также подрядчиков организаций в России атакуют чаще, чем в среднем по миру 1
21.05.2024 «Лаборатория Касперского» представила отчёт по ландшафту киберугроз в России и СНГ 1
17.05.2024 В Kaspersky ICS CERT рассказали о динамике угроз для промышленности в I квартале 2024 года 1
19.03.2024 В Kaspersky ICS CERT назвали основные угрозы для промышленности во втором полугодии 2023 года 1
09.11.2023 «Лаборатория Касперского» выпустила практическое руководство по техникам, тактикам и процедурам азиатских APT-групп 1
06.03.2023 Kaspersky ICS CERT: вредоносные объекты были заблокированы на 39% компьютеров систем автоматизации в России во второй половине 2022 1
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
17.12.2020 «Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите 1
20.09.2019 «Лаборатория Касперского» разработала новый сервис информирования об угрозах для промышленных предприятий 2

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Kaspersky OT CyberSecurity и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5128 10
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 141 7
McKinsey & Company Int 257 1
Microsoft Corporation 25033 1
Google LLC 12075 1
Conti - Хакерская группировка 39 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 226 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1063 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 73 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 11
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 256 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26543 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5077 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13306 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2658 6
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6748 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14323 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 4
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 304 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1641 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2201 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32904 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 556 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13154 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7067 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6029 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3078 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7287 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1372 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3208 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16519 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9559 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2530 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4553 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 704 2
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 336 2
Hacktivism - Хактивизм 248 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2594 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 375 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12035 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 457 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1343 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2308 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2201 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 352 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1894 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4946 9
Microsoft Windows 16114 2
Kaspersky OS 133 1
Kaspersky IoT Secure Gateway 16 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 9 1
Kaspersky IoT Infrastructure Security 2 1
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 80 1
Kaspersky Vulnerability and Patch Management - Kaspersky Vulnerability Data Feed 3 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 140 1
Google Chrome - браузер 1616 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 598 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 111 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 227 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 115 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 123 1
Apache Logging Project - Log4j 27 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Гончаров Евгений 20 4
Назаров Никита 11 2
Шебулдаев Георгий 12 1
Сизов Григорий 16 1
Круглов Кирилл 10 1
Дащенко Владимир 16 1
Овчинников Роман 12 1
Сазонов Геннадий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 8
Азия - Азиатский регион 5679 2
Африка - Африканский регион 3541 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 1
Европа Западная 1487 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1769 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Индонезия - Республика 991 1
Малайзия 885 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 699 1
Аргентина - Аргентинская Республика 596 1
Европа Восточная 3114 1
Ближний Восток 3009 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 497 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Америка Латинская 1860 1
Энергетика - Energy - Energetically 5384 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6679 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14611 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2546 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9361 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4226 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2660 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1013 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50195 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5896 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10426 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1522 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4843 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 1
CNews Мишень 170 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 132 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 547 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381901, в очереди разбора - 735855.
Создано именных указателей - 182218.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: