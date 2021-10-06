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АСУ ТП
Автоматизированная система управления технологическим процессом
Автоматизация технологических процессов


06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
01.10.2021 «Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению 1
22.09.2021 «Инфосистемы Джет» предложит своим заказчикам сервисы киберполигона и киберучений 1
15.09.2021 В интернете выявлено более 4000 открытых устройств АСУ ТП 3
15.09.2021 «Т1 Интеграция» расширяет пул российских партнеров в области ИБ 1
06.09.2021 Подтверждена совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Айти бастион» 1
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 1
22.07.2021 Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» за 2 года передала ФСТЭК информацию о 120 уязвимостях 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
15.07.2021 ММК развивает сквозную систему учета материальных потоков 1
08.07.2021 Преобразователю протоколов Modbus TCP/RTU концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
07.06.2021 «Лаборатория Касперского» вывела систему раннего обнаружения аномалий Kaspersky MLAD на широкий рынок 2
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО 1
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры 1
20.05.2021 «Лаборатория Касперского» обновила свое решение для защиты промышленных сред 1
13.05.2021 «Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России 1
29.03.2021 Как стремительная автоматизация производства подрывает ИБ российских предприятий 4
25.03.2021 Во втором полугодии 2020 года снова начала расти доля атакованных компьютеров АСУ ТП 1
23.03.2021 Accenture предложила российскому нефтегазовому бизнесу сервис по внедрению MES-систем 1
19.03.2021 «Ланит-Урал» установила автоматизированные системы управления на объектах Томинского ГОК 3
11.03.2021 Trueconf и «Ростелеком-Солар» выявили и устранили уязвимости в ПО для видеоконференций 1
24.02.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» объединили усилия для повышения кибербезопасности промпредприятий 7
24.02.2021 НПП «Цифровые решения» примет участие в онлайн-конференции CNews «Информационная безопасность 2021» 1
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» 2
15.02.2021 Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение 1
14.02.2021 Владимир Главчев, SUSE: У нас на глазах происходит очередная революция в ИТ 1
30.12.2020 Концерн «Автоматика» расширяет линейку промышленных преобразователей 2
07.12.2020 В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС 1
07.12.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала, какими будут кибератаки на промышленные предприятия в 2021 году 3
26.11.2020 ТМК в партнерстве с «Ростелеком-Солар» создает центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
26.11.2020 Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак 1
24.11.2020 «Лаборатория Касперского» назвала бюрократию основным барьерьером для инициатив в области промышленной кибербезопасности 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
23.11.2020 «Сигма» выпустила новые ИТ-решения для российской энергетики 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 3
16.11.2020 Дмитрий Панфилов, ICL Services: В системной интеграции важно создавать сквозные процессы с вендорами и дистрибьюторами 1

Публикаций - 351, упоминаний - 548

АСУ ТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 30
Microsoft Corporation 10973 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 13
Google LLC 7118 11
Инфосистемы Джет 674 10
Siemens AG - Сименс Россия 638 10
Schneider Electric 408 9
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 9
IBM 3522 9
Крок 1219 9
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 8
InfoWatch - Инфовотч 599 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Infotecs - ИнфоТеКС 249 6
Cisco Systems 2034 6
Код Безопасности 365 6
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Ланит ГК 1154 4
Leta IT-company 85 4
Ланит Интеграция 101 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 4
Wonderware 23 4
Fortinet 286 4
3720 4
Системный софт - SysSoft 124 3
Biocad - Биокад 38 3
Yandex - Яндекс 4097 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4654 3
Aveva 18 3
Базальт СПО 206 3
Honeywell 138 3
Apple Inc - Эппл Рус 7666 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 13
Норникель - Норильский никель 177 7
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
Физприбор - Московский завод 8 4
Транснефть 159 4
Почта Банк 289 3
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 8 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 3
ВТБ24 583 3
Русагро Группа Компаний 139 3
РусславБанк - РСБ 147 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 2
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Альфа-Банк 1122 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Россети ПАО 168 2
Северсталь ПАО 204 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
X5 Group 599 1
Сухой - Авиационный холдинг 61 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 448 1
Uber Technologies 258 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 4
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 4
Правительство РФ 2198 4
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 208 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 201 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
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SAP BI - SAP Business Intelligence 60 3
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD 786 2
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Microsoft Azure 1171 2
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НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 112 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 9 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 121 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Вторая мировая война 254 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 806 1
Wikipedia - Википедия 272 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Деловой Петербург 5 1
CNews Analytics 1988 19
Gartner 2185 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
OWASP CWE - Common Weakness Enumeration 3 1
NPD DisplaySearch 194 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
IT&Security Forum 10 3
Digital October - конференционное пространство 86 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 112 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
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RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
CNews Баттл 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46321.
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