Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСУ ТП
Автоматизированная система управления технологическим процессом
Автоматизация технологических процессов
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 351, упоминаний - 548
АСУ ТП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карпов Илья 27 8
|Дружинин Евгений 19 6
|Круглов Кирилл 7 6
|Путин Владимир 1819 5
|Шебулдаев Георгий 12 5
|Даренский Дмитрий 9 5
|Подольный Вадим 6 4
|Назаров Владимир 12 4
|Краснов Роман 6 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Касперская Наталья 197 3
|Дрюков Владимир 29 3
|Колесов Александр 19 3
|Елисеев Владимир 17 3
|Смирнов Алексей 142 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Домуховский Николай 3 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Бобровников Борис 86 2
|Мылицын Роман 79 2
|Янкин Андрей 14 2
|Сушко Андрей 6 2
|Трапезин Владимир 11 2
|Дрейгер Павел 15 2
|Карбасов Дмитрий 6 2
|Анзимиров Лев 2 2
|Дымшаков Алексей 3 2
|Волчков Павел 5 2
|Кулешов Алексей 27 2
|Демидов Сергей 50 2
|Анохин Сергей 40 2
|Крысина Ольга 109 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Карантаев Владимир 2 2
|Натрусов Артем 121 2
|Зайцев Евгений 11 2
|Гузаиров Айдар 21 2
|Новодворский Алексей 95 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Сухих Ян 6 2
|Wikipedia - Википедия 272 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
|Деловой Петербург 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754219, в очереди разбора - 657936.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754219, в очереди разбора - 657936.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru